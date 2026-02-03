Chồng Phó chủ tịch cứ làm điều này với Quyên Qui suốt thôi

Cuộc sống của Quyên Qui sau khi công khai chuyện tình với chồng Phó chủ tịch có tên viết tắt là N.T nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trên trang TikTok cá nhân của Quyên Qui, không khó để bắt gặp hình ảnh nửa kia xuất hiện cùng, khi cả hai đi hẹn hò, hoặc khoảnh khắc đời thường ở nhà,... Có khi chỉ vài giây thoáng qua hay trong những hình ảnh thì đều có một điểm chung đó là rất thích skinship vợ. Cụ thể netizen nhận ra điểm chung là chồng Phó chủ tịch luôn chủ động ôm, hôn hoặc thơm má vợ.

Trong clip mới đây nhất, nửa kia của Quyên Qui chào cô khi đi làm vào buổi sáng và cũng không quên hôn vợ.

"Thấy clip nào anh chị cũng thơm nhau, xin vía 1 tỷ lần ạ", netizen bình luận. Quyên Qui cũng phản hồi lại ngay: "Ừa chả hiểu sao. Nghiện tui". Nhìn cách chia sẻ là thấy Quyên Qui đang ngập tràn trong hạnh phúc cỡ nào, cô nàng cũng hé lộ thêm "nghiện tui" - tức là chồng rất yêu thương, chiều chuộng và luôn đặt vợ lên hàng đầu trong cuộc sống.

Có thể thấy rõ điều này qua các clip được Quyên Qui đăng tải lên mạng xã hội. Dù ở nhà hay khi đi chơi, xuất hiện ở chốn đông người, nửa kia của Quyên Qui vẫn liên tục thể hiện các cử chỉ tình tứ, từ ôm, hôn, xoa đầu.

Chồng Phó chủ tịch của Quyên Qui "nghiện" vợ cỡ này.

"Thấy bạn nam này ngọt ngào quá đi, cứ quấn quýt bên vợ ấy", "Đáng yêu quá, thấy hạnh phúc tràn màn hình luôn nha", "Cứ thấy ông này đi bên Quyên Qui là ôm hôn liên tục", "Ta nói ngọt ngào, người được yêu có khác", "Ông này nghiện vợ quá rồi đó, không nói câu nào mà vẫn thấy rõ", "Dưỡng thê quá đi",... là những bình luận của cư dân mạng.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Quyên Qui dần trở lại với công việc KOL. Cô nàng chăm chỉ tham dự các sự kiện, hoạt động năng nổ trên mạng xã hội.

Trên sóng livestream, Quyên Qui cũng cởi mở chia sẻ về nửa kia. Trong một livestream đầu năm 2026, cô cho biết chồng sống lowkey (kín đáo, không phô trương trên MXH - PV).

Quyên Qui nói: “Tui có đăng hình mà mọi người. Đây là chồng chị. Ổng sống lowkey lắm, ổng không có hình, không có hình rõ mặt”. Bởi thế, hầu hết các lần lộ diện rõ ràng trên MXH của người đàn ông này chủ yếu qua các clip của Quyên Qui.

Khoảnh khắc đón Tết và giao thừa của cặp đôi (Ảnh chụp màn hình)

Chồng Quyên Qui còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng, trong đó có Karik.

Quyên Qui cởi mở chia sẻ hình ảnh chồng lên MXH.

Cùng với đó, Quyên Qui cũng hé lộ về việc lên chức mẹ bỉm: "Đợi em bé lớn tí rồi chị show em bé nha, giờ em còn nhỏ quá. Nhưng mọi người tò mò bé trai hay gái để làm gì ta, nếu mọi người có tặng quà thì tôi nói không thì thôi nha".

Được biết nửa kia của Quyên Qui có tên viết tắt là N.T - một nhân vật có tiếng trong lĩnh vực nightlight ở Hà Nội và TP.HCM. Ngoài vị trí phó chủ tịch công ty sở hữu nhiều nhà hàng và quán bar, người này còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng, trong đó có Karik.

Quyên Qui cho tiết lộ hiện tại chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới.

Quyên Qui (Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998, đến từ Gia Lai) là gương mặt quen thuộc với khán giả, đặc biệt là sau show hẹn hò Đảo Thiên Đường và đảm nhận một số vai diễn. Chính sự duyên dáng, ngoại hình nổi bật và cách nói chuyện tự tin đã giúp cô nhanh chóng tạo dấu ấn riêng và có lượng fan đông đảo trên mạng xã hội. Ngoài ra, Quyên Qui còn phát triển công việc người mẫu ảnh và sáng tạo nội dung.

Trong một cuộc trò chuyện, khi được hỏi về gu bạn trai, Quyên Qui từng nói: "Trong tình yêu, mình là cô gái khá khó tính và khó gần. Nhưng khi yêu vào Quyên khá trẻ con và ngang ngược. Thích kiểu trời sáng nhưng bắt kêu trời tối, kiểu ngang ngược thế đó. Nhưng mà trước đây thôi! Còn bây giờ thì Quyên không muốn yêu kiểu 'rỗng não' như thế, mình muốn suy nghĩ và trao đổi nhiều hơn. Gu của mình vẫn là cao trên 1m8, ngoài ra thì Quyên mong ở bên 1 người cái đầu nhạy bén, từng trải. Tất nhiên ngoại hình cũng cần quan tâm, tài chính cũng phải hơn Quyên nữa".

Ảnh và clip: TikTok nhân vật, FBNV.