Chồng định dùng 1 tỷ tiền tiết kiệm để mua đất, tôi nói “không” và đưa ra phương án khiến anh tâm phục

Chồng suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Hai vợ chồng tôi mất nhiều năm mới tích cóp được 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm. Gần đây, thấy nhiều mảnh đất giảm giá, chồng tôi bắt đầu tính chuyện rút toàn bộ tiền để mua một mảnh gần 1 tỷ đồng. Anh cho rằng đất đang rẻ, chủ cần tiền nên nếu mua được lúc này thì vài năm sau, khi thị trường hồi phục, gia đình có thể kiếm một khoản đáng kể.

Tôi không phản đối chuyện đầu tư. Nhưng khi chồng nói muốn dùng gần như toàn bộ tiền tiết kiệm để mua đất, tôi chỉ nói: “Em không đồng ý”.

Anh hỏi tại sao. Tôi không nói đất sẽ tiếp tục giảm, cũng không khẳng định bất động sản chắc chắn tăng giá. Tôi chỉ hỏi: “Nếu mua xong mà 2-3 năm nữa vẫn không bán được, trong khi gia đình có việc cần tiền, mình sẽ lấy tiền ở đâu?”.

Tôi lấy giấy ra cùng chồng tính lại dòng tiền. Nếu bỏ 950 triệu vào đất, gia đình gần như không còn tiền mặt. Mảnh đất có thể tăng giá, nhưng cũng có thể nằm im nhiều năm. Trong khi đó, những khoản chi của gia đình vẫn diễn ra đều đặn.

Cuối cùng, tôi đề nghị không dùng cả 1 tỷ đồng để mua đất. Chúng tôi giữ lại một khoản làm quỹ dự phòng, một phần tiếp tục để ở kênh an toàn và chỉ dùng số tiền thực sự có thể chấp nhận rủi ro để đầu tư.

Chồng suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

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Vấn đề – “Cái bẫy” của một món hời

Điều nguy hiểm nhất khi thị trường giảm giá là cảm giác “đang có cơ hội hiếm có”.

Khi nghe một mảnh đất từng có giá 1,2 tỷ nay chỉ còn 950 triệu, người mua rất dễ nghĩ mình vừa tiết kiệm được 250 triệu. Chủ đất lại đang cần tiền, liên tục thúc giục chốt nhanh, xung quanh có người nói “đất đang rẻ thế này không mua thì bao giờ mới mua”, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội càng trở nên mạnh hơn.

Nhưng giá giảm không đồng nghĩa với việc tài sản đã rẻ, càng không có nghĩa nó chắc chắn tăng giá trở lại.

Một mảnh đất có thể giảm giá vì nhiều lý do: thanh khoản kém, vị trí không còn hấp dẫn, pháp lý chưa hoàn thiện hoặc thị trường khu vực đang suy yếu. Nếu mua chỉ vì thấy giá thấp hơn trước, người mua rất dễ biến mình thành người “ôm hàng” thay cho người đang cần bán.

Đặc biệt, có một sai lầm tài chính mà nhiều gia đình mắc phải: đem tiền tiết kiệm đi đầu tư chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội.

Tiền dự phòng có nhiệm vụ giúp gia đình an toàn khi có biến cố. Tiền đầu tư mới là khoản được phép biến động để tìm kiếm lợi nhuận. Hai khoản tiền này không nên đánh đổi cho nhau.

Đừng chọn giữa “mua” và “không mua”

Tôi không ngăn chồng đầu tư. Tôi chỉ đề nghị chúng tôi đổi cách dùng tiền.

Trước hết, hai vợ chồng cần giữ một khoản tiền dự phòng đủ cho những chi phí thiết yếu trong thời gian phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Khoản này không nên đưa vào một tài sản có thanh khoản thấp.

Sau đó mới xác định số tiền có thể dành cho đầu tư. Nếu tìm được bất động sản thực sự tốt, hai vợ chồng có thể dùng phần tiền này để xuống tiền, thay vì vét sạch tài khoản.

Quan trọng hơn, trước mỗi thương vụ, tôi và chồng thống nhất phải trả lời được 4 câu hỏi:

Nếu 2-3 năm không bán được thì sao?

Nếu giá tiếp tục giảm 20% thì gia đình có chịu được không?

Nếu bất ngờ cần một khoản tiền lớn thì lấy tiền ở đâu?

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Và nếu bỏ toàn bộ số tiền này vào đất, mình có đang bỏ lỡ một lựa chọn tài chính nào khác không?

Nếu chưa trả lời được những câu hỏi ấy, có lẽ vấn đề không nằm ở việc “có nên mua không”, mà là vợ chồng đã thực sự thống nhất và chuẩn bị đủ cho quyết định đó hay chưa.

Trong hôn nhân, chuyện tiền bạc hiếm khi chỉ là chuyện của riêng người kiếm ra tiền. Một người nhìn thấy cơ hội, một người nhìn thấy rủi ro, hai cách nghĩ khác nhau không có nghĩa ai đúng, ai sai. Điều quan trọng là trước khi xuống tiền, cả hai phải cùng nhìn về một hướng và thống nhất được giới hạn mà gia đình có thể chấp nhận.

Bởi một khoản đầu tư có thể giúp vợ chồng kiếm thêm vài trăm triệu, nhưng nếu vì nó mà hai người phải sống trong cảnh tháng nào cũng lo tiền, có việc bất ngờ lại phải vay mượn hoặc bán tháo tài sản thì cái giá phải trả có thể lớn hơn nhiều.

Vợ chồng làm ăn với nhau, điều đáng giữ không chỉ là tiền, mà còn là cảm giác an tâm khi biết người bên cạnh mình cũng đang tính cho tương lai của cả hai.