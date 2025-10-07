Chọn nhà thầu Trung Quốc, Việt Nam về đích tuyến cao tốc trị giá hơn 45.000 tỷ đồng với nhiều cái "nhất"

Giải thích: Khánh thành vào ngày 05/12/2015, đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là dự án trọng điểm Quốc gia của ngành giao thông vận tải, là cao tốc đầu tiên của Việt Nam được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuyến đường khởi đầu từ Hà Nội, đến điểm cuối tại đập Ðình Vũ - TP Hải Phòng, có tổng vốn đầu tư 45.487 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI). Dự án có 10 gói thầu trong đó Tập đoàn cầu đường tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đảm nhiệm gói thầu EX 8-9, Liên danh Công ty TNHH Đường cao tốc Trường Đại Quảng Đông và Công ty Hợp tác kỹ thuật và kinh tế quốc tế Quảng Châu (Trung Quốc) phụ trách gói thầu EX-5.

Hỏi 1: Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là cao tốc đầu tiên của Việt Nam được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn nào?

Giải thích: Hệ thống ITS bao gồm 9 hệ thống riêng, được chia làm 3 mảng rõ rệt, ứng dụng kỹ thuật công nghệ như thiết bị cảm biến, điều khiển, điện tử, tin học và viễn thông để điều hành và quản lý hệ thống giao thông vận tải.

Hỏi 2: Hệ thống Giao thông thông minh (ITS) trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bao gồm bao nhiêu hệ thống riêng?

Hỏi 3: Hệ thống camera quan sát dọc tuyến trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có đặc điểm nào sau đây?

A. 50 camera cố định, bán kính quan sát 500m sai B. 58 camera tự động quay quét, bán kính trên 1km, phóng to 32 lần, chống rung đúng C. 40 camera hồng ngoại, bán kính 2km sai D. 70 camera di động, không chống rung sai