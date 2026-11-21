Phía sau hình ảnh doanh nhân giàu có mà người đàn ông này xây dựng là một đường dây lừa đảo bất động sản quy mô lớn, khiến gần 200 gia đình mất tiền và kéo theo hệ lụy cho người vợ nổi tiếng.

Tháng 11/2025, Chi nhánh Đông Thành thuộc Cục Công an thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) tổ chức đấu giá loạt tài sản liên quan đến vụ án lừa đảo của Tả Hà Lý (Zhan Haoli), chồng cũ nữ diễn viên Vương Lệ Côn (Wang Likun).

Vương Lệ Côn từng kết hôn với Tả Hà Lý, người bị tuyên án tù chung thân trong vụ lừa đảo bất động sản trị giá 1,39 tỷ NDT (Ảnh: Sohu)

Danh sách tài sản được đưa ra đấu giá thu hút sự chú ý với 151 thỏi vàng, 9 xe sang mang thương hiệu Rolls-Royce và Ferrari, 135 thùng rượu Mao Đài cùng 2.032 điếu xì gà phiên bản giới hạn. Đáng chú ý, số xì gà này được bảo quản trong một chiếc tủ chuyên dụng đặt riêng, có giá trị lên tới 13,2 triệu NDT.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều túi xách hàng hiệu của Hermès, Louis Vuitton, Chanel cùng một số tài sản giá trị khác. Những tài sản này được xác định có liên quan đến Tả Hà Lý, người bị kết án tù chung thân trong vụ lừa đảo với số tiền lên tới 1,39 tỷ nhân dân tệ.

Tủ xì gà được thiết kế riêng, trị giá 13,2 triệu nhân dân tệ, cùng 2.032 điếu xì gà phiên bản giới hạn được phát hiện trong khối tài sản của Tả Hà Lý (Ảnh: 163.com)

Tuy nhiên, trước khi sở hữu khối tài sản xa xỉ và thường xuyên xuất hiện bên những chiếc xe đắt tiền, Tả Hà Lý từng có xuất thân khá bình thường.

Từ diễn viên xiếc thành doanh nhân bất động sản

Sinh năm 1982 tại Bắc Kinh, Tả Hà Lý từng làm việc tại Đoàn xiếc Bắc Kinh với mức thu nhập khiêm tốn. Năm 2005, khi mới 23 tuổi, ông bị kết án 6 năm tù vì tội gian lận tài chính.

Sau khi mãn hạn tù vào năm 2011, Tả Hà Lý đổi tên và bắt đầu xây dựng hình ảnh một doanh nhân bất động sản giàu có. Ông tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ trong giới kinh doanh, đồng thời tuyên bố sở hữu nhiều khu đất đắc địa quanh Vành đai 5 của Bắc Kinh.

Để tạo dựng hình ảnh thành đạt, Tả Hà Lý thường xuất hiện trong những bộ vest đắt tiền, đeo đồng hồ hàng hiệu và sử dụng xe sang. Trước khi quen Vương Lệ Côn, ông từng tiếp cận một số nữ nghệ sĩ dưới danh nghĩa hợp tác đầu tư. Theo trường thông Trung Quốc, hai nữ nghệ sĩ Giả Thanh (Jia Qing) và Triệu Hàn Anh Tử (Zhao Hanyingzi) đều bị lừa khoảng 1,2 triệu NDT.

Tả Hà Lý sau đó đã sử dụng danh tiếng của Vương Lệ Côn để tạo dựng lòng tin với khách hàng trong quá trình huy động tiền cho dự án bất động sản (Ảnh: Baidu)

Năm 2018, Tả Hà Lý gặp Vương Lệ Côn tại một bữa tiệc. Khi đó, nữ diễn viên 33 tuổi, được khán giả biết đến qua vai diễn trong bộ phim Mỹ Nhân Trọng Cung và thường được truyền thông gọi là "nữ thần sắc đẹp tự nhiên".

