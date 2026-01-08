Chốt chặn xe khách trên quốc lộ, bắt giữ Hồ Đức Bình

Công an phường Hoành Sơn (TP Hà Tĩnh) ngày 8/1 cho biết vừa phối hợp bắt giữ Hồ Đức Bình (SN 1989, trú tại thôn 3, xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi), đối tượng gây ra vụ hiếp dâm tại Hà Nội rồi đón xe khách bỏ trốn vào miền Nam.

Sự việc bắt đầu vào lúc 15h ngày 6/1/2025, khi Công an phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo phối hợp từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội. Đối tượng bị truy tìm là Hồ Đức Bình, người vừa thực hiện hành vi hiếp dâm trên địa bàn Thủ đô và đang tìm đường tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ qua địa bàn. Qua xác minh nhanh, lực lượng chức năng xác định Bình đang lẩn trốn trên xe khách mang biển kiểm soát 82B-00127 của nhà xe Việt Tân, di chuyển theo lộ trình từ Bắc vào Nam.

Đối tượng Bình bị công an bắt giữ -Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Đến khoảng 16h cùng ngày, chỉ sau một giờ đồng hồ kể từ khi nhận tin báo, tổ công tác của Công an phường Hoành Sơn đã tiến hành chốt chặn và bắt giữ thành công đối tượng khi chiếc xe khách vừa di chuyển đến địa bàn phường. Việc bắt giữ diễn ra nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe.

Hiện tại, Công an phường Hoành Sơn đã hoàn tất các thủ tục bàn giao Hồ Đức Bình cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để di lý về phục vụ công tác điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.