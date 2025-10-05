Chồng ngọc nữ hạng A lộ danh sách "tòm tem" đến 182 người, còn mặt dày nói xấu vợ cho cả showbiz

Nozomi Sasaki được mệnh danh là ngọc nữ đẹp nhất Nhật Bản. Năm 2017, cô thông báo kết hôn với diễn viên hài Ken Watabe, hơn mình đến 15 tuổi. Thời điểm đó, nhiều người hâm mộ bày tỏ trái tim họ đã "tan nát" khi Nozomi Sasaki quyết định kết hôn với nam diễn viên vừa xấu trai, lại kém xa về danh tiếng và tiền bạc như Ken Watabe. Đến năm 2020, dư luận châu Á được 1 phen chấn động khi truyền thông Nhật Bản phơi bày hành vi ngoại tình của Ken Watabe sau lưng vợ minh tinh.

Sở hữu vẻ đẹp xuất chúng Jbiz, Nozomi Sasaki vẫn cay đắng đối mặt với cảnh hôn nhân không hạnh phúc, bị chồng "cắm sừng"

Bóc trần cuộc sống thác loạn, phóng túng của người đàn ông bị ghen tỵ nhất Nhất Bản

Ngày 11/6/2020, showbiz Nhật Bản chao đảo trước tin Ken Watabe - chồng của Nozomi Sasaki - bị phanh phui ngoại tình. Không ai có thể ngờ rằng, người đàn ông đã cưới được "Đệ nhất mỹ nhân Nhật Bản", đang có tổ ấm hạnh phúc và sự nghiệp lên như diều gặp gió, lại dám có mối quan hệ sai trái bên ngoài.

Ban đầu, Ken Watabe được cho biết đã hẹn hò cùng lúc với 6 người đẹp. Trong đó, có 4 sao nữ nổi tiếng là Eririka Katagiri, Takigawa Eri, Matsu Takako và Chisato Moritaka. Tuy nhiên, con số không dừng lại ở 6. Thực tế, nam diễn viên hài này qua lại với tận 182 người. Dàn bạn tình của Ken Watabe gồm cả nam lẫn nữ, có độ tuổi 20-50 và nghề nghiệp trải dài trên mọi lĩnh vực trong đời sống như nhân viên nhà hàng thịt nướng, nhân viên văn phòng, tuyển thủ đô vật...

1 người có quan hệ tình ái lén lút với Ken Watabe cho biết thường xuyên được nam diễn viên trả tiền, khoảng 2,1 triệu đồng sau mỗi lần gặp mặt khoảng 10-15 phút. Có những mối quan hệ của Ken Watabe bắt đầu từ trước khi anh lập gia đình, nhưng sau khi kết hôn nam diễn viên này vẫn tiếp tục duy trì.

Không phải 1, chồng của ngọc nữ hàng đầu xứ Phù Tang qua lại với 182 người

Sau khi vụ việc việc vỡ lở, Ken Watabe trở thành "tội đồ" của showbiz Nhật Bản. Nam diễn viên thừa nhận hành vi sai lầm, xin lỗi vợ và công chúng. Tuy nhiên, khi được hỏi về lý do tại sao có vợ đẹp mà vẫn ra ngoài ngoại tình, Ken Watabe lại chẳng ngần ngại nói xấu, đổ lỗi cho Nozomi Sasaki. Theo Ken Watabe, anh vụng trộm là vì "yêu cái đẹp" và "phải làm việc vất vả kiếm tiền nuôi vợ con" trong lúc vợ không có việc làm. Nguyên nhân khác đến từ việc Nozomi Sasaki... lười làm việc nhà. Nam diễn viên hài chia sẻ dù là ngọc nữ hàng đầu xứ sở hoa anh đào, sở hữu nhan sắc và thân hình cực phẩm cùng đời tư trong sạch, nhưng trong cuộc sống riêng tư, Nozomi Sasaki lại là người bừa bộn, lười biếng. Điều này khiến Ken Watabe chán nản, sinh ra tâm lý bất mãn và muốn ra ngoài tìm người khác.

