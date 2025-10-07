Chọn nhà thầu Trung Quốc, Việt Nam về đích tuyến cao tốc trị giá hơn 45.000 tỷ đồng với nhiều cái "nhất"

Đáp án đúng là: B. Tiêu chuẩn quốc tế
Giải thích: Khánh thành vào ngày 05/12/2015, đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là dự án trọng điểm Quốc gia của ngành giao thông vận tải, là cao tốc đầu tiên của Việt Nam được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuyến đường khởi đầu từ Hà Nội, đến điểm cuối tại đập Ðình Vũ - TP Hải Phòng, có tổng vốn đầu tư 45.487 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI). Dự án có 10 gói thầu trong đó Tập đoàn cầu đường tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đảm nhiệm gói thầu EX 8-9, Liên danh Công ty TNHH Đường cao tốc Trường Đại Quảng Đông và Công ty Hợp tác kỹ thuật và kinh tế quốc tế Quảng Châu (Trung Quốc) phụ trách gói thầu EX-5.
Đáp án đúng là: C. 9 hệ thống
Giải thích: Hệ thống ITS bao gồm 9 hệ thống riêng, được chia làm 3 mảng rõ rệt, ứng dụng kỹ thuật công nghệ như thiết bị cảm biến, điều khiển, điện tử, tin học và viễn thông để điều hành và quản lý hệ thống giao thông vận tải.
Đáp án đúng là: B. 58 camera tự động quay quét, bán kính trên 1km, phóng to 32 lần, chống rung
Giải thích: Hệ thống gồm 58 camera tự động quay quét có bán kính quan sát trên 1km, có thể phóng to 32 lần, có cơ chế chống rung, giúp quan sát tất cả các hoạt động trên đường cao tốc từ Trung tâm điều hành tuyến đường.
Đáp án đúng là: B. 120 km/giờ
Giải thích: Toàn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với tổng chiều dài 105,5 km, tốc độ lưu thông cho phép đạt 120 km/giờ, 6 làn xe, bề rộng mặt đường 33m, cùng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.
Đáp án đúng là: B. Thu phí kín, lấy thẻ vào và thu thẻ ra để tính phí
Giải thích: Hệ thống thu phí áp dụng hình thức thu phí kín: phương tiện lấy thẻ tại làn vào (máy phát thẻ tự động), barrier mở tự động; khi ra, thu thẻ để tính phí dựa trên quãng đường, loại phương tiện, và in hóa đơn.
Đáp án đúng là: B. Phát hiện bất thường như ùn tắc, tai nạn và đưa ra cảnh báo sớm cho kỹ thuật viên
Giải thích: Hệ thống camera quan sát dọc tuyến của VIDIFI, kết hợp camera dò xe và CCTV, có thể phát hiện những điểm bất thường trên đường như ùn tắc, tai nạn…, sau đó đối chiếu thông tin để đưa ra các cảnh báo sớm cho kỹ thuật viên tại Trung Tâm điều hành tuyến các phương án xử lý.