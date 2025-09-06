Chọn xe cho gia đình: 20 mẫu sau lọt mắt xanh chuyên gia, bất ngờ ở cái tên đang bị chê!

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 167 phát sóng ngày 6/9 trên HTV9.

Kính thưa quý vị, Car Choice Awards năm 2025 đang bước vào giai đoạn gấp rút và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một trong những thành viên Hội đồng thẩm định chuyên môn để biết họ đã bình chọn những mẫu xe nào vào top 5 vòng 2. Xin trân trọng giới thiệu anh Đoàn Anh Dũng.

Trong số hôm nay, chuyên gia Đoàn Anh Dũng sẽ đưa ra những cái tên mà mình lựa chọn cho hạng mục Xe gia đình của năm. Đầu tiên, mức giá dưới 600 triệu đồng?

Mitsubishi Xforce bản Exceed: Tôi chọn mẫu này vì hội tụ được 3 yếu tố. Thiết kế dễ nhìn, không gian rộng rãi, giá dưới 600 triệu. Trang bị vừa đủ dùng, khá dung hòa. Vận hành với máy 1.5 thì không quá mạnh, nhưng bù lại tiết kiệm nhiên liệu.

Mitsubishi Xforce.

Kia Sonet: Một số gia đình không đi xa, chỉ quanh Hà Nội thì Sonet rất phù hợp. Với 600 triệu có thể mua bản gần cao cấp nhất, nhiều trang bị: cửa sổ trời, ga tự động, đề nổ, điều hòa tự động… Kết hợp lợi thế gầm cao, tôi thấy Sonet là lựa chọn hợp lý.

Kia Sonet

Toyota Vios và Honda City: Đây vẫn là hai cái tên phổ thông trong nhóm sedan và nhiều khách hàng vẫn thích xe gầm thấp. Dù là sedan nhưng không gian của Vios và City hiện nay đã rất rộng. Ở tầm giá này, trang bị cũng đầy đủ: đèn LED, Honda có Sensing, Toyota có Safety Sense. Gần như không thiếu gì, tiệm cận xe hạng D.

Toyota Vios và Honda City là 2 mẫu sedan phù hợp cho gia đình.

Tôi nhận thấy anh đang chọn những mẫu xe trên và nói rằng đang ở mức “đủ dùng” với tài chính dưới 600 triệu đồng. Vậy đến với mức thứ 2, từ 600 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Anh sẽ chọn những mẫu xe nào?

Những người chọn xe ở mức tài chính này thường mong muốn chiếc xe toàn diện hơn một chút.

Mazda CX-5: Đây là mẫu xe “quốc dân, có ngoại thất đẹp, trang bị đầy đủ. Cá nhân tôi đã sở hữu CX-5 2023 bản 2.5 Sport AWD, chạy cực hay, nên CX-5 chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua. Vì thế, với tầm tiền này, các bạn có thể chọn CX-5 phiên bản cao cấp nhất, sử dụng động cơ 2.5L, hệ dẫn động 4 bánh.

Mazda CX-5

Hyundai Tucson: Form mới thiết kế hơi gồ ghề, nhưng không gian rất rộng. Trang bị của xe đầy đủ. Quan trọng hơn, giá bán của Tucson đã giảm theo xu hướng chung của toàn bộ phân khúc CUV cỡ C.

Hyundai Tucson

Kia Seltos: Như đã chia sẻ ở trên, một số khách hàng không thường xuyên đi xa đường dài nên không cần xe quá rộng. Kia Seltos bản cao cấp nhất mức giá lăn bánh hơn 800 triệu. Phiên bản này cũng trang bị rất đầy đủ nhiều tính năng, không thua kém thậm chí còn nhiều hơn Sportage hay CX-5.

Kia Seltos

Mazda3: Trong tầm tiền này, tôi tin rằng vẫn có những khách hàng lựa chọn sedan. Trong phân khúc này, Mazda3 là mẫu xe hút mắt, trang bị đầy đủ, phom dáng đẹp, tiết kiệm nhiên liệu. Các báo cáo doanh số cũng chứng minh được sức hút của mẫu xe này.

