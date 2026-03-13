Chồng kiếm 100 triệu - vợ ở nhà thì không sao, vợ kiếm 100 triệu - chồng 0 đồng thì TO CHUYỆN

Cân đối thu nhập và chi tiêu trong gia đình từ lâu luôn là một trong những vấn đề được các cặp đôi quan tâm. Không đơn thuần là bài toán tiền bạc, cách 2 người kiếm tiền, chia sẻ chi tiêu và gánh vác trách nhiệm tài chính còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc, vị thế và sự hài lòng trong mối quan hệ.

Tổng thu nhập gia đình 100 triệu/ tháng nhưng vẫn không vui

Gần đây trên MXH cũng xuất hiện một phép tính và so sánh khá thú vị về thu nhập trong hôn nhân. Ba trường hợp dưới đây đều có tổng thu nhập gia đình là 100 triệu đồng mỗi tháng, nhưng cảm xúc của những người trong cuộc lại được cho là rất khác nhau:

Bài đăng đang nhận về nhiều sự quan tâm (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới bài đăng này, cư dân mạng để lại nhiều bình luận bày tỏ quan điểm khác nhau. Một số ý kiến cho rằng tỷ lệ thu nhập chênh lệch vừa phải như 60 - 40 thường dễ tạo cảm giác cân bằng hơn. Và cũng có nhiều chia sẻ thực tế cho thấy thu nhập không quyết định vị thế trong gia đình.

Phần lớn ý kiến đều thống nhất rằng điều quan trọng nhất vẫn là sự tôn trọng, chia sẻ trách nhiệm và cách hai người nhìn nhận vai trò của nhau. Nếu vợ chồng biết hỗ trợ nhau trong công việc, việc nhà và chăm sóc con cái, thì dù nguồn thu nhập đến từ ai hay tỷ lệ thế nào, gia đình vẫn có thể hạnh phúc.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Mình xin phép trình bày quan điểm cá nhân: (1) Chồng 50 + Vợ 50: Nếu có vấn đề xảy ra cũng không lớn, (2) Chồng 100 + Vợ 0: Chồng coi thường vợ, (3) Chồng 0 + Vợ 100: Vợ coi thường chồng, (4) Chồng 60 + Vợ 40: Gia đình hạnh phúc. - Mình thì nghĩ: (1) Vợ 50 + Chồng 50: Sẽ vui vẻ nếu việc nhà chia đôi, tôi đẻ con, anh chăm con; (2) Chồng 100 + Vợ 0: Chồng vui, vợ cũng vui nếu chồng không nghĩ vợ ăn bám; (3) Chồng 0 + Vợ 100: Vợ sẽ vui nếu như chồng chăm con, lo toan mọi việc ở nhà để vợ đi kiếm tiền. Cả 3 trường hợp sẽ đều vui nếu chồng chia sẻ được việc nhà, quan tâm vợ con. - Chồng 80 và vợ 20, cả nhà hạnh phúc. Trên thực tế thì thu nhập của chồng mình luôn gấp 6 lần mình nhưng hàng ngày mình vẫn là người stress vì công việc hơn. - Nhưng mà mình nghĩ chủ yếu vẫn là vợ chồng yêu thương tôn trọng nhau ấy. Nếu nền tảng mối quan hệ tốt, kinh tế không eo hẹp thì bất kể nguồn tiền đến từ đâu, tỉ lệ thế nào thì vợ chồng vẫn hạnh phúc. Chứ mối quan hệ có vấn đề, định kiến giới, đề phòng lẫn nhau thì mệt. - Nhà mình giống số 1 nhưng con số tổng cao hơn. Mình làm cố định chồng làm kinh doanh. Có thời điểm chồng hơn ở mức 60 - 70% tổng thu nhập hoặc thỉnh thoảng mình cao hơn. Cho dù cán cân tỷ lệ ntn thì 2 vợ chồng vẫn vui vẻ chia sẻ mọi vấn đề với nhau về công việc, con cái, bố mẹ,... Theo mình, thu nhập không quyết định ai ở kèo trên/dưới trong 1 mqh hôn nhân gia đình, nên học cách tôn trọng lẫn nhau, cư xử văn minh, không can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân cũng như công việc riêng. - Hôn nhân có phải có mỗi tiền là xong đâu. Chồng mình cân kinh tế nhưng ở nhà mình quán xuyến hết từ con cái đến nội ngoại 2 bên. Chồng mình còn cảm ơn vợ không hết. - Mình đang trong trường hợp vợ kiếm 150 - 200 triệu, chồng 0 triệu, cộng thêm cho chồng 2,3 tỷ trả nợ trước đấy. Mà mình không coi thường chồng, vẫn vui vẻ nai lưng ra làm lo cho gia đình. - Chồng 100 - vợ 0 thì tâm lý người vợ cũng không vui đâu nha. Thử nghĩ làm gì cũng phải ngửa tay xin chồng, chi tiêu cũng phải dè dặt, chồng mà không cạnh khoé thì đỡ chứ lấy phải ông tính toán thì sao mà vui nổi. - Cuộc đời muôn màu muôn vẻ nên dù trường hợp nào thì cũng có chuyện này chuyện kia. Nhưng mà dù thế nào thì hãy tôn trọng lẫn nhau cho dù ai ở vị trí nào. Vì đối phương chính là sự lựa chọn của bản thân mình. Còn nếu lựa chọn sai thì dứt điểm chọn lại chứ đừng ăn vạ.

