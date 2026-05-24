Chồng ngoại tình, mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 phải lắp 11 camera khắp nhà để theo dõi

Cuộc hôn nhân của mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 và ông xã tai tiếng đã khiến cộng đồng mạng không khỏi hoang mang.

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ Hàn Quốc Shinji (phim Gia Đình Là Số 1) đã tổ chức hôn lễ với nam nghệ sĩ MoonOne cách đây không lâu. Tới chiều 23/5, tờ Xportsnews cho hay, chương trình Stars’ Top Recipe at Fun-Staurant (đài KBS) vừa đưa khán giả tham quan ngôi nhà tân hôn của vợ chồng Shinji. Đặc biệt, 1 phân đoạn trong chương trình đã chiếm trọn spotlight, trở thành chủ đề gây bàn tán xôn xao khắp mạng xã hội xứ củ sâm.

Theo đó, công chúng đã vô cùng ngỡ ngàng trước việc căn hộ của vợ chồng Shinji được trang bị tới 11 chiếc camera giám sát khắp nhà. Trong 1 phân cảnh, Shinji loay hoay tìm ông xã MoonOne trong căn nhà rộng lớn. Ban đầu, cô cố gắng liên lạc với đàng trai bằng bộ đàm nhưng phía đối phương không hồi đáp lại. Sau đó, nữ ca sĩ đành phải tự mình đi kiểm tra các màn hình CCTV trong nhà để xác định vị trí của MoonOne. Qua màn hình, Shinji cuối cùng cũng nhìn thấy ông xã đang ngồi ở phòng karaoke của gia đình.

Shinji để lộ chuyện trong nhà có tới 11 camera giám sát. Ảnh: Naver

Phân đoạn này đã gây bàn bán rộng rãi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Trong đó, 1 bộ phận netizen thậm chí còn đặt ra nghi vấn Shinji phải lắp tới 11 camera giám sát khắp nhà để tiện theo dõi chồng chặt chẽ 24/7, và nguyên nhân sâu xa xuất phát từ việc anh này từng dính phốt ngoại tình.

Giữa những đồn đoán của công chúng, Shinji cũng đã chính thức lên tiếng làm rõ về nguyên nhân đằng sau sự xuất hiện của dàn camera giám sát hùng hậu trong căn hộ của vợ chồng cô. Thì ra 11 CCTV này không phải do nữ ca sĩ và ông xã tự lắp đặt. Trước ống kính, Shinji thú thật: “Nhà đất biệt lập thì có vẻ hơi nguy hiểm 1 chút nên người ta mới lắp nhiều camera giám sát trong nhà tới như vậy. Vợ chồng tôi thực ra cũng chỉ thừa hưởng lại nguyên vẹn dàn camera này từ người chủ cũ của ngôi nhà mà thôi”. Nói tóm lại, không hề có chuyện Shinji lắp dàn CCTV trong nhà để giám sát ông xã chặt chẽ như 1 bộ phận công chúng đang tự tưởng tượng ra.

Shinji vừa lên tiếng bác bỏ nghi vấn lắp tới 11 camera để giám sát chồng. Ảnh: Naver

Còn nhớ kể từ khi tuyên bố làm đám cưới với nam ca sĩ MoonOne kém 7 tuổi, Shinji bỗng bị cuốn vào vòng xoáy thị phi, tin đồn, khiến hình tượng của cô bị tổn hại nghiêm trọng.

Trên các diễn đàn, công chúng thi nhau bóc phốt MoonOne tưng bừng. Đầu tiên, trong 1 vlog, MoonOne thừa nhận đã từng ly hôn và có 1 con gái. Bên dưới, 1 người xem cảnh báo: “Tôi là người quen của vợ cũ anh ta. Hãy yêu cầu xem hồ sơ vụ ly hôn đi, bạn sẽ ngạc nhiên với những gì mình tìm thấy”. Trên diễn đàn ẩn danh Blind, xuất hiện thêm 1 số bình luận được cho là ám chỉ đến MoonOne: “Anh ta lừa dối bạn gái mình khi cô ấy mang thai. 2 người kết hôn vội vã. Tôi thấy rất nhiều người nói về việc anh ta tỏa ra năng lượng xấu. Họ nói đúng. Chỉ để bạn biết thôi, tôi là bạn của 1 người biết tất cả về quá khứ của anh ta. Rồi anh ta ly hôn với lý do tương tự”. Tiếp đến, chồng Shinji bị cáo buộc bạo lực học đường và bắt nạt trong quân đội. Chưa dừng lại ở đó, MoonOne còn bị tố thực hiện các giao dịch bất động sản gian lận.

Giữa tâm bão thị phi, MoonOne cho biết đúng là anh từng làm việc với 1 văn phòng môi giới không có giấy phép hành nghề bất động sản, tuy nhiên lại phủ nhận những cáo buộc liên quan tới ngoại tình, bắt nạt nạn nhân trong quân ngũ, bạo lực học đường,... Phía Shinji cũng lên tiếng bác bỏ những cáo buộc tiêu cực nhắm vào ông xã. Thế nhưng, công chúng không tin vào những lời phản hồi này và tin rằng MoonOne thực sự có vấn đề về nhân cách.

Cuộc hôn nhân của Shinji và MoonOne bị không ít khán giả phản đối xuất phát từ rổ phốt của đàng trai. Ảnh: Nate

Shinji sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 17 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc đình đám 1 thời Koyote. Sau khi đã thành danh, cô có tham gia diễn xuất trong 1 số bộ phim, trong đó không thể không nhắc tới tác phẩm sitcom kinh điển Gia Đình Là Số 1 phần 1.

Shinji tỏa sáng ở cả 2 lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Ảnh: X