Trong quá trình theo đuổi nữ diễn viên, Tả Hà Lý thường xuyên tặng trang sức, túi xách đắt tiền và thể hiện phong thái của một doanh nhân giàu có. Tháng 10/2019, cả hai đăng ký kết hôn. Cuộc hôn nhân thu hút sự chú ý của công chúng khi Tả Hà Lý được biết đến là một đại gia bất động sản.

Mượn danh tiếng vợ, dựng dự án bất động sản để lừa đảo gần 200 gia đình

Cũng trong thời gian này, Tả Hà Lý bắt đầu triển khai kế hoạch lừa đảo thông qua một dự án nhà ở mang tên Shuangquan Jiayuan.

Dự án được quảng cáo nằm gần các trường học danh tiếng tại quận Hải Điến (Haidian), Bắc Kinh. Các căn hộ được giới thiệu có quyền sở hữu đặc biệt, số lượng hạn chế và giá bán chỉ bằng khoảng một nửa so với mặt bằng bất động sản trong khu vực. Để giữ chỗ, khách hàng phải thanh toán toàn bộ tiền mua nhà từ trước.

Nhằm tạo lòng tin, Tả Hà Lý làm giả giấy tờ phê duyệt của cơ quan chức năng, thuê mặt bằng mở văn phòng bán hàng, dựng mô hình dự án và tuyển nhân viên kinh doanh. Những hoạt động này khiến dự án có vẻ ngoài như một hoạt động kinh doanh bất động sản hợp pháp.

Đáng chú ý, danh tiếng của Vương Lệ Côn cũng được tận dụng để củng cố niềm tin của khách hàng. Trong các cuộc gặp đối tác, Tả Hà Lý thường giới thiệu mình là chồng nữ diễn viên, thậm chí đưa vợ đến một số bữa tiệc kinh doanh. Nhân viên bán hàng cũng chủ động nhắc đến mối quan hệ này khi tư vấn cho người mua.

Theo chia sẻ của một số nạn nhân, việc biết Tả Hà Lý là chồng của một nữ diễn viên nổi tiếng khiến họ tin tưởng hơn vào dự án và ít đặt nghi vấn về tính pháp lý.

Từ cuối năm 2019 đến năm 2022, gần 200 gia đình đã bỏ tiền mua nhà tại Shuangquan Jiayuan. Để có đủ tiền thanh toán, một số người bán căn nhà duy nhất, sử dụng khoản tiết kiệm dành cho tuổi già hoặc vay mượn từ người thân, bạn bè.

Tuy nhiên, dự án chưa bao giờ được triển khai trên thực tế. Khu đất được quảng cáo vẫn bỏ trống, còn số tiền 1,39 tỷ NDT thu từ khách hàng đã bị Tả Hà Lý sử dụng vào những mục đích khác.

9 siêu xe, 151 thỏi vàng và bản án tù chung thân

Năm 2022, Công an Bắc Kinh chính thức tiếp nhận và điều tra vụ án liên quan đến Tả Hà Lý. Tháng 2/2023, Tả Hà Lý bị bắt giữ. Ngày 8/8/2024, vụ án được đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Bắc Kinh.

Đến ngày 26/12/2025, tòa tuyên phạt Tả Hà Lý tù chung thân về các tội lừa đảo hợp đồng và nhận hối lộ, đồng thời tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Ba đồng phạm trong vụ án cũng phải nhận mức án từ 12 đến 14 năm tù.

Số lượn vàng khủng bị thu giữ (Ảnh: Sohu)

Đối với Vương Lệ Côn, kết quả điều tra xác định nữ diễn viên không tham gia vào hoạt động lừa đảo, không nhận tiền từ dự án và không biết trước kế hoạch phạm tội của chồng. Theo hồ sơ vụ án, hai người đã sống ly thân trong thời gian dài do nữ diễn viên thường xuyên phải đi quay phim xa nhà.

