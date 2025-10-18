HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Chồng tử vong trong bể nước, vợ bị thương nặng vùng đầu: Hiện trường có gì bất thường?

Chi Chi (Tổng hợp) |

Cơ quan công an hiện đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sáng 18-10, UBND xã Vĩnh Trụ (tỉnh Ninh Bình) xác nhận với báo Vietnamnet rằng trên địa bàn vừa ghi nhận một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày, chị Phạm Thị G. (sinh năm 1983, trú thôn 6, xã Vĩnh Trụ), là công nhân may, đến nhà xưởng của chị Nguyễn Thị T. (ở thôn 4, xã Vĩnh Trụ) để làm việc thì thấy cổng khóa từ bên trong.

Sau khi liên hệ, chị T. có mặt để mở cổng. Khi cả hai bước vào khu vực sân vườn – nơi đặt xưởng may (nằm trong khuôn viên nhà bố mẹ chị T.), họ phát hiện nhiều dấu vết máu bất thường.

Tiến sâu vào bên trong, chị T. bàng hoàng nhìn thấy mẹ mình – bà Đỗ Thị B. – nằm gục trước cửa phòng tắm, trên người có nhiều thương tích. Gia đình lập tức đưa bà B. đi cấp cứu.

Khoảng một giờ sau, vào lúc 7 giờ 30, người thân tiếp tục phát hiện ông Nguyễn Văn N. (sinh năm 1945, chồng bà B.) đã tử vong dưới bể nước trong khuôn viên gia đình, báo Dân Trí cho hay.

Nhận tin báo, lực lượng công an và cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bắt khẩn cấp Lương Ngọc Thạch và Lê Hữu Quang
