Chồng đi tù, vợ cùng nhân tình tiếp tục bán ma túy

Chiều 24/6, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an TP Châu Đốc phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thanh Sang (sống như vợ chồng với Tú) đang bán ma túy cho người nghiện tại khóm Châu Phú 1 (phường Châu Phú B, TP Châu Đốc).

Tang vật thu giữ gồm: 7,5 gram ma túy đá; 1 khẩu súng ngắn bắn đạn bi; 3 cây mã tấu cùng nhiều tang vật khác có liên quan.



Mở rộng điều tra, cho thấy Nguyễn Ngọc Tú là đối tượng cầm đầu và điều hành toàn bộ hoạt động mua bán ma túy trên địa bàn TP Châu Đốc trong thời gian qua.

Đáng nói, năm 2018, Tú bị TAND TP Châu Đốc tuyên phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, nhưng cho hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Chồng của Nguyễn Ngọc Tú là Lê Minh Thành cũng đang chấp hành án 9 năm tù tại Trại giam Phước Hòa (tỉnh Tiền Giang) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Dù đang trong thời gian mang án phạt nhưng Tú vẫn “ngựa quen đường cũ” cùng với Sang hoạt động mua bán ma túy.

Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Tú nhưng đối tượng trốn khỏi địa phương.

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, chiều 3/7, các trinh sát phát hiện và bắt giữ Nguyễn Ngọc Tú khi đang lẩn trốn tại nhà người thân tại xã Trung Hưng (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).