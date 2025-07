Chồng 77 tuổi hành hung vợ trọng thương khiến cả phố thất kinh: Hé lộ nguyên nhân

Những hình ảnh liên quan vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội từ chiều tối ngày 14/7 và nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Theo nội dung đoạn clip do người dân ghi lại thì chiều 14/7, phát hiện thấy người vợ nằm giữa vũng máu, nhiều người đã la hét hoảng sợ rồi báo lên chính quyền địa phương, đồng thời đưa nạn nhận đi cấp cứu.

Được biết, sự việc xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt (phường Lê Lợi cũ), nay là phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Theo thông tin trên báo Nghệ An, do 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên ông Lê Thanh Tr. (SN 1948) đã dùng hung khí hành hung khiến cho vợ mình bị trọng thương.

Hình ảnh người dân ghi lại sự việc và chia sẻ lên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Công an phường Thành Vinh đã có mặt kịp thời, khống chế đối tượng Lê Thanh Tr. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.