Lời biện hộ của Ken Watabe đã khiến công chúng tức giận. Kể từ đó, anh trở thành kẻ thù chung mọi người dân Nhật Bản. Ken Watabe bị đuổi khỏi showbiz Nhật Bản sau khi dính bê bối, đền bù hợp đồng lên tới hơn 100 triệu yên (16,5 tỷ đồng). Không có việc làm, Ken Watabe từng đi làm thêm ở chợ cá để lấy tiền phụ giúp vợ nuôi con nhưng thu nhập của anh không đủ chi trả sinh hoạt phí trong gia đình.

Ken Watabe bị đuổi khỏi showbiz sau khi dính bê bối tình ái rúng động

Thái độ nhẫn nhịn khó tin của Nozomi Sasaki

Sau khi bộ mặt thật bội bạc, phóng túng của Ken Watabe bị phơi bày, ai cũng nghĩ Nozomi Sasaki sẽ đệ đơn ly hôn, rời khỏi người đàn ông tồi tệ này. Nhưng không, cô chọn tha thứ cho Ken Watabe, cam kết thực hiện lời hứa "bảo vệ, ủng hộ chồng làm lại từ đầu".

Hậu sóng gió hôn nhân, do chồng không có công ăn việc làm, Nozomi Sasaki đành quay lại ngành giải trí làm việc dù trước đó cô quyết định đã lui về chăm sóc con cái. Nữ diễn viên chấp nhận làm xấu mình và từ bỏ hình tượng "đệ nhất mỹ nhân" để hóa thân thành nhân vật có ngoại hình hài hước, tính cách quái lạ, "lầy lội" trên sóng truyền hình. Cô chạy show không nghỉ từ đóng phim, diễn kịch sân khấu, tham gia game show, quay chụp quảng cáo cho đến kinh doanh thương hiệu quần áo để kiếm tiền nuôi con. Theo Bunshun, thu nhập của Nozomi Sasaki vào năm 2022 là khoảng 200 triệu yen (35 tỷ đồng).

Nozomi Sasaki chọn tha thứ, tiếp tục chung sống với người chồng tệ bạc

Xuất hiện trên 1 chương trình truyền hình vào đầu tháng 7 vừa qua, ngọc nữ hàng đầu Nhật Bản gây chú ý khi hiếm hoi nhắc lại biến cố hôn nhân và vụ việc bị chồng "cắm sừng" đau đớn cách đây 5 năm. Nozomi Sasaki cho biết đến hiện tại cô vẫn chưa tha thứ cho ông xã mặc dù họ vẫn chung sống dưới 1 mái nhà và đã có con thứ 2. Theo Nozomi Sasaki, lý do khiến cô không ly hôn Ken Watabe đều là vì con cái.

"Ken Watabe trăm sai ngàn sai với tôi, nhưng anh ấy lại 1 người cha tốt với các con. Tôi từng tự hỏi nếu tôi ly hôn và để con cái rời xa Ken Watabe, liệu khi lớn lên các con có ghét anh ấy khi biết chuyện cha đã lừa dối mẹ không. Tôi nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn với bọn trẻ khi có cha bên cạnh, đồng hành cùng chúng trong quá trình trưởng thành. Tôi hy vọng Ken Watabe có thể giải thích lỗi lầm anh ấy đã gây 1 cách trực tiếp và có trách nhiệm với 2 con khi đúng thời thời điểm", Nozomi Sasaki buồn bã nói.

Lý do không ly hôn Ken Watabe của Nozomi Sasaki gây tranh luận trái chiều. Nhiều người cảm thấy khó hiểu, đặt câu liệu lựa chọn của ngọc nữ hạng A có thực sự tốt cho 2 con của cô khi bọn trẻ phải sống dưới mái nhà mà lòng tin của cha mẹ cạn kiệt, tình cảm nhạt nhòa. Không ít người còn mỉa mai nữ diễn viên là "cô vợ nhu nhược và cam chịu nhất showbiz". Song cũng có người lại bày tỏ sự thông cảm với lựa chọn đặt nhu cầu của các con lên ưu tiên của Nozomi Sasaki.

Nữ diễn viên muốn các con được ở cạnh cha nên không bỏ chồng sau vụ ngoại tình

Nguồn: NKH, Bushun