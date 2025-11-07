“Chồng phi công” không xứng với Trần Kiều Ân

Sau khi kết hôn với "hồng hài nhi" kém 9 tuổi vào năm 2024, Trần Kiều Ân khiến bao người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân mỹ mãn. Alan Tằng Vỹ Xương không chỉ điển trai, tâm lý mà còn được cho là cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong gia đình tài phiệt đất Malaysia, sở hữu khối tài sản lên tới 3 tỷ NDT (10.915 tỷ đồng). Thậm chí, Alan còn từng dùng máy bay trực thăng để đưa đón Trần Kiều Ân, khiến netizen càng chắc mẩn về gia thế của mỹ nam người Malaysia. Ai cũng nghĩ "Nữ hoàng phim thần tượng" xứ Đài may mắn hết nấc khi tìm được "chân mệnh thiên tử".

Alan tuyên bố anh không phải thiếu gia hào môn, không xứng với Trần Kiều Ân.

Tuy nhiên, mới đây, khi tham gia show truyền hình cùng bà xã, Alan đã gây ngỡ ngàng khi tiết lộ: "Xuất thân hào môn chỉ là tin đồn thôi. Rất nhiều người có định kiến về sự giàu có của người Hoa tại Malaysia nên mới gắn cho tôi cái mác này. Chứ thực ra tôi không xứng với Trần Kiều Ân".

Alan chia sẻ, hình ảnh đưa đón bằng máy bay trực thăng thực chất là do ekip chương trình sắp xếp để tăng "điểm nhấn" của show và những tin đồn Trần Kiều Ân "trèo cao", "chòi mâm son" là hoàn toàn không có thật. Ông xã Trần Kiều Ân tâm sự: "Mỗi khi nhìn thấy những tin đồn không hay, tôi đều cảm thấy bất công thay cho Kiều Ân. Cô ấy là một người rất dễ thương, xứng đáng được đối xử chân thành".

Trước nay, Alan vẫn luôn kín tiếng về gia thế của mình, việc anh chàng có thực sự là thiếu gia hào môn hay không thì chẳng ai rõ được. Dù vậy, việc "hồng hài nhi" lên tiếng bảo vệ vợ khỏi tin đồn thất thiệt đã nhận được sự ủng hộ hết mực của công chúng. Bởi lẽ, sau khi kết hôn, cặp đôi luôn bị bủa vây bởi những thị phi xoay quanh việc không môn đăng hộ đối.

Ban đầu, mối tình của Trần Kiều Ân và Alan không được công chúng xem trọng. Bởi lẽ, cặp đôi chẳng những chênh lệch khá nhiều về tuổi tác mà còn có sự khác biệt cực kỳ lớn về trải nghiệm trong cuộc sống.

Trần Kiều Ân từng trải qua nhiều bấp bênh, tủi nhục, trong khi cuộc đời của Alan lại toàn màu hồng. Khi mới tham gia show hẹn hò, Alan lộ rõ vẻ ngây ngô, vụng về một chút khi nấu nướng và nói tiếng Trung không mấy lưu loát. Điều này khiến người hâm mộ cho rằng chàng thiếu gia bạc tỷ chưa phải bờ vai vững chắc cho Trần Kiều Ân dựa vào.

Chẳng ai ngờ, năm 2024, Trần Kiều Ân lại "chốt đơn", tổ chức hôn lễ 73 tỷ đồng, chính thức về chung nhà với "hồng hải nhi". Nữ hoàng dòng phim thần tượng Cbiz chia sẻ: "Em từng nghĩ rằng mình sẽ sống cô đơn suốt quãng đời còn lại. Thế nhưng anh khiến em biết, nhà không phải là một căn bất động sản nào đó, nhà là nơi có anh".

Bản thân Trần Kiều Ân có nhiều băn khoăn về việc sinh con, tuổi thơ không hạnh phúc khiến cô sợ việc làm mẹ. Trong khi đó, Alan sớm tỏ rõ quan điểm là chỉ cần bà xã quyết định là được. Nếu Trần Kiều Ân không muốn có con, họ sẽ nuôi thật nhiều thú cưng, còn nếu cô sẵn sàng thì Alan sẽ cùng cô tham gia khóa học nuôi nấng trẻ nhỏ. Sự tôn trọng của ông xã khiến Trần Kiều Ân dần buông bỏ sự lo âu, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.