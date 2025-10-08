Chồng Thanh Hoá 10 điểm may mắn: Vợ Ukraine lột xác "thành tiên" sau 2 lần sinh nở, xin iPhone 17 "trộm vía" chồng không cho

Sở hữu 20,3 triệu lượt thích trên TikTok, Stadnyk Elizabeth (thường được gọi là Liza, 32 tuổi, người Ukraine) được nhiều người yêu mến khi chia sẻ cuộc sống làm dâu tại Việt Nam. Cô thường đăng tải những video về đời thường, sống chung với mẹ chồng hay những màn “troll nhau” cùng chồng.

Được biết, Liza và chồng - Trịnh Đình Quyền (40 tuổi, quê Thanh Hóa) tính đến hiện tại đã có 13 năm về chung một nhà. Bên cạnh đó, Liza cũng đã có 3 năm trải nghiệm làm dâu ở Thanh Hóa quê chồng và có những thay đổi khiến netizen bất ngờ.

Liza và chồng - Trịnh Đình Quyền

Đáng chú ý nhất phải kể đến diện mạo của nàng dâu ngoại quốc. Trước đây, Liza vốn nhận nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh đẹp, gương mặt sắc nét, cuốn hút. Tuy nhiên đến hiện tại, cô càng được nhiều người ngưỡng mộ bởi visual ngày càng thăng hạng. Thậm chí, không ít người còn cho rằng cô nàng hợp Việt Nam khi vẻ đẹp ngày càng mặn mà, ấn tượng hơn.

Trong một đoạn clip mới đăng tải gần đây, Liza khiến netizen giật mình bởi ngoại hình có phần khác biệt. Cô nàng được nhận xét giảm cân thấy rõ, gương mặt nhỏ hơn, các đường nét cũng thanh tú hơn. Ngoài ra, dân tình cũng cho rằng Liza ngày càng trẻ trung so với tuổi, quay clip bấm dừng ngẫu nhiên giây nào cũng thấy xinh, nhan sắc khó bị “dìm”.

Liza nhận nhiều lời khen bởi nhan sắc thăng hạng thấy rõ sau khi giảm cân

Mặc dù chưa chia sẻ về sự thay đổi ngoại hình nhưng nhiều người bày tỏ, việc giảm cân chính là cách giúp Liza thăng hạng nhan sắc. Nhìn cô nàng thanh thoát, nhẹ nhàng và mang nhiều năng lượng tích cực.

- “Trời lâu không xem mà giờ giật mình luôn đó. Ngày càng đẹp vậy, có vẻ hợp ở Việt Nam nha”.

- “Nói Liza 18 tuổi mình cũng tin nữa, ngày càng trẻ đẹp. Xin bí quyết giảm cân với Liza ơi”.

- “Từ mai chắc mình cũng phải giảm cân thôi, thay đổi ngoại hình xuất sắc quá”.

- “Xin vía gầy ạ. Giảm cân thành công nhìn ngày càng xinh”.

- “Thật sự là bấm dừng giây nào cũng đẹp, gầy đi nhìn càng cuốn hút”.

Trước đây khi mới về Việt Nam và sau khi sinh em bé thứ 2, vóc dáng của Liza có phần đầy đặn hơn

Vóc dáng hiện tại của Liza

Không chỉ xinh đẹp, Liza còn được nhận xét là có sự hài hước, vui tính. Cô nàng thường khiến dân tình thích thú với những màn đối đáp cùng chồng. Mới đây nhất, đoạn clip Liza xin chồng mùa iPhone 17 cũng thu hút nhiều sự chú ý. Không ít người cho rằng cô nàng ngày càng khéo léo, cải thiện khả năng nói tiếng Việt của mình.

Cùng với đó, dân tình cũng bày tỏ hiếm có nàng dâu ngoại quốc nào lại chăm chỉ, biết làm nhiều công việc nội trợ, thích nghi với cuộc sống ở nông thôn nhanh giống như Liza.

Clip: Liza đòi chồng mua iPhone 17 nhân dịp chuẩn bị ngày Phụ nữ Việt Nam khiến dân tình thích thú

Liza và chồng quen nhau từ năm 2010 khi Quyền sang Ukraine lao động, còn cô là nữ sinh lớp 12. Ban đầu, cả hai tìm hiểu nhau vì tò mò, về những sự khác biệt trong văn hóa. Lâu dần cả hai chuyển sang cảm mến, rung động và chính thức trở thành một đôi.

Sau khi kết hôn, Quyền sống cùng với nhà vợ, cả hai đón con trai đầu lòng vào năm 2011. Đến năm 2022, cả hai quyết định về Việt Nam sinh sống. Đây cũng là lần đầu tiên Liza về gặp bố mẹ chồng, gia đình chồng. Dù cô có chút lo lắng, hồi hộp nhưng sự tiếp đón của nhà chồng đã giúp Liza hòa nhập nhanh hơn với cuộc sống tại đây.

Ở Thanh Hóa, Liza chủ yếu làm nội trợ và sáng tạo nội dung trên MXH. Mẹ chồng là người chỉ dạy cho Liza nhiều thứ từ cách đi chợ, nấu ăn, cách xưng hô, ứng xử,... Song ban đầu, Liza vẫn còn gặp một vài khó khăn do không giỏi tiếng Việt, còn vướng mắc trong một số sự khác biệt về văn hóa, lối sống.

Tuy nhiên đến hiện tại, sau hơn 3 năm ở nhà chồng, sinh thêm em bé thứ 2, Liza đã cảm thấy mọi thứ trở nên quen thuộc và yêu cuộc sống dân dã ở quê. Bên cạnh đó việc được nhiều người biết đến trên MXH cũng là động lực để cô chăm chỉ quay các video đời thường của mình với gia đình chồng.