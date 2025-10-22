Chồng hoa hậu H'Hen Niê sau 5 tháng đi chữa bệnh này một mình dù bị vợ ngăn cản

Sau khi được nhiều cư dân mạng góp ý về việc thường xuyên đội mũ khi xuất hiện tại các sự kiện cùng vợ là hoa hậu H’Hen Niê, vào đầu tháng 5/2025, Tuấn Khôi đã công khai lý do đội mũ là vì bị hói đầu.

“Mọi người hay thắc mắc vì sao em hay đội nón, nhất là hôm đi event có các anh chị góp ý về việc này. Em cũng ngại lắm ạ, nhưng mà tóc em nó chỉ còn thế này thôi nên việc đội nón làm cho em tự tin hơn xíu ạ”, chồng hoa hậu chia sẻ trên Facebook.

Chồng nàng hậu thời điểm hé lộ lý do phải thường xuyên đội mũ.

Ngay sau đó không lâu, chồng H’Hen Niê quyết định đi chữa hói dù vợ từng ngăn cản. Nam nhiếp ảnh gia tự mình điều trị bằng phương pháp cấy tóc. Trong quá trình thực hiện, anh liên tục cập nhật thông tin cho vợ.

Sau khoảng 5 tháng điều trị, Tuấn Khôi có vẻ đã tự tin hơn về diện mạo cũng như mái tóc của mình. Theo hình ảnh anh đăng tải gần đây trên mạng xã hội, tóc đã mọc phủ kín đầu, giúp nam nhiếp ảnh gia trông phong độ và điển trai hơn.

Chồng hoa hậu sau 5 tháng chữa hói được khen đẹp trai, phong độ hơn.

Thời gian qua, vợ chồng hoa hậu H’Hen Niê cũng hạnh phúc chào đón cô con gái đầu lòng vào cuối tháng 9. Cặp đôi thoải mái chia sẻ hình ảnh con trên mạng xã hội để lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu của bé.

H’Hen Niê sinh năm 1992 tại Đắk Lắk, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ngoài danh hiệu hoa hậu, cô còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.

Nàng hậu công khai chuyện tình cảm vào cuối năm 2018. Chia sẻ về cuộc hôn nhân hiện tại, H’Hen Niê cho biết cuộc sống rất “màu hồng”. Chồng hỗ trợ cô trong công việc gia đình và đồng hành ở nhiều dự án, sự kiện.