Mazda3

Ford Territory: Đây là một luồng gió mới trong phân khúc kể từ khi ra mắt. Không gian nội thất của xe khá rộng, nhiều trang bị. Xe có thiết kế cứng cáp, phù hợp với nhu cầu của một nhóm đối tượng khách hàng.

Ford Territory

Vậy với mức tiền cao hơn là 1-2 tỷ đồng, anh sẽ chọn những mẫu xe nào dành cho gia đình?

Với tài chính này, hầu hết các khách hàng đều đã có 1 chiếc xe khác rồi. Vì thế, họ thường cầu toàn hơn khi chọn xe cho gia đình.

Hyundai Santa Fe: Đây là mẫu xe đang nhận được nhiều ưu đãi giá bán rất hợp lý. Điều tôi đang lăn tăn là mẫu xe này chưa có phiên bản động cơ hybrid. Trước đây, thế hệ cũ của Santa Fe đã có động cơ hybrid nhưng nhu cầu của khách hàng chưa thực sự cao.

Đến thế hệ này, xe đã bỏ động cơ diesel, cộng với trào lưu xanh hóa đang dần phổ biến, tôi hy vọng Santa Fe tại Việt Nam sẽ sớm có động cơ hybrid.

Với tôi, bỏ qua chuyện ngoại hình xấu đẹp, Santa Fe là mẫu xe khó để chê khi xét tổng hòa từ trang bị, vận hành đến không gian nội thất.

Hyundai Santa Fe

Ford Everest: Lý do tôi chọn Everest ở vị trí thứ 2 là bởi mẫu xe này chỉ thực sự phù hợp với các khách hàng ở tỉnh, không ở các thành phố lớn. Bởi xe có kích thước lớn, bán kính vòng quay rộng nên cần không gian rộng rãi.

Với tôi, nhược điểm của Everest là máy dầu. Gia đình tôi đang sử dụng một chiếc Everest 5-6 năm, cho đến nay động cơ dầu bắt đầu gặp vấn đề về mùi hôi, sẽ gây ra những phiền phức, khó chịu nếu nhà có trẻ em.

Tuy nhiên, xe có không gian hàng ghế thứ 3 ổn, công năng sử dụng phù hợp cho gia đình.

Ford Everest

Tôi nhận thấy nhiều người cho rằng Hyundai Santa Fe bỏ máy dầu là điều đáng tiếc, nhưng anh Dũng đang nhận định ngược lại. Điều này có thể gây ra sự tranh cãi, anh nghĩ sao?

Như tôi đã nói ở trên, trải nghiệm của gia đình tôi đối với Everest máy dầu sau 5-6 năm đang có những vấn đề nhất định.

Trong giai đoạn vừa qua, việc Santa Fe bỏ máy dầu đã giúp Everest có một thời gian dài bứt phá về doanh số.

Nhưng trong tương lai, tôi cho rằng Santa Fe phù hợp hơn Everest. Khi hãng xe Hàn Quốc đã từng trang bị động cơ hybrid cho Santa Fe, tôi nghĩ rằng phiên bản này sẽ về Việt Nam. Chúng ta đã có những trải nghiệm với xe hybrid, và rõ ràng những mẫu xe đó chạy cho cảm giác dễ chịu, lại không gây ô nhiễm môi trường.

Vậy 3 cái tên còn lại trong tầm giá 1 đến 2 tỷ dành cho gia đình của anh sẽ là gì?

Honda CR-V: Xe có 7 ghế ngồi, có thể đi đông người khi cần. Cái hay của mẫu xe này là cảm giác lái, phù hợp với những người thích lái xe. Cầm lái phiên bản động cơ hybrid của CR-V thực sự không thể chê được. Vì thế, mẫu xe này xứng đáng nằm trong top 5.

