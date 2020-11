Chong chóng máu tiết lộ ma dược cổ xưa nhất thế giới

Theo tờ Live Science, nhóm nghiên cứu đứng đầu bởi tiến sĩ David Robinson từ Đại học Central Lancashire (Anh) đã xác định rằng đây là bằng chứng rõ ràng đầu tiên mô tả việc nuốt phải chất gây ảo giác.

Cận cảnh hình vẽ bí ẩn trên đá - Ảnh: DELVIN GANDY

Bài công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Science cho biết hình vẽ này tuy đỏ như máu nhưng thực chất được tạo nên từ một phẩm màu cổ đại. Màu sắc dường như giúp tăng thêm độ rùng rợn và huyền bí của nghi lễ liên quan đến "chong chóng máu". Đối chiếu với nhiều bằng chứng, các tác giả kết luận đó là bản mô tả một loài bướm bị say, bay lảo đảo sau khi hút nhụy của những đóa hoa xinh đẹp màu trắng, có cánh như chong chóng.

Loài hoa ấy có tên bản địa là "Datura", còn được gọi là "cỏ dại của quỷ", "chuông địa ngục", hay một cái tên phổ biến hơn trong thế giới hiện đại: cà độc dược. Với những thổ dân sống ở vùng đất nay là California (Mỹ), nơi hang động tọa lạc, cà độc dược đã được những thầy tế lễ sử dụng như ma dược cho nhiều nghi thức. Hình vẽ có mục đích giúp người sắp "đi vào trạng thái xuất thần" hiểu được sức mạnh của đóa hoa trắng và truyền thống chung của nghi lễ tạo ảo giác nơi hang động.

Hình ảnh so sánh chứng tỏ "chong chóng máu" chính là bông hoa cà độc dược khi nó đang trong giai đoạn xoăn cánh lại thành hình chong chóng - Ảnh: DELVIN GANDY

Với tính năng gây ảo giác mạnh, ma dược cổ xưa từ cà độc dược được dùng trong những nghi lễ xua đuổi tà ma, để nhìn trước tương lai hay tìm kiếm những thứ mất tích, vì người ta tin rằng ảo giác do nó tạo ra là một sức mạnh siêu nhiên.

Ma dược này còn được cho vào một loại trà tên toloache, dùng trong nghi lễ trưởng thành của các bé trai, đôi khi là cả bé gái.

Phương pháp xác định niên đại bằng đồng vị phóng xạ carbon tiết lộ hình vẽ đã được thực hiện tận 1.600 - 1.800 năm trước, đồng nghĩa đó là loại ma dược tạo ảo giác cổ xưa nhất mà nhân loại sử dụng. Trong hang động còn có các dấu hiệu cho thấy nó được sử dụng như một "tòa nhà" công cộng, nơi người ta vừa tổ chức các nghi lễ, vừa chuẩn bị công cụ săn bắn, vừa lưu trữ thực phẩm và chuẩn bị các bữa ăn chung.

Ngày nay, khoa học đã cho chúng ta biết cà độc dược không phải liều thuốc tiên đưa con người đến những trải nghiệm thần bí, siêu nhiên như người xưa lầm tưởng, mà là một trong các loại độc dược nguy hiểm nhất thế giới.