Năm 2024, Vương Lệ Côn và Tả Hà Lý tiến hành thủ tục ly hôn. Trong quá trình điều tra, nữ diễn viên cũng tự nguyện hoàn trả số tài sản trị giá 12 triệu NDT từng được Tả Hà Lý chuyển cho mình.

Trong khi vụ án được xử lý, khối tài sản xa xỉ tại biệt thự của Tả Hà Lý cũng dần được đưa ra ánh sáng. Năm 2025, khi tiến hành thu giữ tài sản, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt món đồ có giá trị lớn, từ siêu xe, vàng miếng đến rượu quý và túi xách hàng hiệu.

Riêng tại gara, có tới 9 chiếc xe sang, trong đó gồm Rolls-Royce và Ferrari. Số xe này sau đó được đưa ra đấu giá. Một chiếc Rolls-Royce được bán với giá 5,009 triệu NDT, còn chiếc Ferrari màu đỏ đạt mức 4,1182 triệu NDT.

135 thùng rượu mang nhãn hiệu Moutai, trị giá hơn 2 triệu NDT (Ảnh: Sohu)

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 151 thỏi vàng. Số vàng có giá khởi điểm 6,342 triệu NDT và được bán với giá 6,532 triệu NDT. Kho tài sản còn có 135 thùng rượu Mao Đài cùng nhiều loại rượu vang lâu năm, với tổng giá trị đấu giá vượt 2 triệu NDT.

Trong phòng thay đồ, hàng loạt túi xách đến từ các thương hiệu xa xỉ như Hermès, Louis Vuitton và Chanel cũng được tìm thấy. Đáng chú ý, một chiếc Hermès Birkin làm từ da cá sấu được bán đấu giá với giá 335.000 NDT.

Tại phiên tòa, Tả Hà Lý thừa nhận đã sử dụng tiền chiếm đoạt được để duy trì lối sống xa hoa. Có những lần, khoản chi tiêu của ông lên tới 100.000 nhân dân tệ.

Tuy nhiên, số tiền thu về từ các phiên đấu giá tài sản chỉ đạt khoảng 40 triệu nhân dân tệ, chưa bằng 3% khoản tiền 1,39 tỷ nhân dân tệ bị chiếm đoạt. Khoản thu hồi ít ỏi này đồng nghĩa với việc phần lớn số tiền mà gần 200 gia đình đã mất vẫn chưa thể được hoàn trả.

Vụ bê bối cũng để lại những ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp của Vương Lệ Côn. Sau khi vụ việc bị phanh phui, các hợp đồng quảng cáo thương mại của cô bị chấm dứt. Một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình đã hoàn thành bị dừng phát sóng hoặc thay thế diễn viên. Thu nhập từ hoạt động diễn xuất cũng giảm mạnh so với thời kỳ đỉnh cao.

Sau vụ bê bối liên quan đến chồng cũ, sự nghiệp diễn xuất của Vương Lệ Côn chịu nhiều ảnh hưởng, nữ diễn viên chuyển sang tham gia một số dự án phim ngắn (Ảnh: Baidu)

Bản án tù chung thân dành cho Tả Hà Lý đã khép lại quá trình xét xử, nhưng hậu quả tài chính đối với gần 200 gia đình vẫn chưa được giải quyết. Số tiền thu hồi từ việc bán đấu giá tài sản chỉ là một phần rất nhỏ so với tổng số tiền bị chiếm đoạt.

Vụ việc cũng cho thấy danh tiếng của người nổi tiếng có thể bị lợi dụng như một công cụ tạo dựng lòng tin trong các giao dịch bất động sản. Khi mối quan hệ với một gương mặt nổi tiếng trở thành cơ sở để đánh giá độ tin cậy của dự án, người mua có thể dễ dàng bỏ qua những bước kiểm tra cần thiết về pháp lý và tài chính.

Nguồn: Zaobao, Sohu, 163.com