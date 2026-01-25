“Chồng iu” Kim Seon Ho lặn lội sang Việt Nam mua iPhone 17 Pro, nguyên nhân là gì mà fan phát sốt?

Vào tháng 12.2025, Kim Seon Ho đã gây ra cơn sốt khi cùng "tình đầu quốc dân" Suzy đến Hà Nội quay phim. Giữa những ngày quay, "chồng iu" được fan Việt bắt gặp dạo phố Hà Nội, dừng lại ven đường mua gói xôi cốm, thậm chí còn ghé cả cửa hàng để mua... iPhone 17 Pro. Loạt ảnh chụp lén Kim Seon Ho mua đồ, dạo phố Hà Nội nhanh chóng khiến cộng đồng mạng Việt Nam bùng nổ.

Đến này, Kim Seon Ho đã có dịp nói về những ngày ở Việt Nam thông qua fansign ở Hàn Quốc. Trước câu hỏi của fan, nam thần má lúm cho biết lý do anh mua điện thoại mới ở Việt Nam là do iPhone 17 Pro rất đẹp và cụm camera trông cũng khác. Lúc ở Việt Nam, anh có nhiều ngày nghỉ nên đã đi mua 1 cái. Kim Seon Ho không ngờ anh bị chụp lén lại nhưng vẫn cảm thấy hài lòng vì bức ảnh khá ổn. Ngoài ra, nam thần xứ Hàn còn khiến fan Việt nức lòng khi khen đồ ăn ngon và hứa sẽ làm fan meeting tại Việt Nam.

Kim Seon Ho nói về lý do mua điện thoại mới ở Việt Nam. Clip: Kim Seon Ho 김선호 Vietnam Fanpage

Anh không ngờ mình bị chụp lén lúc mua điện thoại, nhưng vẫn cảm thấy ổn. Ảnh: Trang Trần

Kim Seon Ho còn khen đồ ăn Việt và hứa sẽ tổ chức fan meeting ở Việt Nam. Kim Seon Ho 김선호 Vietnam Fanpage

Kim Seon Ho sinh năm 1986, là một nam diễn viên Hàn Quốc được công chúng yêu mến với biệt danh "nam thần má lúm" và "anh tổ trưởng quốc dân". Anh sở hữu một hành trình cuộc đời và sự nghiệp đầy biến cố nhưng cũng rất kiên trì. Tuổi thơ của Kim Seon Ho không hề êm đềm; anh từng trải qua thời kỳ khó khăn khi chứng kiến mẹ bị cướp ngay trước mặt, một trải nghiệm ám ảnh đã khiến anh trở nên nhút nhát, sợ hãi đám đông và mắc chứng lo âu xã hội kéo dài. Chính vì thế, việc anh lựa chọn trở thành một diễn viên, phải đứng trước công chúng và hàng triệu khán giả, là một nỗ lực phi thường để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân.

Khởi đầu từ năm 2009, Kim Seon Ho dành gần một thập kỷ miệt mài trên sân khấu kịch, nơi anh đã tôi luyện kỹ năng diễn xuất vững chắc và phong thái biểu diễn đầy cảm xúc, trở thành một "hoàng tử sân khấu" thực thụ. Anh chính thức ra mắt truyền hình vào năm 2017 và dần dần tạo dấu ấn qua các vai diễn phụ hài hước trong Chief Kim và 100 Days My Prince . Sự nghiệp của anh thăng hoa rực rỡ vào năm 2020-2021 với vai diễn Han Ji Pyeong trong Start-Up và đỉnh cao là vai "anh tổ trưởng" Hong Du Sik trong bộ phim chữa lành Hometown Cha-Cha-Cha . Hiện tại, anh đang gây bão khắp nơi với phim Can this love be translated? (Tiếng yêu này anh dịch được không?).

Với hình tượng nhân vật ấm áp, đa tài, cùng nụ cười má lúm đặc trưng, anh đã củng cố vững chắc vị thế "nam thần quốc dân". Song song với phim ảnh, anh còn là thành viên được yêu thích của show tạp kỹ 2 Days & 1 Night mùa 4, qua đó thể hiện tính cách hài hước, chân thành và gần gũi ngoài đời.

Kim Seon Ho đang gây bão với "Can this love be translated?" (Tiếng yêu này anh dịch được không?). Ảnh: tvN

Trước đó, tên tuổi Kim Seon Ho gắn với Hometown Cha-cha-cha...

... và Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Ảnh: X

Nguồn: Kim Seon Ho 김선호 Vietnam Fanpage