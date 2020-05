Chồng sắp cưới chưa một lần lộ diện của Vân Hugo là người thế nào?

Sau 8 năm ly hôn, Vân Hugo mới đây có chia sẻ khiến người hâm mộ vui mừng. Trên trang cá nhân của mình cách đây ít giờ, nữ diễn viên tuổi Sửu khoe ảnh chụp chiếc nhẫn kim cương cùng dòng viết: "Finally, she says yes - Cuối cùng cô ấy đã nói đồng ý".

Vân Hugo còn tiếp tục chia sẻ tấm hình của riêng cô và viết: "Everyone deserves a second chance - Mỗi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai". Dòng chia sẻ của Vân Hugo nhận được lời chúc mừng từ người hâm mộ. Nhiều người tin rằng Vân Hugo sắp kết hôn lần thứ 2.

Theo đó, chồng sắp cưới của Vân Hugo đến nay chưa lộ diện trước công chúng. Tuy Vân Hugo không tiết danh tính người yêu nhưng cô từng chia sẻ về mối quan hệ giữa hai người.

Nữ MC sinh năm 1985 cho biết, bạn trai hiện tại dù là người đến sau nhưng rất yêu thương, hiểu và tôn trọng cô. Theo Vân Hugo, bạn trai quan tâm mẹ con cô từ những việc nhỏ nhất. Nữ MC cảm thấy rằng tình cảm này còn hơn cả tình yêu. "Có thể nói tình yêu của bạn trai đã giúp tôi hồi sinh", Vân Hugo nhấn mạnh.

Nữ MC còn tiết lộ rằng bạn trai nói cô là một người phụ nữ tốt. Theo bà mẹ một con, nhờ có bạn trai, cô hiểu rằng người đàn ông thương mình sẽ luôn hướng về mình, luôn quan tâm và khiến mình luôn cảm nhận được sự ấm áp, chân thành. "Có lẽ đây là giai đoạn tôi cảm nhận rõ rệt nhất về hai từ hạnh phúc", Vân Hugo khẳng định.

Nữ diễn viên phim "Nhật ký Vàng Anh" cũng cho biết, cô và bạn trai có sự chia sẻ, chấp nhận ưu nhược điểm của nhau. Vân Hugo nói rằng bản thân cô không bao giờ có suy nghĩ bạn trai đến với mình thì anh sẽ thiệt thòi vì cô từng một lần đổ vỡ.

Nhiều khán giả mong chồng sắp cưới của MC Vân Hugo sớm lộ diện. Theo nữ MC, cô đang chuẩn bị làm đám cưới. Thông tin về thời gian và địa điểm hôn lễ hiện chưa được tiết lộ.

Vân Hugo là MC của nhiều chương trình trên sóng truyền hình: Đường lên đỉnh Olimpia, Chinh Phục, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng...

Vân Hugo cũng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim: Nhật ký Vàng Anh, Hoa nở trái mùa… Nữ diễn viên kết hôn năm 2008 với ông xã Tường Linh. Cả hai có một con trai và ly hôn sau 4 năm chung sống.