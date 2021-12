Chồng “hờ” nhiều lần đánh đập con riêng 3 tuổi của vợ dẫn đến tử vong

Sáng 3/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Khởi (SN 1995, ngụ thị trấn thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về hành vi giết người. Nạn nhân của Khởi là cháu L.T.T.V (SN 2018) con riêng của vợ “hờ” đối tượng.

Đối tượng Khởi.

Theo Cơ quan điều tra, từ tháng 8/2021, Khởi và Nguyễn Thị Hà (SN 1998) chung sống với nhau như vợ chồng. Hà có 3 người con riêng, trong đó bé V. sống cùng với Hà và Khởi.

Trong thời gian sống chung, mỗi lần thấy bé V. tiểu tiện trong quần, Khởi bực bội, nhiều lần đánh đập bé V.. Thậm chí, gã cha dượng còn dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào miệng, dùng kìm nhổ răng của bé V....

Hiện trường xảy ra vụ án.

Khởi khai nhận, vào khoảng 6h, sáng 18/11, khi phát hiện con riêng của vợ tiểu tiện trong quần, đối tượng đã đánh đập làm cháu bé V. bị thương nặng.

Sau khi thấy bé V. có biểu hiện bất thường, Khởi và Hà đã đưa bé đến Trung tâm Y tế huyện An Minh để thăm khám, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Đối tượng Khởi thực nghiệm lại hành vi đánh đập cháu V., khiến nạn nhân tử vong.

Lo lắng sự việc bị phát hiện, Khởi và Hà mang thi thể cháu V. về chôn tại ấp Ngã Bát (xã Đông Hưng B, huyện An Minh). Sau đó, Khởi bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận định cái chết của cháu V. có nhiều điểm khả nghi, trong lúc thăm khám, các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện An Minh phát hiện trên người nạn nhân có nhiều thương tích, nên đã trình báo sự việc đến Công an huyện An Minh.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện An Minh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Xác định Khởi là đối tượng gây ra cái chết của bé V. nên cơ quan Công an tiến hành bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại nhà trọ trên địa bàn TP Rạch Giá (Kiên Giang).