Vậy rốt cuộc, tỷ lệ thu nhập bao nhiêu là “vừa đủ”?

Một nghiên cứu kéo dài 14 năm tại Mỹ với hơn 6000 gia đình từng chỉ ra một kết quả khá thú vị: Khi thu nhập của người vợ chiếm khoảng 40% tổng thu nhập gia đình, mức độ hạnh phúc của người chồng thường cao nhất.

Mô hình này tạo ra một sự cân bằng tương đối: (1) Người vợ có đóng góp kinh tế đáng kể, (2) Người chồng vẫn cảm thấy mình đang đảm nhận vai trò trụ cột, (3) Hai người dễ chia sẻ trách nhiệm tài chính và việc nhà hơn.

Khi thu nhập của vợ vượt quá ngưỡng này quá nhiều, một số nghiên cứu ở châu Âu cho thấy đàn ông có thể bắt đầu cảm thấy áp lực tâm lý.

Tất nhiên, con số này không phải là công thức chung cho mọi cặp đôi. Nhưng nó cho thấy một điều: sự cân bằng thường quan trọng hơn con số tuyệt đối.

(Ảnh minh hoạ)

Ở Trung Quốc, khi nói về tỷ lệ thu nhập của 2 vợ chồng, một câu chuyện thường nhắc đến khá nhiều là gia đình Papi Jiang - nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng.

Trong một chương trình truyền hình, khi MC hỏi cô: “Bây giờ bạn kiếm tiền gấp nhiều lần chồng, anh ấy có thấy áp lực không?” . Papi Jiang trả lời: “Nếu anh ấy kiếm nhiều thì anh ấy nuôi tôi, còn nếu tôi kiếm nhiều thì tôi nuôi anh ấy. Điều quan trọng là anh ấy không coi thường tôi, và cũng không coi thường chính mình”.

Sau đó, MC đã tổng kết một câu rất đáng suy ngẫm: “Hai vợ chồng giống như một sợi dây cao su rất bền. Có thể kéo ra để giữ khoảng cách riêng, nhưng vẫn luôn gắn kết với nhau".

Có lẽ đó mới là câu trả lời cho phép tính ban đầu.

Không phải 50 + 50, hay 100 + 0, hay 0 + 100 mới quyết định hạnh phúc. Điều quan trọng hơn là hai người có cảm thấy mình đang đứng cùng một phía hay không. Bởi trong một mối quan hệ, thu nhập 100 triệu đồng/ tháng có thể giống nhau, nhưng cảm giác được tôn trọng và đồng hành mới là thứ thực sự quyết định hạnh phúc.

