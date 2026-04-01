Chồng âm thầm rút gần 300 triệu cho người phụ nữ lạ, vợ sốc nặng khi biết sự thật

Kim Tiền |

VHO - Một cuộc hôn nhân tưởng yên ấm bỗng chốc chao đảo chỉ vì một khoản tiền biến mất không dấu vết. Khi sự thật dần được hé lộ, người vợ không chỉ đối diện với nỗi đau bị giấu giếm mà còn rơi vào tình thế khó xử: nên tha thứ cho một hành động xuất phát từ lòng tốt, hay chấp nhận buông tay khi niềm tin đã rạn nứt không thể hàn gắn?

Tôi từng tin hôn nhân của mình đủ vững vàng để không một biến cố nào có thể làm lung lay. Chồng tôi là người ít nói nhưng sống trách nhiệm, chưa từng để tôi phải bận lòng vì những mối quan hệ bên ngoài. Suốt nhiều năm chung sống, chúng tôi cùng tiết kiệm từng đồng với mục tiêu mua một căn nhà nhỏ ổn định cho con.

Vì thế, khi phát hiện số tiền gần 300 triệu trong tài khoản chung đột ngột biến mất, tôi không chỉ hoang mang mà còn thấy một nỗi bất an len lỏi, như thể có điều gì đó đang âm thầm sụp đổ.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng rất bình thường. Tôi ra ngân hàng kiểm tra số dư để chuẩn bị đặt cọc nhà, nhưng con số hiện lên khiến tôi choáng váng. Giao dịch rút tiền đã được thực hiện từ một tuần trước, trong khi tôi hoàn toàn không hay biết.

Cầm điện thoại gọi cho chồng, tôi chỉ nhận lại câu trả lời ngắn ngủi: “Anh có việc gấp cần giải quyết”. Không giải thích thêm, không một lời trao đổi. Sự thờ ơ ấy khiến tôi thấy mình như người ngoài cuộc trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý đến từng thay đổi nhỏ của anh. Anh thường xuyên mang điện thoại ra ban công nghe máy, tránh mặt khi tôi xuất hiện. Có hôm anh về rất muộn, quần áo ướt mưa nhưng không nói đi đâu. Thậm chí, anh quên cả bữa cơm gia đình mà trước đây chưa từng xảy ra. Tất cả những chi tiết tưởng chừng vụn vặt lại ghép lại thành một bức tranh đáng sợ trong đầu tôi, rằng có lẽ anh đang giấu tôi điều gì đó nghiêm trọng hơn cả chuyện tiền bạc.

Cao trào đến vào một buổi chiều mưa. Trên đường về, tôi vô tình nhìn thấy anh đứng trước một khu trọ cũ kỹ ở ngoại ô. Anh cầm theo túi thuốc và đồ ăn, trao cho một người phụ nữ trẻ, dáng vẻ tiều tụy. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như thắt lại. Không cần thêm bằng chứng, tôi đã tự vẽ ra kết luận cho riêng mình. Sự phản bội, nếu có, dường như đã hiện rõ trước mắt.

Tối hôm đó, tôi không còn đủ kiên nhẫn để giữ bình tĩnh. Tôi hỏi thẳng, yêu cầu anh nói rõ mọi chuyện. Sau một hồi im lặng nặng nề, anh thừa nhận đã đưa toàn bộ số tiền đó cho người phụ nữ kia. Câu trả lời khiến tôi như rơi xuống vực. Mọi niềm tin tích góp suốt bao năm dường như sụp đổ trong vài giây. Tôi nghĩ đến việc chấm dứt tất cả, bởi tôi không chấp nhận một cuộc hôn nhân có sự tồn tại của người thứ ba, dù dưới bất kỳ hình thức nào.

Nhưng khi tôi nhắc đến ly hôn, anh bất ngờ đưa ra một tập hồ sơ. Đó là bệnh án của một đứa trẻ, con của người phụ nữ kia, đang mắc bệnh nặng và cần chi phí điều trị lớn. Anh giải thích rằng đó là người quen cũ, đã mất chồng, một mình nuôi con trong hoàn cảnh kiệt quệ. Anh không đủ nhẫn tâm để đứng nhìn khi mình có khả năng giúp đỡ.

Nghe xong, tôi lặng người. Sự thật không giống như những gì tôi tưởng tượng, nhưng lại khiến tôi rơi vào một mâu thuẫn còn lớn hơn.

Từ hôm đó, cuộc sống trong nhà trở nên nặng nề. Tôi hiểu hành động của anh xuất phát từ lòng trắc ẩn, nhưng lại không thể chấp nhận cách anh âm thầm quyết định mọi thứ mà không hề chia sẻ với tôi. Số tiền ấy không chỉ là tài sản, mà còn là kế hoạch, là tương lai của cả gia đình. Việc anh tự ý sử dụng khiến tôi cảm thấy mình không còn là người đồng hành đúng nghĩa.

Đến giờ, tôi vẫn chưa biết nên lựa chọn thế nào, tha thứ để giữ lại gia đình, hay buông tay khi niềm tin đã xuất hiện vết nứt khó có thể hàn gắn.

