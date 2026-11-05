Chồng sốt mê man, 3 giờ sáng bật dậy hỏi một câu khiến vợ vừa thương vừa tức: Đúng là đàn ông "sản xuất theo lô"

Cô nàng còn hài hước để lại lời nhắn: “Phải note lại không tôi sợ tôi quên chồng yêu tôi nhiều như nào”.

Có một quy luật khá kỳ lạ trong đời sống vợ chồng: Đàn ông lúc khỏe có thể quên đủ thứ, nhưng đến lúc sốt lại rất dễ nhớ… ăn gì. Một câu chuyện được chia sẻ trên Threads đang khiến nhiều chị em bật cười vì hình ảnh người vợ nửa đêm lọ mọ chăm chồng, còn ông chồng sau khi uống thuốc hạ sốt và ngủ được vài tiếng thì tỉnh dậy với một câu hỏi chẳng liên quan gì đến bệnh tình.

Người vợ kể: “Chồng tôi đi làm mệt quá, xong đêm về sốt, lơ tơ mơ, tự nhiên 1 giờ sáng tỉnh tưởng sáng rồi, bảo tôi là vợ ăn gì để anh đi mua. Xong tôi cho chồng uống 1 viên hạ sốt, 3 giờ chồng tôi lại tỉnh, xong hỏi y chang”.

Cô nàng còn hài hước để lại lời nhắn: “Phải note lại không tôi sợ tôi quên chồng yêu tôi nhiều như nào”.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Nhưng điều thú vị hơn nằm ở phần bình luận, khi một người phụ nữ khác lập tức bước vào và kể một “phiên bản nâng cấp” của ông chồng nhà mình.

Cô viết: “Ê, đàn ông sản xuất theo lô. Bữa chồng tôi cũng sốt mê man. Nhưng vẫn nhớ vợ bị giãn tĩnh mạch chân. Đêm ngủ vợ trở mình là lồm cồm bò dậy, mắt vẫn nhắm tịt, chân vợ massage nhẹ nhẹ, hỏi vợ muốn ăn sáng món gì. Sau đó pha cho 1 viên thuốc uống, tới gần sáng (không biết mấy giờ) lặp lại y chang, cái tôi tư duy lại, kêu anh ngủ đi, chưa sáng đâu. Mở mắt phát nữa thấy gần 7 giờ, chồng lại hỏi sáng nay muốn ăn gì, mà lần này ông đã hạ sốt”.

Đọc đến đây, nhiều chị em có lẽ đã hiểu vì sao dân mạng nói đàn ông được “sản xuất theo lô”. Sốt thì sốt, mắt có thể không mở nổi, đầu óc có thể lơ mơ, nhưng chương trình chăm sóc vợ và chương trình hỏi vợ ăn gì vẫn chạy nền đều đặn.

Có những người lúc khỏe mạnh chẳng mấy khi nói những câu ngọt ngào. Đến lúc ốm, họ cũng chẳng đột nhiên biến thành nam chính phim tình cảm. Họ chỉ đơn giản là vẫn nhớ những điều rất nhỏ về người bên cạnh.

Người chồng trong câu chuyện thứ nhất đang sốt vẫn tỉnh dậy hỏi vợ ăn gì để đi mua. Người chồng thứ hai thì sốt đến mức mắt nhắm tịt nhưng vẫn nhớ vợ bị giãn tĩnh mạch, vẫn lồm cồm dậy massage chân cho vợ, rồi còn hỏi sáng muốn ăn gì.

Nghe thì buồn cười, nhưng phía sau những hành động vụng về ấy lại là một kiểu yêu rất đời thường.

Bởi tình cảm trong hôn nhân đôi khi không nằm ở những câu “anh yêu em” được nói mỗi ngày. Nó nằm ở chuyện đêm khuya người kia tỉnh dậy vẫn nhớ mình chưa ăn gì; thấy mình đau chân thì theo phản xạ đưa tay massage; sáng mở mắt ra việc đầu tiên là hỏi hôm nay em muốn ăn món gì.

Đặc biệt, câu chuyện còn cho thấy một điều khá thú vị: Đàn ông có thể khác nhau về cách thể hiện tình cảm, nhưng rất nhiều người có một “ngôn ngữ yêu thương” cực kỳ thực tế.

Tất nhiên, cũng không nên biến vài hành động dễ thương thành thước đo tuyệt đối của một cuộc hôn nhân. Một người chồng biết hỏi vợ ăn gì nhưng nếu trong những chuyện lớn lại vô tâm thì vài câu hỏi lúc ốm cũng không thể che lấp được vấn đề. Nhưng nếu đó là những hành động xuất hiện đều đặn trong đời sống thường ngày, chúng lại là một tín hiệu rất đáng yêu.

Đúng là có những ông chồng chẳng biết nói lời hoa mỹ. Nhưng tình yêu của họ đôi khi nằm ở sự quan tâm bằng hành động.

Và các bà vợ có thể sẽ càm ràm cả đời vì những ông chồng ấy, nhưng sâu trong lòng lại biết: có người nửa đêm sốt mê man vẫn nhớ đến mình, hình như cũng là một kiểu được yêu rất đáng để giữ.