Chọn số theo ngày sinh của cháu nội, người đàn ông ở TP.HCM trúng Vietlott 35,2 tỷ đồng

Ngày 10/3/2026, Chi nhánh TP.HCM của Vietlott đã tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 1477 trị giá hơn 35,2 tỷ đồng cho ông N.V.H, một người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Tấm vé trúng thưởng có bộ số 02 - 04 - 08 - 15 - 17 - 28 được phát hành tại điểm bán hàng Huy Khánh 79, địa chỉ số 205B Tổ 5, phường Tân Uyên, TP.HCM. Theo chia sẻ của ông H., bộ số này không phải được chọn ngẫu nhiên mà dựa trên ngày sinh của cháu nội và ngày sinh của chính ông – những con số mang ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình.

Ông H. cho biết việc mua xổ số Vietlott đối với ông chỉ đơn giản là một niềm vui nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi lần ông thường chỉ mua từ một đến hai vé để giải trí.

Ông N.V.H - người chơi may mắn đến từ TP. Hồ Chí Minh đã trúng giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45. Ảnh: Vietlott

Khi biết mình trúng thưởng, ông đã nhanh chóng chia sẻ tin vui với gia đình. “Ban đầu mọi người vẫn chưa tin vì trước đây mỗi khi trúng vài chục nghìn, ông cũng thường vui vẻ báo “trúng số rồi”. Chỉ khi kiểm tra lại trên website chính thức của Vietlott, cả nhà mới vỡ òa trong niềm vui”, ông H. chia sẻ.

Sau khi nhận thưởng, ông H. dự định sẽ dùng một phần tiền để lo cho cuộc sống gia đình, hỗ trợ các con và dành ra một khoản để làm từ thiện.

Mega 6/45 là một trong 7 sản phẩm Vietlott đang phân phối qua thiết bị đầu cuối và điện thoại. Xác suất trúng giải độc đắc của sản phẩm này là 1 trên 8,1 triệu vé.

Năm nay, Vietlott cho biết họ có kế hoạch triển khai kênh phân phối mới và cải tiến các sản phẩm hiện hữu. Công ty từng đề cập mục tiêu trình Bộ Tài chính (đơn vị đại diện Nhà nước sở hữu 100% vốn) bổ sung kênh phân phối qua Internet.

Vietlott năm ngoái thu 9.686 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày khoảng 26,5 tỷ đồng. Công ty hiện chưa công bố kế hoạch doanh thu năm nay.