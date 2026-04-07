Chồng vung tay tát vợ đang mang bầu: Hé lộ nguyên nhân, vợ thừa nhận lỗi

Hương Trà (T/H) |

Người đàn ông vung tay tát sản phụ trong khu vực Khoa sản, Bệnh viện II Lâm Đồng (phường B’Lao) được xác định là N.X.T (25 tuổi).

Những thông tin liên quan sự việc người đàn ông tát sản phụ trẻ trong khu vực Khoa sản, Bệnh viện II Lâm Đồng (phường B’Lao) đang nhận được sự chú ý của dư luận. Tối nay (7/4), báo Lao Động thông tin cơ quan công an xác định, người đàn ông trong clip được xác định là anh N.X.T (25 tuổi), còn sản phụ là chị P.T.K.L (20 tuổi, vợ anh T.), cùng trú tại xã Đạ Huoai, Lâm Đồng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 6/4, do mâu thuẫn liên quan việc chị L đến Bệnh viện II Lâm Đồng khám thai, anh T đã chửi bới và tát vợ 3 cái. Làm việc với cơ quan công an, anh T. thừa nhận hành vi tát vợ là sai. Phía chị L. cũng cho rằng bản thân có một phần lỗi trong sự việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

(Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip do người chứng kiến ghi lại cảnh người đàn ông chửi bới, rồi vung tay tát rất mạnh sản phụ. Bị đánh bất ngờ với lực mạnh, người phụ nữ có phần choáng váng và suýt ngã ra sau. Ngay lập tức những điều dưỡng và nhân viên bệnh viện đã can thiệp để bảo vệ sản phụ trước những đòn tấn công tiếp theo từ người đàn ông.

Bên cạnh đó, tờ Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng, đến 4h30 ngày 6/4, chị L. được chỉ định mổ lấy thai. Hai bé gái có cân nặng lần lượt là 1,5kg và 1,7kg chào đời và hiện đang được chăm sóc tích cực tại khoa nhi sơ sinh do sinh thiếu tháng. Ghi nhận đến 7h30 ngày 7-4, chị L. đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh hiệu ổn định, vết mổ đã khô.

Sốc: Cô gái tốt nghiệp lớp 12, "học lỏm" trên mạng thành bác sĩ phụ khoa ở Hà Nội, tư vấn cho rất nhiều người
Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

01:19
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
