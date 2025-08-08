Chồng sắp cưới của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Doanh nhân kín tiếng, visual và gia thế "không phải dạng vừa"

Sau chặng đường dài đồng hành, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn đang từng bước tiến gần hơn đến cái kết viên mãn của chuyện tình bền bỉ. Theo đó, trên trang cá nhân mới đây, Quỳnh Châu đăng tải loạt ảnh làm lễ rửa tội bên trong nhà thờ. Trong không gian trang nghiêm, nàng hậu diện áo dài trắng, tay cầm bó tulip hồng, nở nụ cười rạng rỡ khi đứng cạnh Phát Nguyễn - người dành cho cô ánh nhìn ấm áp và trìu mến.

Nghi thức này phổ biến với những người chuẩn bị đức tin để sống trong đời sống đạo, đặc biệt là trước khi kết hôn với người theo đạo. Dù đây chưa phải là lễ cưới tuy nhiên cũng là một nghi thức cần thiết để tiến tới hôn nhân trong thời gian tới. Nghi lễ này được xem là lời thông báo sắp cưới của cặp đôi đến với đông đảo người thân, khán giả.

Mối quan hệ giữa Quỳnh Châu và Phát Nguyễn được công khai vào mùa Giáng sinh 2022. Trước đó, cả hai đã có 2 năm gắn bó trong âm thầm, lựa chọn cách yêu kín đáo, tránh ồn ào thị phi nhưng vẫn đủ sâu sắc và bền chặt để thấu hiểu lẫn nhau.

Phát Nguyễn sinh năm 1989, hơn Quỳnh Châu 5 tuổi, hiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Không ít nguồn tin cho rằng Phát Nguyễn xuất thân từ một gia đình có nền tảng vững vàng và tiềm lực kinh tế đáng kể. Anh sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt nam tính cùng phong thái tự tin. Đồng hành bên một người hoạt động nghệ thuật, Phát Nguyễn không hề tỏ ra e ngại trước hào quang sân khấu, trái lại luôn ủng hộ, tự hào về những thành tựu của bạn gái và trở thành hậu phương vững chắc trong mỗi lần cô chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc.

Nói về nửa kia, Quỳnh Châu không giấu được niềm tự hào. Cô từng chia sẻ Phát Nguyễn rất yêu thương và kính trọng ba mẹ cô, luôn sát cánh động viên trong các cuộc thi nhan sắc và tự hào khi nhắc đến thành tích của bạn gái. Với nàng hậu, việc có một hậu phương vững chắc như vậy chính là nguồn động lực lớn để cô tự tin tiến về phía trước.

Quỳnh Châu từng trải lòng về bạn trai: "Anh ấy rất thương ba mẹ tôi, cũng hết mình ủng hộ tôi khi đi thi sắc đẹp. Bạn trai rất tự hào về tôi, xem cuộc thi Hoa hậu nào cũng nói: Em mà thế 'này' sẽ thắng. Anh ấy là du học sinh ở nước ngoài một thời gian dài, có kinh doanh nên cũng giỏi về tiếng Anh. Khi tôi thi có những từ không biết, cách dịch từ chưa hay thì tôi sẽ nhờ anh ấy góp ý. Tôi cảm thấy rất tự tin khi mình có hậu phương vô cùng vững chắc như thế bên cạnh".

Trên trang cá nhân, Quỳnh Châu từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường bên Phát Nguyễn, trong đó có những dịp "nửa kia" cùng gia đình 2 bên đi du lịch, tụ họp ăn uống hay ghé thăm vào các dịp lễ tết. Những hình ảnh giản dị nhưng ấm áp ấy phần nào cho thấy mối quan hệ khăng khít của cặp đôi trước gia đình đối phương.

