Chồng ve vãn ca sĩ đàn em ở Met Gala, Rihanna lập tức dằn mặt?

Met Gala 2026 đã kết thúc nhưng những dư âm và cả drama vẫn chưa chấm dứt. Trên mạng xã hội, netizen đã chia sẻ đoạn clip cho thấy Rihanna và nữ ca sĩ trẻ Tyla đúng chung chỗ nhưng bầu không khí gượng gạo thấy rõ. Rihanna ngó lơ đàn em, còn Tyla đứng nép trong góc không dám nói chuyện với thần tượng.

Cùng thời gian sau khi bữa tiệc Met Gala kết thúc, trên mạng cũng viral video Rihanna cãi nhau với chồng A$AP Rocky trên xe riêng. Sau đó, nữ ca sĩ đã bỏ về khách sạn một mình. Paparazzi đã lan truyền tin đồn vì A$AP Rocky "thả thính" Tyla, nên Rihanna đã tỏ rõ thái độ căng thẳng với cả hai.

Sau đó, Tyla đã livestream kể rằng trải nghiệm lần đầu gặp Rihanna vào năm ngoái đã để lại cho cô cảm giác hơi tổn thương. Giọng ca sinh năm 2002 kể rằng khi ấy cô hào hứng đến chào thần tượng, thì Rihanna lại chỉ nói rằng "Bố bọn trẻ đang gọi" rồi rời đi luôn. Điều đó khiến Tyla đứng hình tại chỗ và cực kỳ ngượng ngùng.

Việc bị tổn thương khiến Tyla dè dặt hơn trong lần tái ngộ tại Met Gala. Khi cả 2 vô tình chạm mặt, giọng ca đến từ Nam Phi giả vờ như không thấy đàn chị. Cô cho biết sẽ chờ đến ngày nào đó cả 2 có thể trò chuyện thoải mái, tự nhiên hơn. Dù vậy, cư dân mạng vẫn bàn tán về tin đồn chồng Rihanna "thả thính" Tyla khiến nữ ca sĩ ghen tuông. Được biết, Rihanna có biểu cảm không mấy thoải mái khi A$AP Rocky trò chuyện đầy hào hứng với một phụ nữ khác bên ngoài địa điểm tổ chức Met Gala. Đáng chú ý, Tyla cũng xuất hiện thoáng qua ở đó.

Rihanna tên thật Robyn Rihanna Fenty, sinh năm 1988 tại Barbados. Cô bắt đầu nổi tiếng từ giữa thập niên 2000 sau khi được rapper Jay-Z phát hiện và ký hợp đồng với Def Jam Recordings. Rihanna nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế giới với loạt hit như Umbrella , Diamonds , We Found Love hay Work .

Không chỉ thống trị âm nhạc, cô còn xây dựng đế chế kinh doanh tỷ USD với thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty và nội y Savage X Fenty, được xem là biểu tượng của sự đa dạng và nữ quyền trong ngành thời trang - làm đẹp. Trong đời tư, Rihanna có mối quan hệ lâu năm với rapper A$AP Rocky và hiện cả hai đã có 3 con. Những năm gần đây, cô hạn chế phát hành nhạc mới để tập trung cho gia đình và kinh doanh nhưng vẫn giữ sức ảnh hưởng hàng đầu trong văn hóa đại chúng toàn cầu.

Tyla tên đầy đủ Tyla Laura Seethal, sinh năm 2002 tại Johannesburg, Nam Phi. Cô là gương mặt đại diện tiêu biểu cho làn sóng nhạc Afropop/Amapiano thế hệ mới. Tyla bùng nổ toàn cầu với ca khúc Water vào năm 2023, trở thành nghệ sĩ Nam Phi đầu tiên sau nhiều năm đạt thành tích cao trên Billboard Hot 100 và tạo nên trào lưu viral khắp TikTok.

Với phong cách gợi cảm, trẻ trung cùng hình ảnh mang hơi thở Y2K, Tyla nhanh chóng được giới thời trang quốc tế săn đón và xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn như Met Gala hay Paris Fashion Week. Dù còn rất trẻ, cô đã được xem là “công chúa mới của Afropop”, sở hữu lượng người hâm mộ tăng trưởng mạnh trên toàn cầu. Về đời tư, Tyla khá kín tiếng, chủ yếu tập trung vào âm nhạc và xây dựng hình ảnh nghệ sĩ quốc tế mới của châu Phi.

Nguồn: Daily Mail