Chồng cũ Hồng Nhung chuẩn bị đón con đầu lòng với vợ mới đại gia người Myanmar

Đầu tháng 4/2019, chồng cũ của diva Hồng Nhung đã tổ chức đám cưới với cô dâu người Myanmar tên là Thiri Thant Mon. Kể từ khi về bên nhau, hai người không ngại công khai những hành động ngọt ngào lên mạng xã hội.

Và sau 5 tháng về chung một nhà, mới đây Thiri Thant Mon đã tiết lộ rằng cô sẽ sinh con tầm cuối tháng này.

Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung chia sẻ: "I go on maternity leave at the end of the month and I'll take a four-day course on painting like the Old Masters. The baby just needs to hang on a bit more so I can complete that course!" (Tạm dịch: Tôi sẽ nghỉ thai sản vào cuối tháng và tham gia một khóa học bốn ngày về hội họa như Old Masters. Em bé chỉ cần ở trong bụng thêm một chút để tôi có thể hoàn thành khóa học đó!)

Thiri Thant Mon là một diễn giả, phát ngôn viên trong lĩnh vực đầu tư của chính phủ Myanmar. Cô từng bị nghi là "người thứ 3" xem vào cuộc hôn nhân của Hồng Nhung và chồng cũ . Sau gần 1 năm tuyên bố ly hôn Hồng Nhung, anh và Thiri đã chính thức làm đám cưới.

Về phía Hồng Nhung, cô đã lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống và trở lại mạnh mẽ hơn. Theo nữ ca sỹ, cô và chồng quyết định chia tay và phân chia trách nhiệm nuôi 2 con dựa trên tinh thần hợp tác. Quyết định này khiến những người trong gia đình đều buồn lòng nhưng cặp đôi chia tay trong hòa bình.