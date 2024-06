Sáng 12-6, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Công an huyện Hương Khê bắt giữ Mai Văn Hà (SN 1968; ngụ thôn 3, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) - nghi phạm chém chết vợ là bà Trần Thị H. (SN 1973), do đã bán con nghé của gia đình mà không hỏi ý kiến Hà.

Nghi phạm Hà (áo kẻ caro) tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 11-6, sau khi uống rượu tại nhà anh Hạnh ngụ cùng thôn, trong cuộc rượu có con trai ruột là Mai Văn Mạnh (SN 1990; ngụ thôn 3, xã Phúc Trạch). Đến khoảng 21 giờ, ông Hà rời khỏi nhà anh Hạnh, đi đến nhà anh Mạnh để trông cháu. Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, khi thấy con trai đã về, ông Hà cũng chào con cháu để đi về nhà.

Khi về đến nhà, ông Hà biết vợ đã bán con nghé của gia đình mà không hỏi ý kiến mình nên giữa hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn. Mai Văn Hà đã lấy con dao rựa có sẵn trong nhà chém nhiều nhát vào người bà H. Hậu quả, bà H. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hà rời khỏi hiện trường, đến nhà con trai trao đổi việc đã chém chết bà H. rồi bỏ trốn.

Đến khoảng 6 giờ sáng nay (12-6), Mai Văn Hà đã ra đầu thú.