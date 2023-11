Chồng vướng tin quan hệ đồng giới với bạn diễn nam, phản ứng của vợ Will Smith lập tức gây chú ý

Đời sống tình ái của Will Smith trở thành tâm điểm bàn tán trong dư luận thời gian qua. Trong cuộc phỏng vấn với Tasha K, Brother Bilaal - người tự xưng là bạn kiêm trợ lý cũ của tài tử Aladdin - tiết lộ từng tận mắt nhìn thấy Will Smith quan hệ tình dục với đồng nghiệp Duane Martin. "Tôi mở cửa phòng thay đồ của Duane và nhìn thấy anh ta đang ân ái với Will", Brother Bilaal nói.

Duane Martin và Will Smith từng hợp tác trong The Fresh Prince Of Bel-Air (1990) và Bel-Air (2022). Với chia sẻ từ Duane Martin, khán giả không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ của hai nam diễn viên ở sau ống kính.

Will Smith và Duane Martin bị tung tin có mối quan hệ đồng giới

Sau khi Will Smith bị cáo buộc ngoại tình và có quan hệ đồng giới, mọi sự chú ý của công chúng đổ dồn về Jada Pinkett Smith - bà xã của nam diễn viên. Ngày 16/11, trên TMZ, Jada Pinkett Smith lên tiếng về lùm xùm chồng vướng phải. "Chúng tôi sẽ khởi kiện", sao nữ đưa ra tuyên bố ngắn gọn.

Sau đó, trong cuộc phỏng vấn với Charlamagne Tha God, vợ của Will Smith gọi câu chuyện tình ái do Brother Bilaal kể là "lố bịch", "vô nghĩa". Cô khẳng định chồng mình đã bị bôi nhọ bằng những thông tin tục tĩu, ác ý.

Jada Pinkett Smith bác bỏ cáo buộc của Brother Bilaal hướng đến ông xã Will Smith

Trước đó, đại diện của Will Smith cũng phủ nhận những phát ngôn của Brother Bilaal. "Không có chuyện Will và Duane phát sinh quan hệ tình dục. Tuyên bố của Brother Bilaal hoàn toàn là bịa đặt, sai trái. Chúng tôi đang xem xét kiện anh ta ra tòa", người đại diện phát biểu trên TMZ.