Chồng lén chu cấp cho người cũ, tôi âm thầm "chơi thân" với chồng mới của cô ta và ung dung chờ cái kết

Trần Quân, chồng tôi, là một người đàn ông tôn thờ chủ nghĩa "anh hùng cứu mỹ nhân". Anh ta luôn nói với tôi bằng giọng đạo mạo: "Người với người sống để yêu nhau, Chi Lan (người cũ) giờ mẹ già con mọn, chồng lại nợ nần, anh không nỡ thấy chết không cứu".

Hàng tháng, 20 triệu đồng đều đặn rời khỏi tài khoản gia đình để "cứu viện" cho Chi Lan. Trần Quân tưởng tôi không biết, hoặc anh ta nghĩ sự cam chịu của tôi là lẽ đương nhiên. Nhưng trong triết lý của tôi: Lòng tốt không đúng chỗ là sự ngu ngốc và sự phản bội dưới danh nghĩa nghĩa hiệp là sự sỉ nhục.

1. Cuộc gặp gỡ của hai kẻ bị phản bội

Thay vì tìm Lan để dằn mặt — một hành động chỉ khiến chồng càng thêm thương xót cô ta tôi tìm đến Tiểu Vũ, chồng của Chi Lan.

Tranh minh họa

Tiểu Vũ là một thầu phụ xây dựng, gương mặt sạm nắng và đôi mắt đầy mệt mỏi của một kẻ đang bị nợ nần bủa vây. Tại một quán trà vắng khách, tôi đẩy tập hồ sơ sao kê ngân hàng về phía anh ta. Vũ nhìn những con số Quân chuyển cho vợ mình, bàn tay run rẩy, định đứng phắt dậy đi tìm kẻ thù.

Tôi đặt tay lên vai anh ta, giọng lạnh lùng:

"Ngồi xuống. Anh đi đánh hắn một trận, rồi anh vào tù, vợ anh lại càng có cớ để dựa dẫm vào chồng tôi sao? Anh muốn thắng hay muốn trút giận?".

Tiểu Vũ khựng lại. Tôi tiếp lời: "Vợ anh đang nhận tiền của chồng tôi để duy trì cái vẻ ngoài thanh cao, còn anh thì cày cuốc trả nợ. Tại sao chúng ta không đảo ngược ván bài? Tôi có thông tin về các dự án sắp đấu thầu của công ty chồng tôi. Anh có chuyên môn. Tôi sẽ rót vốn ngầm để anh lấy được những hợp đồng đó. Tiền chảy về túi anh, danh tiếng thuộc về anh. Còn chồng tôi? Anh ta sẽ tự nguyện nuôi vợ anh bằng 'tiền túi' trong khi chúng ta rút cạn 'nguồn sống' của công ty anh ta".

2. Chiêu "Mượn gió bẻ măng"

Suốt một năm sau đó, một màn kịch hoàn hảo được dựng lên. Trần Quân vẫn hãnh diện vì mỗi tháng "ban ơn" cho Chi Lan, thấy mình thật vĩ đại khi Lan luôn miệng cảm ơn và gọi anh là "ân nhân cả đời". Anh ta không hề hay biết rằng, những dự án béo bở nhất của công ty anh ta đều bị một đơn vị mới nổi của Tiểu Vũ "nẫng tay trên" một cách hợp pháp.

Mỗi lần Trần Quân thua thầu, anh ta lại về nhà than vãn về sự cạnh tranh khốc liệt. Tôi lại dịu dàng pha trà, an ủi anh ta, rồi nhắc khéo: "Anh áp lực thế này, hay thôi đừng chu cấp cho Chi Lan nữa?". Và đúng như dự đoán, lòng tự trọng hão huyền khiến Quân gạt đi ngay: "Không được, cô ấy khổ lắm, cô ấy có ơn cứu mạng anh, hết tình còn nghĩa". Tôi mỉm cười. Càng "nghĩa hiệp", anh ta càng nhanh chóng tiến gần đến vực thẳm tài chính.

3. Buổi tiệc của sự thật

Ngày Tiểu Vũ khánh thành tòa nhà văn phòng mới, anh ta mời vợ chồng tôi với tư cách là "đối tác danh dự". Trần Quân đi dự với tâm thế của một kẻ bề trên, định bụng sẽ phô trương thanh thế để tìm kiếm cơ hội hợp tác với vị giám đốc trẻ đang lên này.

Khi bước vào sảnh, Trần Quân đứng hình khi thấy Chi Lan - người mà anh ta tưởng đang sống trong cảnh "mẹ già con mọn" lại đang khoác tay Tiểu Vũ đầy kiêu sa, diện bộ váy lụa cao cấp có giá trị bằng nửa năm tiền anh ta chu cấp.

Vũ bước đến, bắt tay Quân thật chặt, rồi bất ngờ cầm mic phát biểu trước toàn thể quan khách:

"Hôm nay, tôi muốn tri ân hai người đặc biệt. Một là anh Trần Quân - người đã miệt mài hỗ trợ tài chính cho gia đình tôi lúc khó khăn nhất mà không cần báo đáp. Sự 'vô tư' của anh khiến tôi vô cùng cảm kích".

Cả khán phòng xì xào. Mặt Quân chuyển từ đỏ sang tái mét. Tiểu Vũ tiếp tục:

"Và người thứ hai là chị Thanh Giao - đối tác chiến lược đã giúp tôi nhìn ra những lỗ hổng trong các dự án lớn để tôi có được thành công hôm nay. Chị là người phụ nữ nhìn xa trông rộng nhất mà tôi từng gặp".

Tranh minh họa

4. Đòn kết liễu

Trần Quân kéo tôi ra ban công, hơi thở dồn dập: "Em... em điên rồi! Em dùng tiền nhà mình để nuôi hắn ta lớn mạnh để hắn hạ bệ công ty của chồng em sao?".

Tôi bình thản nhấp một ngụm rượu vang, nhìn thẳng vào mắt anh ta:

"Anh nhầm rồi. Tôi không dùng tiền nhà mình. Tôi dùng lợi nhuận từ những dự án mà anh 'để mất' vì sự chủ quan. Còn số tiền anh chu cấp cho Chi Lan? Anh xem, cô ấy giờ là phu nhân giám đốc, số tiền vài chục triệu của anh chỉ đủ để cô ấy mua một cái túi xách. Anh tưởng mình là cứu tinh, nhưng trong mắt họ, anh chỉ là một gã ngốc thích khoe mẽ".

Tôi ghé sát tai anh ta, nói nốt câu cuối cùng: "Hợp đồng độc quyền của anh với tập đoàn X đã được chuyển sang tên Tiểu Vũ sáng nay. Giờ thì anh trắng tay thật rồi, để xem 'nghĩa hiệp' có giúp anh trả được nợ ngân hàng không".

Trần Quân quỵ xuống giữa ánh đèn lung linh của buổi tiệc. Anh ta mất tất cả: Tiền bạc, sự nghiệp, và cả cái ảo tưởng về sự vĩ đại của chính mình. Còn tôi? Tôi rời đi với một bản hợp đồng đầu tư mới và một tâm thế hoàn toàn tự do.

Vậy đó, đừng bao giờ đánh giá thấp sự im lặng của một người phụ nữ. Khi họ không lên tiếng về sự phản bội, có nghĩa là họ đang bận chuẩn bị cho một kết cục mà bạn không bao giờ có đường quay lại.