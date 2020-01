Chồng nhậu say bí tỉ khi đi chúc Tết, vợ lóc cóc sang tận nơi cõng về nhà khiến dân mạng xuýt xoa: Vợ nhà người ta đây rồi!

Có muôn vàn lý do để người ta uống rượu, từ các cuộc vui, gặp gỡ, liên hoan, thậm chí khi buồn nhiều người cũng tìm đến rượu. Nhất là dịp đầu năm đi chúc Tết, đến mỗi nhà người ta lại mời nhau một chén rượu, chúc nhau một năm mới mạnh khỏe, sung túc.

Với những người tửu lượng được cho là khá thì có thể chống đỡ, nhưng với những người không uống được rượu thì vì nể nang, vì vui vẻ dịp đầu năm nên vẫn uống, bất chấp việc có thể say "ngây ngất" ngay trên mâm cơm.

Chính vì các ông chồng ham vui dịp đầu năm nên khiến nhiều bà vợ không khỏi ngán ngẩm, bởi chồng về nhà sau mỗi lần chúc Tết là lên giường trùm chăn kít mít, không lại nôn ói khắp nhà để vợ hì hục lau dọn.

Như trong ngày mùng 2 Tết, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh người đàn ông say bí tỉ được vợ cõng về nhà khiến nhiều người xôn xao. Kèm theo đó là dòng chia sẻ, "Tết của chúng mày thế nào rồi? Còn đây là tao, chồng với chẳng con, say ngất trên cành quất. Chú tao phải gọi sang cõng về".

Kèm theo đó là hình ảnh người vợ "lực điền" đang cõng chồng phía sau đứng ở sân còn anh chồng có vẻ đã sau xỉn, hai tay vòng qua cổ, đầu gục trên vai vợ chẳng biết trời đất ở đâu.

Ngay sau khi hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người trầm trồ khi người vợ "có tâm" cõng chồng về nhà sau trận nhậu say ở nhà họ hàng. Thậm chí dân mạng còn hài hước gọi đây đúng chuẩn "vợ nhà người ta".

Hình ảnh người chồng say ngất ngây đang được vợ cõng về nhà gây xôn xao

Tuy nhiên, tranh thủ dịp này nhiều chị em cũng tranh thủ than thở chuyện chồng ham vui, liên tục say xin trong mấy ngày Tết.

"Chồng mình nặng 70 kg, nhiều khi say xỉn ở nhà họ hàng nhưng có muốn cõng cũng chả nổi nếu muốn đưa về chắc chỉ có cầm chân kéo về thôi. Thế nên mỗi lần say là toàn gửi luôn ở nhà họ hàng, khi nào tỉnh dậy thì tự về. Tết nhất đến nhà các chú các bác, nhiều khi mọi người mời nhiệt tình không từ chối được nên say sưa suốt", tài khoản D.L chia sẻ.

Tài khoản S.P than thở, "Ông chồng tôi cùng say 2 hôm này rồi, cả nhà còn chưa về bên ngoại được cứ nhà này 1 chén nàh kia một chén là say thôi. Chưa kể tối qua về ôm nhà vệ sinh cả đêm. Các ông uống với nhau thì vui chứ với vợ con ở nhà thì đúng là nỗi kinh hoàng. Nay tôi phải tuyên bố rồi nếu còn say nữa thì chỉ có ngủ ngoài đường cho biết tay".

Quả thật, Tết là để sum vầy, mỗi dịp tết đến, xuân về, dù cùng nhau nâng chén, chúc nhau những điều tốt lành, nhưng việc uống rượu thế nào cho có văn hóa, đảm bảo sức khỏe là điều quan trọng hơn cả.