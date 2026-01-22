Chồng đỡ đẻ thành công cho vợ trên ô tô với sự hỗ trợ của cán bộ CSGT

Cách đây ít ngày, bài chia sẻ về việc các chiến sĩ CSGT đã dẫn đường, kịp thời đưa một sản phụ vào viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba (phường Đồng Hới, Quảng Trị) đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Theo đó, vào khoảng 6 giờ ngày 14/1, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4, do Thiếu tá Uông Văn Điệp làm tổ trưởng, đang trong quá trình hết ca trở về đơn vị khi đến km 995 Đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn giao nhau với đường cao tốc Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ (nút giao Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), thì gặp ô tô biển kiểm soát 73A-332.04. Thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Sỹ (trú xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe ô tô chở theo vợ - chị Nguyễn Thị Khánh Huyền, đang trở dạ.

Trước tình huống khẩn cấp, Tổ công tác đã dùng xe cảnh sát dẫn đường để kịp thời đưa chị Huyền tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba. Trong quá trình di chuyển, chị Huyền đã sinh một bé trai nặng khoảng 3,2kg.

Tổ tuần tra đưa bé trai chào đời trên ô tô của gia đình đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. (Nguồn ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Nhớ lại tình huống xảy ra trong ngày đưa vợ đi sinh con, anh Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ trên Dân Trí rằng đó là trải nghiệm đặc biệt không thể nào quên đối với anh và gia đình. Theo anh Sỹ, rạng sáng 14/1, vợ anh có dấu hiệu chuyển dạ.

Anh đã nhanh chóng đưa vợ lên ô tô, tự mình cầm lái, hướng đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Đến khoảng 5h15', khi xe đang di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh, cơn đau của chị Huyền trở nên dồn dập và có dấu hiệu sinh.

Giữa lúc bối rối, anh Sỹ nhìn thấy xe của lực lượng CSGT đang chạy trên đường nên vội bấm còi, vẫy tay cầu cứu. Khi Cảnh sát giao thông tiếp cận, hỗ trợ cũng là lúc chị Huyền bắt đầu sinh con. Trong khoang xe đậu bên đường, cán bộ CSGT và anh Sỹ trở thành những “ông đỡ” bất đắc dĩ.

“Lúc đó tôi rất rối, tay chân cứ run lên, nhờ có cán bộ Cảnh sát giao thông hỗ trợ để vợ "vượt cạn" thành công. May mắn là vợ tôi sinh con rất nhanh, chỉ khoảng 5 phút và không gặp bất trắc gì. Tôi ôm con còn nguyên dây rốn, cán bộ Cảnh sát giao thông lái xe thẳng đến bệnh viện”, anh Sỹ chia sẻ trên Dân Trí.

Sau thời gian theo dõi, sức khoẻ của vợ anh Sỹ và em bé ổn định, được xuất viện về nhà.