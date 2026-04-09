Chồng mất đúng 1 năm, nữ diễn viên gây xôn xao khi mang thai với bạn diễn

Sáng 9/4, tờ Pagesix đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ Aubrey Plaza đã mang thai con đầu lòng với tài tử Christopher Abbott kém 2 tuổi. Đáng nói, chồng cô - biên kịch Jeff Baena qua đời cách đây đúng 1 năm.

Được biết, Aubrey Plaza dự kiến lâm bồn vào mùa thu năm nay và hiện đang tập trung chăm sóc sức khỏe khi đang mang thai. Nguồn tin thân cận cho biết Aubrey Plaza - Christopher Abbott đang cảm thấy rất hạnh phúc khi sắp lên chức bố mẹ: “Họ đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây thực sự là 1 điều bất ngờ vô cùng tuyệt vời sau 1 năm đầy biến động”.

Mới đây, Aubrey Plaza vừa lộ diện với phần bụng nhô lên rõ rệt khi dắt cún cưng đi dạo trên đường phố New York. Trước đó, nữ minh tinh sinh năm 1984 đã khéo léo che đi phần bụng bầu qua chiếc áo khoác da màu đen dáng rộng trong màn đổ bộ ở Tuần lễ thời trang Paris hồi tháng trước.

Aubrey Plaza đã hợp tác với Christopher Abbott ở nhiều dự án ngay khi chồng cô vẫn chưa qua đời. Aubrey Plaza - Christopher Abbott lần đầu hợp tác ăn ý qua tác phẩm điện ảnh mang tên Black Bear cách đây 6 năm. Sau đó, 2 ngôi sao tái hợp ở vở kịch Danny and the Deep Blue Sea hồi năm 2023.

Tới tháng 7/2025, đúng nửa năm sau khi chồng qua đời, Aubrey Plaza đã dính tin hẹn hò với Christopher Abbott. Thời điểm ấy, nhân chứng đã bắt gặp cặp đôi thân mật bên nhau tại 1 trang trại. Sau đó 4 tháng, video Aubrey Plaza - Christopher Abbott cùng tới xem 1 trận đấu của đội bóng rổ New York Knicks đã xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội càng khiến nghi vấn hẹn hò của 2 nghệ sĩ thêm lan rộng.

Thông tin Aubrey Plaza mang thai con đầu lòng cho Christopher Abbott đã gây xôn xao trên khắp các diễn đàn trực tuyến, âu cũng là bởi chồng của nữ diễn viên này qua đời cách đây đúng 1 năm. Còn nhớ chồng Aubrey Plaza - biên kịch Jeff Baena qua đời vì tự tử hồi tháng 1/2025, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và công chúng. Tại thời điểm đó, người đại diện của Aubrey Plaza đã không giấu được nỗi đau xót tột độ: “Đây là 1 bi kịch không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi biết ơn tất cả khán giả đã gửi những lời động viên, ủng hộ tới nữ diễn viên. Xin hãy tôn trọng sự riêng tư của cô ấy trong khoảng thời gian khó khăn này”. Theo nguồn tin, Jeff Baena đã ly thân với Aubrey Plaza được 4 tháng trước khi biên kịch này qua đời, tuy nhiên cặp đôi vẫn chưa ly hôn.

Tới tháng 8/2025, Aubrey Plaza cho biết cô vẫn chưa thể hoàn toàn vực dậy được tinh thần sau cú sốc lớn: “Tôi cảm thấy biết ơn vì được tiếp tục bước tiếp trên hành trình của cuộc đời này. Tôi nghĩ hiện tại mình khá ổn, nhưng rõ ràng vẫn phải đối mặt với những khó khăn mỗi ngày”. Đồng thời, nữ diễn viên chia sẻ về những nỗi đau mà mình phải đối mặt sau khi chồng qua đời đột ngột: “Giống như có 1 đại dương nỗi đau luôn hiện hữu trước mắt tôi. Đôi khi tôi muốn đắm mình vào đại dương nỗi đau, nhưng cũng có lúc muốn cố gắng thoát khỏi nó”. Tuy nhiên, những phát ngôn của Aubrey Plaza cũng gây ra không ít tranh cãi trên mạng xã hội, bởi lẽ ngay tại thời điểm đó, cô đã được bắt gặp thân mật bên tài tử Christopher Abbott trong bầu không khí hạnh phúc.

Aubrey Plaza sinh năm 1984, là nữ diễn viên, nghệ sĩ hài kiêm nhà sản xuất nổi tiếng người Mỹ. Cô bắt đầu hành trình sự nghiệp bằng công việc biểu diễn hài kịch ứng tác và xuất hiện trong các vở hài kịch ngắn tại Nhà hát Upright Citizens Brigade. Sau khi tốt nghiệp tại trường Tisch School of the Arts, Aubrey Plaza đã nhanh chóng có được vai diễn trong bộ phim đầu tay mang tên Mystery Team khi vừa tròn 25 tuổi. Nữ nghệ sĩ trở nên nổi tiếng và được biết đến rộng rãi nhờ vai diễn April Ludgate trong loạt phim sitcom ăn khách 1 thời Parks and Recreation của đài NBC.

Trên mặt trận điện ảnh, Aubrey Plaza từng đảm nhận vai phụ trong Scott Pilgrim vs. the World (2010) và thể hiện xuất sắc vai chính ở bộ phim Safety Not Guaranteed (2012). Sau đó, cô gây ấn tượng mạnh khi đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm đóng chính ở bộ phim Ingrid Goes West và Emily the Criminal.

Ngoài 2 mối tình khiến báo chí tốn nhiều giấy mực với tài tử Christopher Abbott và biên kịch Jeff Baena, Aubrey Plaza còn từng có giai đoạn hẹn hò nam diễn viên Michael Cera. Trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông, Michael Cera cho biết anh và Aubrey Plaza “phim giả tình thật” trong quá trình hợp tác ở Scott Pilgrim vs. the World, thậm chí cặp đôi suýt chút nữa đã kết hôn trước khi chính thức “đường ai nấy đi”.