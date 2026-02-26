Chốt giá Skoda Kodiaq hybrid 2026: Quy đổi từ 930 triệu đồng, máy xăng 1.5L mild-hybrid, chỉ còn dẫn động cầu trước

Hãng xe CH Séc Skoda đã chính thức công bố giá bán cho phiên bản mild-hybrid của Skoda Kodiaq 2026 tại thị trường Australia, đánh dấu bước chuyển quan trọng của mẫu SUV cỡ trung này trong chiến lược điện hóa. Theo đó, biến thể Kodiaq Select mHEV sẽ có giá khởi điểm 49.990 AUD (930 triệu đồng) cho cấu hình 5 chỗ và 51.990 AUD (966 triệu đồng) cho bản 7 chỗ, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Xe dự kiến cập bến đại lý từ tháng 3/2026.

Skoda Kodiaq hybrid tại Australia. Ảnh: Skoda

Phiên bản mới sử dụng động cơ xăng 1.5L TSI tăng áp kết hợp hệ thống hybrid nhẹ 48V. Cấu hình này cho công suất tối đa 148 mã lực và mô-men xoắn 250Nm, hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DSG và hệ dẫn động cầu trước. Việc chuyển sang hệ truyền động mild-hybrid giúp Kodiaq cải thiện hiệu suất nhiên liệu so với bản thuần xăng trước đây, với mức tiêu thụ công bố 6,0L/100km cho bản 5 chỗ và 6,1L/100km đối với bản 7 chỗ.

Ở thế hệ mới, Kodiaq Select mHEV tiếp tục nhấn mạnh yếu tố công nghệ trong khoang lái. Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 13 inch tích hợp hệ thống định vị, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10 inch Virtual Cockpit, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ngoài ra còn có sạc điện thoại không dây, các cổng USB-C công suất 45W, ghế trước chỉnh điện tích hợp sưởi và nhớ vị trí ghế lái, điều hòa tự động ba vùng độc lập cùng cửa hậu đóng/mở điện.

Nội thất xe không có nhiều thay đổi, vẫn sở hữu khoang lái hiện đại. Ảnh: Skoda

Tính thực dụng vẫn là điểm mạnh của mẫu xe này. Phiên bản 5 chỗ có dung tích khoang hành lý lên tới 828 lít, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng gia đình hoặc di chuyển đường dài. Bản 7 chỗ tiếp tục mang đến lựa chọn linh hoạt hơn cho khách hàng cần thêm không gian chở người.

Danh sách an toàn tiêu chuẩn trên Kodiaq Select mHEV bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, nhận diện biển báo giao thông, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hệ thống phanh tự động khẩn cấp có khả năng phát hiện người đi bộ và xe đạp. Xe cũng được trang bị nhiều túi khí nhằm tăng cường khả năng bảo vệ hành khách.

Việc đưa hệ truyền động mild-hybrid lên Kodiaq tại Australia cho thấy Skoda đang điều chỉnh danh mục sản phẩm theo xu hướng điện hóa nhưng vẫn giữ mức giá cạnh tranh. Với cấu hình 5 hoặc 7 chỗ cùng danh sách trang bị phong phú, Kodiaq Select mHEV được định vị là lựa chọn SUV gia đình chú trọng tính thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ hiện đại trong tầm giá dưới 55.000 AUD (hơn 1 tỷ đồng) tại thị trường này.