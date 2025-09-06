Chồng mải mê pickleball, vợ bực tức mang vợt ra làm thớt, nói một câu khiến chồng lặng người

BIẾN VỢT THÀNH THỚT

Pickleball đang trở thành “cơn sốt” tại Việt Nam, thu hút rất đông người tham gia, từ trẻ tuổi đến trung niên. Không chỉ mang lại sức khỏe và niềm vui, pickleball còn là cách để nhiều người giải tỏa căng thẳng, kết nối bạn bè. Tuy nhiên, cũng từ đây không ít câu chuyện gây tranh cãi xảy ra.

Anh Long (36 tuổi, Hà Nội) là một tín đồ của pickleball. Tuần nào anh cũng đều đặn ra sân vài buổi, lúc thì vào giờ nghỉ trưa, lúc thì sau giờ làm. Đam mê của anh không chỉ dừng ở việc chơi vài trận mà còn kéo dài hàng giờ, thậm chí có hôm anh về nhà khá khuya.

Chị Hương – vợ anh Long – ban đầu ủng hộ chồng vì thấy anh khỏe mạnh, năng động hơn. Nhưng dần dà, chị bắt đầu cảm thấy khó chịu khi chồng dành quá nhiều thời gian cho pickleball, bỏ bê việc nhà và những khoảnh khắc bên gia đình.

Đam mê pickleball của anh Long khiến vợ chồng xảy ra tranh cãi.

Một ngày nọ, trong lúc bực tức vì anh Long lại “bỏ nhà” đi chơi cả buổi sáng cuối tuần thay vì đưa các con đi chơi, chị Hương quyết định “trừng phạt” chồng theo cách không ai ngờ tới. Chị lấy cây vợt pickleball đắt tiền của anh – món đồ anh nâng niu như “báu vật” – và dùng nó làm... thớt để thái rau.

Khi anh Long trở về, nhìn thấy cây vợt yêu quý bị “hành hạ” với những vết xước và mùi hành bám đầy, anh chỉ biết đứng hình, không thốt nên lời. “Nếu anh không thay đổi, thì anh mua cây vợt mới nào em lại đem cây đó làm thớt tiếp”, chị Hương nói với chồng.

Câu chuyện tưởng như chỉ có trên mạng xã hội, không ngờ giờ đây lại xuất hiện trong chính ngôi nhà anh.

Câu chuyện biến vợt thành thớt tưởng như chỉ có trên mạng xã hội nhưng nay lại xuất hiện ở nhà anh Long. (Ảnh minh họa)

PICKLEBALL KHÔNG CÓ LỖI, LỖI Ở NGƯỜI CHƠI

Câu chuyện nhanh chóng được anh Long chia sẻ với bạn bè trên sân pickleball, trở thành chủ đề bàn tán rôm rả. Dù cây vợt đắt tiền chưa hỏng, nhưng sự việc cũng khiến cả hai vợ chồng phải suy ngẫm về cách cân bằng giữa sở thích cá nhân và trách nhiệm gia đình.

Hành động của chị Hương, dù chỉ xuất phát từ sự bực tức nhất thời, lại vô tình làm tổn thương anh Long, người coi pickleball là niềm vui và cách thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Không chỉ vậy, cây vợt pickleball vốn có giá không hề rẻ, lên đến vài triệu đồng, cũng trở thành “nạn nhân” trong câu chuyện này. Điều đáng nói, sự việc có thể đã được giải quyết êm đẹp nếu cả hai chịu ngồi lại trò chuyện thay vì để cảm xúc lấn át.

Pickleball, dù là một môn thể thao thú vị, cũng có thể trở thành “ngòi nổ” cho những mâu thuẫn gia đình nếu người chơi không biết sắp xếp thời gian hợp lý. Không chỉ anh Long, nhiều người đam mê môn thể thao này cũng thừa nhận rằng họ đôi khi quên mất việc cân bằng giữa sở thích cá nhân và trách nhiệm với gia đình.

Cân bằng giữa gia đình và đam mê cá nhân là điều rất quan trọng.

Để tránh những tình huống “dở khóc dở cười” như câu chuyện của anh Long và chị Hương, các cặp đôi có lẽ cần học cách thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Thay vì để sự bực tức âm ỉ, hãy chia sẻ cảm xúc một cách chân thành. Chị Hương có thể nói rõ với anh Long rằng chị cảm thấy bị bỏ rơi khi anh dành quá nhiều thời gian cho pickleball. Một cuộc trò chuyện cởi mở sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn.

Thậm chí, anh Long hoàn toàn có thể rủ chị Hương tập chơi cùng. Biết đâu, chị cũng sẽ “nghiện” môn thể thao này và cả hai sẽ có thêm thời gian gắn bó bên nhau.

Đồng thời, anh Long cần ý thức rằng gia đình là ưu tiên hàng đầu. Dành thời gian cho vợ con, cùng làm việc nhà hoặc tham gia các hoạt động chung sẽ giúp chị Hương cảm thấy được quan tâm hơn.

Việc chị Hương dùng vợt làm thớt tuy chưa gây tổn thất nghiêm trọng nhưng có thể làm tổn thương tình cảm và gây lãng phí không cần thiết. Thay vào đó, hãy tìm cách giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và xây dựng.

Chỉ vì đam mê pickleball, gia đình anh Long chị Hương bỗng nhiên xảy ra bất đồng.

Câu chuyện của anh Long và chị Hương là một lời nhắc nhở rằng, dù đam mê bất kỳ điều gì – từ pickleball đến bất kỳ sở thích nào khác – việc cân bằng giữa thú vui cá nhân và hạnh phúc gia đình luôn là điều quan trọng. Một cây vợt pickleball có thể dễ dàng mua lại, nhưng sự thấu hiểu và hòa hợp trong gia đình mới là điều cần được trân trọng và gìn giữ.

Hãy ngồi lại, trò chuyện và cùng nhau tìm ra giải pháp để cả hai đều cảm thấy hạnh phúc. Pickleball, dù thú vị đến đâu, cũng chỉ nên là một phần của cuộc sống, chứ không phải toàn bộ.

(Tâm sự được gửi từ độc giả, tên nhân vật đã được thay đổi)