Chốt thứ hạng chung cuộc của đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026

Đoàn Việt Nam xếp hạng 20 chung cuộc sau khi những nội dung thi đấu cuối cùng kết thúc vào sáng 4/10.

Sau những ngày đua tranh sôi nổi, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2016) diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) đã chính thức khép lại.

Kết thúc ASIAD 2026, Đoàn Việt Nam xếp hạng 20 chung cuộc với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ.

Trước đó, sau khi kết thúc các nội dung thi đấu vào ngày 3/10, Đoàn Việt Nam ở vị trí thứ 19. Tuy nhiên, trong 2 nội dung trao huy chương cuối cùng diễn ra vào sáng 4/10 (Đoàn Việt Nam không tham dự) ở môn cưỡi ngựa, VĐV người Saudi Arabia - Ramzy Hamad đã giành HCV, giúp đoàn thể thao đến từ Tây Á giành được tổng cộng 4 HCV, vừa đủ để vượt lên trên Đoàn Việt Nam với thứ hạng 18 chung cuộc. Hạng 19 thuộc về Kuwait.

Trong khu vực Đông Nam Á, Đoàn Việt Nam xếp hạng 5, sau Thái Lan (18 HCV), Malaysia (9 HCV), Indonesia (5 HCV) và Philippines (4 HCV).

Cầu mây là môn thành công nhất của Việt Nam tại ASIAD 2026.

Ở nhóm đầu, đoàn Trung Quốc áp đảo ở vị trí số một với thành tích kỷ lục 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ. Đoàn chủ nhà Nhật Bản xếp thứ hai với 83 HCV, 95 HCB, 91 HCĐ. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Nhật Bản khi dự Á vận hội.

Có 6 đoàn không giành được huy chương nào ở ASIAD 2026 là Timor Leste, Yemen, Bhutan, Maldives, Palestine và đoàn thể thao người tị nạn.

Trở lại với tuyển Việt Nam, chúng ta tham dự Đại hội với tổng cộng 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn. Về cơ bản, đoàn Việt Nam đã giành được những thành tích đáng khích lệ. Việc giành hạng 20 chung cuộc là kết quả nhỉnh hơn 1 bậc so với kỳ ASIAD cách đây 4 năm tại Trung Quốc.

Karate là đội tuyển "mở hàng" HCV cho đoàn Việt Nam với sự tỏa sáng của các cô gái Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm.

Tiếp nối thành công của đội tuyển Karate, đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam gây ấn tượng khi giành được "cú đúp" HCV với những chiến thắng thuyết phục trước hai đối thủ cùng khu vực là Philippines và Thái Lan. Kết quả này cũng đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Cầu mây nữ Việt Nam trên đỉnh cao ASIAD sau 20 năm chờ đợi.