Honda CR-V

Kia Carnival: Đây là mẫu xe dành cho những gia đình có điều kiện kinh tế tốt. Mẫu xe này thực sự dành cho gia đình trên những chuyến đi du lịch đường dài, cần sự thư giãn. Chúng ta dễ dàng bắt gặp những chiếc Carnival trong các khu dân cư cao cấp.

Bước qua bản nâng cấp từ năm 2024, hệ thống treo của xe đã cải thiện rất nhiều, đặc biệt là hệ thống treo sau. Người ngồi không bị cảm giác lắc ngang, đỡ xóc hơn.

Kia Carnival

Toyota Camry: Thời gian gần đây, rõ ràng chúng ta chứng kiến sự trỗi dậy của các mẫu xe gầm cao. Nhưng tôi cho rằng, trong mỗi phân khúc giá tiền vẫn có 10-15% tập khách hàng chọn sedan.

Trong mức giá 1-2 tỷ đồng, Toyota Camry thực sự dành cho gia đình. Xe có chiều dài lớn, không gian nội thất rộng rãi. Tầm tiền này các bạn có thể mua xe Đức, nhưng thường các mẫu xe sẽ chật, không phù hợp gia đình. Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng của xe Đức cũng cao hơn Camry dù giá bán tương đương.

Toyota Camry

Mức giá cuối cùng là 2-5 tỷ đồng, tôi nghĩ sẽ chỉ có toàn xe hạng sang. Vậy lựa chọn của anh Dũng là gì?

BMW X3: Ở thế hệ mới, BMW X3 đang tạo ra một luồng gió mới cho phân khúc này. Tôi nhận thấy BMW đã thay đổi rất nhiều, BMW X3 dù ở phân khúc thấp hơn nhưng kích thước tương đương mẫu X5 cách đây 15 năm.

Trang bị và động cơ của xe ổn. Kiểu dáng của X3 thế hệ mới nhất cũng phù hợp cả nam và nữ, giúp mọi thành viên trong gia đình đều có thể sử dụng.

BMW X3

Lexus RX 350: Đây có thể xem là mẫu xe bán chạy nhất của Lexus tại Việt Nam. Hiện nay, giá bán của xe đã dễ tiếp cận hơn, từ mức hơn 4 tỷ như trước đây, giá bán các phiên bản tiêu chuẩn chỉ hơn 3 tỷ đồng.

Hãng cũng đã bổ sung công nghệ động cơ hybrid với động cơ dung tích nhỏ. Cảm giác lái của xe ở mức ổn, cảm giác ngồi êm ái, độ rộng rãi vừa đủ.

Lexus RX 350

Mercedes-Benz GLC: Nếu ở thời điểm trước đây, GLC xứng đáng dành top 1, còn bây giờ chỉ đứng thứ 3 vì những thua thiệt so với BMW X3.

Toyota Prado: Đây là một mẫu xe không thể thiếu bởi mang tính thực dụng cao. Thế hệ mới của xe có thiết kế đẹp, chúng ta không thể chê được.

Với số tiền lăn bánh gần 4 tỷ đồng, đây là mẫu xe đáng cân nhắc. Mẫu xe này hợp lý hơn BMW X5 hoặc Mercedes-Benz GLE khi số tiền để mua được lên đến gần 5 tỷ đồng.

Toyota Land Cruiser Prado

Lexus ES 250: Tôi tiếp tục chọn một mẫu sedan khi mua nhắc đến xe gia đình với những lý do như đã nói. Trong tầm tiền 2-5 tỷ đồng, Lexus ES 250 là mẫu xe hội tụ nhiều yếu tố dành cho gia đình. Xe có không gian rộng rãi, cảm giác ngồi êm ái.

Thời điểm này, Lexus ES 250 đang được hãng xe sang Nhật Bản giảm giá, giúp khách hàng có thể sở hữu xe với số tiền hợp lý hơn. Một điểm cộng của Lexus tại Việt Nam là giá xe có thể hơi cao nhưng khách hàng sẽ được miễn phí bảo dưỡng 5 năm đầu tiên.

Lexus ES 250

Cảm ơn anh Dũng rất nhiều.

