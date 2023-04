Chọn loa di động nào giá dưới 7 triệu để "quẩy" cho mùa hè sôi động sắp tới?

Mùa hè là mùa lễ hội với giới trẻ

Có nhiều nguyên nhân khiến mùa hè là giai đoạn ưa thích của giới trẻ. Đây là thời điểm mà các bạn học sinh, sinh viên vẫn còn đang đi học sẽ được nghỉ vài tháng trước khi bước vào năm học mới. Mùa hè cũng là giai đoạn phù hợp để tổ chức các chuyến du lịch dài ngày. Với khí hậu nước ta, mùa hè là thời điểm tuyệt vời nhất trong năm để tham gia vào các buổi “party” tại biển. Nhu cầu ngày càng lớn này kéo theo việc các hãng sản xuất loa, tai nghe cũng nhanh chóng ra mắt các mẫu mới để hỗ trợ giới trẻ thưởng thức mùa hè cho thật thoải mái nhất có thể.

Tuy nhiên, các mẫu sản phẩm hướng tới giới trẻ phải đáp ứng nhiều tiêu chí, trong đó quan trọng nhất có lẽ là mức giá thành phải hợp lý. Theo khảo sát của nhiều đơn vị, mức giá dưới 7 triệu đồng là phân khúc được giới trẻ để ý nhiều nhất.

Không phải gương mặt mới nhưng vẫn đáng chú ý

Mẫu loa tiệc của JBL là PartyBox On The Go ra mắt từ năm 2020 đã gây ấn tượng với giới trẻ nhờ thiết kế có tính di động cao, chất âm đặc trưng phù hợp với các hội nhóm là các bạn trẻ có nhu cầu "quẩy" nhạc mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó, đây cũng là mẫu loa di động duy nhất trong phân khúc giá có tích hợp khả năng hát karaoke với mic tặng kèm chính hãng, đồng thời còn có thể kết nối được với các nhạc cụ rời.

PartyBox On The Go là một sản phẩm loa nhỏ gọn hơn nhiều lần so với các loại loa kéo vốn được người dùng ưa chuộng mỗi khi "quẩy" ngoài trời. Kích thước tổng thể của PartyBox On The Go là 489 x 244,5 x 224 mm, trọng lượng khoảng 7,5 kg không quá nặng và hoàn toàn có thể xách theo người một cách hoàn toàn dễ dàng.

Khác với các loại loa kéo có bánh xe và có quai xách thì PartyBox On The Go có phần dây đeo và có thể dễ dàng mang theo trên vai. Mẫu loa này có công suất âm thanh lên tới 100W, có thể lấp đầy âm thanh trong không gian phòng có diện tích khoảng 40m2.

Nếu "quẩy" ở không gian ngoài trời, PartyBox On The Go có thể lan toả âm thanh rõ tới khoảng cách từ 8 - 10 mét, hoàn toàn đáp ứng nhóm bạn từ 10 tới 20 người vẫn có thể quẩy thoải mái.

JBL PartyBox On The Go trang bị 1 loa woofer đường kính 133 mm và 2 loa tweeters đường kính 44 mm. Chất âm thì khỏi phải bàn cãi bởi chiếc loa này được trang bị công nghệ JBL Pro Sound độc quyền, kèm theo đó là công nghệ True Wireless Stereo hỗ trợ tăng cường trải nghiệm thính giác. Về trải nghiệm, chất âm của loa này cực kỳ phù hợp với thể loại nhạc thị trường cũng như nhạc điện tử, những thể loại nhạc phù hợp để "quẩy".

Đáng chú ý, JBL còn tặng kèm người dùng 2 micro để đáp ứng nhu cầu hát karaoke mọi lúc mọi nơi mà không cần phải mua thêm. Đây là ưu điểm hàng đầu của sản phẩm loa này.

Loa hỗ trợ kết nối Bluetooth 4.2 kèm cấu hình âm thanh A2DP 1.3, AVRCP 1.6. Ngoài ra sản phẩm có cả cổng USB, AUX với jack cắm 3.5 mm, cắm được cả với đàn guitar đáp ứng tốt nhiều thiết bị ghép nối.

Bền bỉ, kháng nước với nhiều ưu điểm khác

Tất nhiên không thể thiếu là tiêu chuẩn kháng nước IPX4, một trong những tiêu chuẩn quan trọng đối với các dòng loa tiệc di động. PartyBox On The Go có thể kháng nước nhẹ khi vô tình đổ nước lên.

Theo công bố của JBL, viên pin của PartyBox On The Go có dung lượng 2500 mAh, có thể cung cấp 6 giờ phát nhạc ở mức âm lượng 60%. Thời gian sạc đầy pin loa là 3,5 giờ thông qua cổng nguồn riêng.

Còn với micro thì người dùng có thể sử dụng tới 10 giờ liên tục mới cần phải sạc pin

Nhìn chung với mức giá chỉ khoảng hơn 6 triệu đồng trong năm 2023, PartyBox On The Go là mẫu loa tiệc đáng mua trong phân khúc này nhờ các ưu điểm nổi trội, có thể kể tới như thiết kế di động, chất âm đặc trưng và phù hợp với không gian rộng, công suất âm thanh lớn, thời lượng pin khủng tới 6 giờ và có tặng kèm cả micro đi kèm, hứa hẹn sẽ là sản phẩm được các nhóm bạn tin dùng mỗi khi đi "quẩy".



JBL PartyBox On The Go hiện có giá bán cụ thể là 6,49 triệu đồng, được phân phối trên các hệ thống bán lẻ toàn quốc và trên các trang thương mại điện tử.