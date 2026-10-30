Chọn nhà thầu Trung Quốc cho siêu dự án dài 472 km, vốn đầu tư 98.000 tỷ đồng, rút ngắn thời gian di chuyển 12 giờ xuống còn 4 giờ

Tuyến đường sắt do Trung Quốc tài trợ và xây dựng có trị giá hơn 98.000 tỷ đồng.

Tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Standard Gauge Railway (SGR) dài 472 km là một trong những dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn nhất tại Đông Phi trong nhiều thập kỷ. Công trình kết nối cảng Mombasa, cửa ngõ thương mại hàng hải quan trọng nhất của Kenya, với Nairobi – trung tâm kinh tế và chính trị của quốc gia.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3,8 tỷ USD, tương đương gần 98.000 tỷ đồng. Phần lớn nguồn vốn được cung cấp thông qua các khoản vay từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, trong khi tập đoàn China Road and Bridge Corporation (CRBC) đảm nhiệm vai trò nhà thầu xây dựng.

Tốc độ thi công nhanh chóng là một trong những lý do chính khiến dự án thu hút nhiều sự chú ý. Vào thời điểm cao điểm xây dựng, hơn 25.000 công nhân đã được huy động, bao gồm kỹ sư, chuyên viên khảo sát, người vận hành máy móc và các đội hỗ trợ. Điều này giúp thời gian xây dựng diễn ra trong 3 năm.

Trước khi tuyến đường sắt mới xuất hiện, hoạt động vận tải giữa Mombasa và Nairobi phụ thuộc đáng kể vào mạng lưới đường sắt cũ được xây dựng từ thời thuộc địa Anh. Sau nhiều thập kỷ khai thác, hệ thống này dần xuống cấp, tốc độ vận hành hạn chế và phát sinh chi phí bảo trì, không còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng của nền kinh tế.

Sự ra đời của SGR vì thế không chỉ bổ sung một tuyến giao thông mới mà còn đánh dấu bước chuyển trong cách Kenya tổ chức vận tải trên hành lang kinh tế nối cảng biển với thủ đô.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất của tuyến SGR là thời gian di chuyển giữa Mombasa và Nairobi. Nếu hành trình bằng đường sắt trước đây có thể kéo dài khoảng 12 giờ, dịch vụ mới giúp rút ngắn thời gian xuống còn khoảng 4 giờ.

Với vai trò là cửa ngõ tiếp nhận hàng hóa quốc tế của Kenya, cảng Mombasa có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động thương mại của quốc gia này và các nền kinh tế lân cận. Bởi vậy, năng lực vận chuyển hàng hóa từ cảng vào sâu trong đất liền là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của toàn bộ chuỗi logistics.

SGR được xây dựng nhằm tăng khả năng vận chuyển bằng đường sắt trên hành lang này, qua đó giảm sự phụ thuộc vào mạng lưới đường bộ và hỗ trợ kết nối giữa các đầu mối giao thông, kho bãi và khu vực tiêu thụ.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế của dự án không chỉ phụ thuộc vào tốc độ tàu chạy hay chiều dài tuyến đường. Khả năng thu hút hàng hóa, mức độ khai thác công suất và sự kết nối với các phương thức vận tải khác cũng là những yếu tố quyết định khả năng phát huy giá trị của khoản đầu tư.

Bên cạnh quy mô vốn lớn, quá trình xây dựng SGR còn đặt ra nhiều thách thức về kỹ thuật. Tuyến đường đi qua các khu vực có địa hình khác nhau, nền đất yếu và những vùng thảo nguyên nhạy cảm về môi trường, đòi hỏi các giải pháp thiết kế phù hợp để bảo đảm độ ổn định của công trình trong quá trình khai thác.

Tại một số đoạn, cầu cạn và cầu vượt được sử dụng để xử lý chênh lệch địa hình, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật hoang dã.

Việc thi công cũng đòi hỏi sự phối hợp giữa thiết kế, cung ứng vật liệu và triển khai tại công trường nhằm bảo đảm tiến độ. Mô hình tổ chức xây dựng đồng bộ, kết hợp huy động nguồn lực trên quy mô lớn, là cách tiếp cận thường được các doanh nghiệp hạ tầng Trung Quốc áp dụng tại những dự án ở nước ngoài.

SGR đồng thời trở thành một ví dụ tiêu biểu về sự hiện diện ngày càng rõ nét của Trung Quốc trong lĩnh vực phát triển hạ tầng tại châu Phi. Nguồn vốn và năng lực thi công từ Trung Quốc giúp Kenya triển khai công trình trong thời gian tương đối ngắn, nhưng cơ chế tài trợ bằng vốn vay cũng khiến dự án thu hút sự quan tâm về nghĩa vụ trả nợ và hiệu quả sử dụng vốn.