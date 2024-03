Thời gian gần đây, Nam Em đã không còn livestream nhiều trên kênh TikTok, thay vào đó, người đẹp thỉnh thoảng có chia sẻ vài dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân.

Mới đây, trên story trang cá nhân, Nam Em có chia sẻ bức tâm thư khá dài cập nhật tình trạng hiện tại của bản thân. Trong đó, người đẹp liên tục trấn an người hâm mộ rằng, bản thân vẫn đang rất ổn.

Nam Em đăng tâm thư trên trang cá nhân

Cụ thể, Nam Em chia sẻ: "Tôi muốn gửi những lời động viên đến ai còn yêu thương tôi để họ yên tâm. Hiện tại tôi đang có cuộc sống rất tốt tại Đà Lạt. Sức khỏe tôi cũng đang dần hồi phục. Tâm tôi cũng không còn sân hận mà thay vào đó là bình an trong từng hơi thở. Chúng ta đang sống trong thời điểm đồng tiền quyết định rất nhiều thứ.

Nhưng mọi người hãy yên tâm. Tôi vẫn khỏe và cũng biết trước có ngày hôm nay nên không có gì quá bất ngờ. Như tôi đã nói những ai đến với tôi bằng 2 chữ thật lòng sẽ rời đi bằng 2 từ tử tế. Nên nhà mình cứ yên tâm. Cho dù còn 1 người ở lại mà người ta là thật sự thật lòng với tôi thì tôi cũng không có gì phải hối tiếc. Mong mọi người bình an và đừng lo cho tôi nhé. Thiên nhiên đang chữa lành cho tôi một cách đầy bất ngờ. Giờ tôi chỉ sợ con người thôi chứ trời đất luôn yêu thương tôi rất chân thành".

Cách đây vài ngày, bạn trai Nam Em còn lên livestream và khẳng định rằng, bản thân hiện đã có người mới. "Hôm nay tôi yêu một con bé mới rồi. Con bé người mới Tâm An. Bùi Hữu Cường bây giờ không còn với cả Nam Em nữa mà bây giờ quen Tâm An", bạn trai Nam Em chia sẻ. Tuy nhiên, ngay sau đó, cư dân mạng đã nhanh chóng bóc ra việc người phụ nữ tên Tâm An mà bạn trai Nam Em nhắc tới có thể chính là người đẹp Tiền Giang. Bởi tên kênh TikTok mới của Nam Em có tên là "Chơn Tâm An".

Thời gian qua, Nam Em cùng bạn trai liên tục gây xôn xao trên mạng với những màn livestream khẩu chiến cực căng. Nhiều người thậm chí, còn chỉ trích Nam Em cố tình dùng chiêu trò để quảng bá sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt. Sau một thời gian dài liên tục lên livestream, hiện tại Nam Em gần như "ở ẩn" và không còn xuất hiện trên mạng xã hội.