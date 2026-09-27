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Chồng lưu một số lạ là "vợ hư hỏng", tò mò nên tôi bấm gọi, đầu bên kia bắt máy và câu đầu tiên khiến tôi rụng rời

Thanh Uyên
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Tôi chết lặng, từng câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Hôm đó, chồng tôi để điện thoại trên bàn rồi đi tắm. Máy sáng lên vì có tin nhắn, tôi tiện tay cầm lên định xem có phải công việc gấp không thì thấy là tin nhắn khuyến mại từ nhà mạng. Tôi định đặt máy xuống thì ngón tay chạm phải "các ứng dụng gần đây" nên danh bạ trong điện thoại nhảy bật ra mục "cuộc gọi". Thế nên tôi cũng lướt xem gần đây chồng có gọi điện cho ai không. Kéo xuống phía dưới, tôi thấy một cái tên được lưu rất kỳ quặc: "Vợ hư hỏng".

Tôi sững người vài giây. Tôi cứ nghĩ đó là số của mình. Có thể chồng đặt tên như vậy để trêu tôi, dù bình thường anh chưa bao giờ gọi tôi bằng những từ nghe khó chịu như thế. Tôi bấm vào, nhưng con số hiện ra lại hoàn toàn xa lạ.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Tôi tự nhủ có thể đây là số của một người bạn nào đó, chồng lưu tên đùa vậy thôi. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy cái tên ấy không bình thường. Một người đàn ông có vợ, đang sống cùng vợ, lại lưu số của một người khác là "vợ hư hỏng" thì dù thế nào cũng lạ.

Chồng lưu một số lạ là "vợ hư hỏng", tò mò nên tôi bấm gọi, đầu bên kia bắt máy và câu đầu tiên khiến tôi rụng rời- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi đã đứng trước màn hình khá lâu. Cuối cùng, không hiểu vì tò mò hay linh cảm, tôi bấm gọi. Điện thoại chỉ đổ chuông đúng một lần thì đầu dây bên kia bắt máy ngay. Một giọng phụ nữ rất trẻ, rất nhỏ, gần như thì thầm vang lên. Cô ta chưa kịp để tôi "alo" đã thốt ra một tràng dài: "Có chuyện gì nghiêm trọng không mà anh gọi giờ này, anh biết chồng em vẫn ở nhà mà. Tí em lựa rồi gọi lại cho".

Sau đó cô ta tắt máy ngay như sợ bị phát hiện. Tôi chết lặng, từng câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. 

Nếu đây chỉ là một người bạn bình thường, tại sao cô ta lại nói chuyện như đang vụng trộm? Tôi nhìn cánh cửa phòng tắm, nơi tiếng nước vẫn đều đều vọng ra, mà tay lạnh ngắt.

Tôi mở Zalo, nhập số điện thoại vừa gọi. Một tài khoản hiện lên ngay lập tức. Ảnh đại diện là một cô gái rất xinh, khuôn mặt trẻ trung, ăn mặc chỉn chu. Tôi nhìn bức ảnh rất lâu, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó tả.

Tôi không biết cô ta là ai nhưng cách cô ta bắt máy, cách cô ta nói chuyện và cái tên "vợ hư hỏng" trong danh bạ đã khiến tôi không thể tự lừa mình rằng đó chỉ là một sự trùng hợp.

Tôi vẫn chưa hỏi chồng về chuyện này, cũng chưa chuẩn bị tâm lý cho những gì sắp diễn ra, tôi không biết khi mọi chuyện vỡ lở, cuộc hôn nhân này sẽ thế nào? Nhìn 2 đứa con mà tôi lo sợ song tôi biết chồng đã phản bội mình rồi, tôi không thể coi như không thấy được. Tôi phải làm gì tiếp theo đây?

Tags

vợ chồng

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