Chồng cựu Cục trưởng Trần Việt Nga được đề nghị cho hưởng án treo

Sáng 25/5, theo dự kiến, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm với Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga (cùng là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế) và 32 bị cáo khác.

Tuy nhiên, chủ tọa thông báo quay lại phần xét hỏi và yêu cầu bị cáo Nguyễn Thanh Phong trả lời về mục đích bị cáo đồng ý để các chuyên viên trong đơn vị nhận tiền từ các doanh nghiệp.

Tại phiên tòa, chủ tọa thẩm vấn lại ông Phong cùng một số bị cáo là chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm để làm rõ hơn mục đích, động cơ khi nhận tiền của các doanh nghiệp trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Trả lời HĐXX, ông Phong tiếp tục giữ nguyên lời khai trước đó, khẳng định “không nhận tiền để bỏ qua các sai phạm”.

Hai cựu Cục trưởng ATTP Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga tại toà.

Bị cáo Phong cho hay, khi “anh em mang tiền lên chia”, có hỏi nguồn tiền ở đâu và được trả lời: “ Một số doanh nghiệp đưa vì khi làm hồ sơ, làm đi làm lại không được. Anh em giúp doanh nghiệp dịch thuật, hỗ trợ để làm đúng. Doanh nghiệp đưa tiền bồi dưỡng nhưng vẫn phải đúng quy trình mới được thông qua hồ sơ ”.

Cựu Cục trưởng cho rằng: “Tiền đó là tiền anh em làm ngoài giờ nhưng cũng là cái sai của bị cáo”.

Ông Phong thêm rằng, hằng năm, còn chỉ đạo các phòng phải rút hồ sơ để xem có thiếu sót không để hoàn thiện nhưng qua hậu kiểm không phát hiện sai sót. Năm 2023, Thanh tra Chính phủ cũng rút nhiều hồ sơ kiểm tra, thấy đều được cấp đúng quy định. Sau này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương rút hồ sơ xem xét lại, cũng đều đúng quy định.

Ông Phong thừa nhận “đó là cái sai của mình” nhưng cho rằng không có hồ sơ nào được cấp phép sai quy định. Theo lời khai của bị cáo, nhiều doanh nghiệp lớn có bộ phận pháp chế nên chuẩn bị hồ sơ tốt, chỉ cần hướng dẫn một lần là có thể hoàn thiện.

“Bị cáo không bao giờ nhận tiền để bỏ qua sai phạm cho các hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ không có tiền vẫn được cấp phép là rất lớn”, ông Phong phân trần trước tòa.

Một số bị cáo là chuyên viên được xét hỏi lại cũng khai không nhận được chỉ đạo về việc nhận tiền của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm. Các bị cáo này cho biết có nhiều trường hợp doanh nghiệp không đưa tiền, nhưng hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì vẫn được duyệt để trình cấp phép.

Việc quay lại phần xét hỏi diễn ra sau khi HĐXX đã nghị án kéo dài 3 ngày. Nội dung xét hỏi bổ sung tập trung vào việc làm rõ bản chất khoản tiền các bị cáo nhận từ doanh nghiệp, cũng như mối liên hệ giữa việc nhận tiền và quá trình thẩm định, cấp phép hồ sơ tại Cục An toàn thực phẩm.

Bị cáo Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế.

Sau khi xét hỏi bổ sung, đại diện VKS đề nghị giảm án cho bị cáo Lê Hoàng , cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế (chồng bà Nga), xuống còn 3 năm tù treo về tội Nhận hối lộ (án sơ thẩm 5 năm tù).

VKS giữ nguyên đề nghị tòa phúc thẩm giảm cho ông Phong xuống mức án 15-16 năm tù (án sơ thẩm 20 năm), bà Nga giảm còn 12-13 năm tù (án sơ thẩm 15 năm) cùng về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo còn lại, VKS đề nghị cho hưởng án treo hoặc giảm 3-4 năm tù.

HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ ra phán quyết vào 9h ngày 27/5.