Chồng nạn nhân bị cây đè tử vong ở Hà Nội: "Tôi dặn vợ nếu mưa to quá thì mai hãy về"

Chiều ngày 7/9, gia đình đã tổ chức lễ an táng cho chị L.T.T. (SN 1983, ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa). Chị T. là nạn nhân bị cây phượng bật gốc đè tử vong trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) trong cơn mưa giông chiều 6/9. Đi cùng chị T. là người em chồng tên H.S.L. (SN 1992). Anh L. bị thương nặng.

Được biết, chị T. ra Hà Nội để xin visa, chuẩn bị đi lao động ở Hàn Quốc. Nạn nhân đang trên đường ra bến xe trở về quê nhà thì gặp nạn thương tâm.

Hôm nay, Thanh Hóa mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 nhưng rất nhiều người thân, họ hàng, làng xóm đã đến tiễn đưa chị T. Cảnh người chồng mất vợ, 3 đứa con thơ mất mẹ khiến nhiều người đau lòng.

Đám tang chị T. diễn ra giữa trời mưa bão khiến ai cũng xót xa. (Ảnh: L.K.)

Chia sẻ trên báo Dân Trí, anh Hoàng Sỹ Linh (42 tuổi, chồng chị T.) kể hai vợ chồng vẫn luân phiên thay nhau sang Hàn Quốc làm việc trong nhiều năm qua.

Vào ngày xảy ra sự việc, khi vợ gọi điện thông báo đang ra bến xe để về quê, anh Linh còn nhắc chị đi đường cẩn thận vì thời tiết Hà Nội mưa to, gió lớn, nếu trời mưa to quá thì mai hãy về.

18 giờ cùng ngày, khi nhận tin vợ và em trai bị tai nạn, anh Linh ban đầu vẫn mong là có sự nhầm lẫn. Sau đó cùng người thân bắt xe ra Hà Nội. Đến bệnh viện, người đàn ông này mới hay tin vợ không qua khỏi.

Hiện trường nơi chị T. gặp nạn. (Ảnh: Hoàng Nguyễn)

Anh Linh và chị T. kết hôn năm 2007, có 3 người con. Vì công việc ở Hàn Quốc không quá vất vả nên vợ chồng anh Linh dự định sẽ tiếp tục làm việc ở đó cho đến khi con gái đầu học xong, có việc làm ổn định. Nhưng tất cả dự định đó đã kết thúc trong cơn mưa lạnh lòng chiều qua.

Trước đó, Công an TP.Hà Nội thông tin chiều ngày 6/9 đã xảy ra 11 vụ tai nạn do cây gẫy, đổ khiến 7 người bị thương và 2 người tử vong. Ngoài chị T., một nạn nhân khác tử vong do bị cây đổ vào người tại khu vực đường Tú Mỡ, trước khu đô thị Vimexco (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm).