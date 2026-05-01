Chồng nói đi họp công ty nhưng vợ lại gặp đồng nghiệp của anh ở khu vui chơi: Lời thú nhận ngỡ ngàng

Thiên Kim
Về nhà, tôi hỏi chồng đã đi đâu, anh vẫn trả lời: "đi họp". Nhưng khi tôi nói đã gặp đồng nghiệp của anh thì anh khựng lại một lúc.

Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được gần 6 năm, có hai con nhỏ. Cuộc sống vợ chồng không quá giàu có nhưng yên ổn. Chồng tôi, Dũng, là người hiền lành, chăm chỉ, chưa từng để vợ con thiếu thốn điều gì. Vậy nên, trước giờ tôi luôn tin chồng tuyệt đối.

Cho tới sáng thứ Bảy tuần trước. Hôm đó Dũng dậy sớm hơn bình thường. Anh mặc sơ mi, vừa chỉnh lại đồng hồ vừa nói: "Hôm nay công ty có cuộc họp đột xuất, chắc anh đi tới đầu giờ chiều mới về". 

Tôi chẳng nghi ngờ gì, còn nhắc chồng đi đường cẩn thận. Cuối tuần mà chồng bận, ở nhà chỉ có ba mẹ con nên tôi quyết định dẫn hai đứa nhỏ đi khu vui chơi trong trung tâm thương mại cho đỡ buồn.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không vô tình gặp vợ chồng anh Bảo - đồng nghiệp cùng phòng với Dũng. Anh Bảo thấy tôi thì cười rất tự nhiên: "Ủa, Dũng không đi cùng em à?". 

Tôi đáp: "Anh ấy đi họp công ty rồi anh". Nghe xong, cả anh Bảo lẫn vợ đều hơi khựng lại. Chị vợ nhìn chồng rồi quay sang tôi: "Nay công ty có họp gì đâu em?". 

Tôi nghe xong mà tim như hụt một nhịp, cố nghĩ là hay Dũng có cuộc họp riêng nào đó? Nhưng anh Bảo là đồng nghiệp cùng bộ phận với Dũng, chẳng lẽ Dũng họp mà anh ấy thì không? 

Vợ chồng anh Bảo cười ngượng rồi đi trước. Tôi cũng chữa ngượng bằng vài câu nói gượng gạo nhưng tim bắt đầu đập loạn xạ. Suốt quãng đường đưa con về, đầu óc tôi rối tung. Tôi không nghĩ ngay tới chuyện ngoại tình, nhưng cảm giác bị chồng nói dối khiến tôi rất khó chịu. Người ta thường bảo, một lời nói dối sẽ kéo theo rất nhiều điều khác.

Buổi chiều hôm ấy, Dũng về nhà như bình thường. Anh còn mua bánh cho hai con. Nhìn gương mặt tự nhiên của chồng, tôi càng thấy nghẹn. Một lát sau, tôi hỏi thẳng: "Hôm nay anh đi đâu?". Dũng vẫn đáp rất nhanh: "Anh nói rồi mà, đi họp công ty". 

Tôi nhìn chồng vài giây rồi nói: "Em gặp vợ chồng anh Bảo ở khu vui chơi. Anh ấy bảo hôm nay công ty không có họp". Không khí trong phòng im hẳn. Dũng ngồi im một lúc lâu rồi mới thở dài: "Anh xin lỗi. Anh không đi họp". 

Tôi hỏi tiếp: "Vậy anh đi đâu mà phải nói dối vợ?". Dũng im lặng vài giây rồi nói thật. Hôm đó là giỗ đầu mẹ của Hằng - người yêu cũ của anh. Nghe tới đó, tôi thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Dù cố giữ bình tĩnh nhưng cảm giác vẫn rất nặng nề.

Dũng kể ngày trước anh và Hằng yêu nhau nhiều năm. Hai gia đình cũng thân thiết, qua lại như người nhà. Sau này không lấy được nhau nhưng mối quan hệ giữa anh với gia đình Hằng vẫn còn. Mẹ Hằng mới mất năm ngoái, tới giỗ đầu thì bố cô ấy gọi điện mời.

Anh chỉ tới thắp hương rồi ăn bữa cơm trưa thôi. Anh với Hằng không có gì cả - Dũng nói.

Tôi hỏi: "Không có gì thì sao anh phải giấu?". Dũng cúi mặt: "Anh sợ em buồn, sợ em nghĩ nhiều nên mới nói dối". Nghe tới đó, tôi càng giận hơn.

Tôi nói với chồng rằng điều làm tôi khó chịu không phải chuyện anh đi đám giỗ. Ai cũng có quá khứ, có những mối quan hệ cũ không thể cắt đứt hoàn toàn. Tôi không nhỏ nhen tới mức không hiểu chuyện ấy. Nhưng điều tôi không chấp nhận được là sự giấu giếm.

Nếu ngay từ đầu Dũng nói thật, có thể tôi sẽ chạnh lòng một chút, nhưng rồi cũng thôi. Đằng này anh lại chọn cách nói dối. Mà trong hôn nhân, điều khiến người ta mất niềm tin nhất đôi khi không phải phản bội, mà là cảm giác mình bị xem như người không đủ để nghe sự thật.

Tôi nói thẳng với chồng: "Em cần một người chồng trung thực, chứ không cần một người lúc nào cũng nghĩ nói dối là để gia đình yên ổn". 

Dũng ngồi im rất lâu rồi xin lỗi. Anh bảo bản thân xử lý chưa khéo, chỉ nghĩ đơn giản là giấu đi cho đỡ rắc rối chứ không lường được tôi sẽ tổn thương như vậy.

Tối hôm đó, vợ chồng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Cuối cùng, Dũng hứa sau này sẽ không giấu tôi những chuyện như thế nữa.

Đến giờ tôi vẫn còn giận, nhưng cũng tự nhủ hôn nhân nào mà chẳng có lúc va vấp. Điều quan trọng là sau mỗi lần như vậy, cả hai hiểu nhau hơn và biết đâu là giới hạn không nên bước qua.

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại