Chọn Kia Sorento hay Ford Everest cùng giá gần 1,47 tỷ đồng, bảng so sánh này sẽ cho bạn thấy cuộc ganh đua gắt gao về công nghệ

Khôi Nguyên |

Khác nhau về cấu trúc khung gầm nhưng Kia Sorento lại có kích thước gần tương đương Ford Everest. Trang bị công nghệ của 2 mẫu xe này đều thuộc hàng top phân khúc.

Giá bán

  Kia Sorento Signature 2.2D AWD Ford Everest Titanium+ 2.0 4x4
Giá niêm yết 1,469 tỷ đồng 1,468 tỷ đồng
Xuất xứ Lắp ráp trong nước Nhập khẩu Thái Lan

Kích thước

 

Kia Sorento Signature 2.2D AWD

Ford Everest Titanium+ 2.0 4x4
Kích thước tổng thể (mm) 4815 x 1900 x 1700 4914 x 1923 x 1842
Trục cơ sở (mm) 2815 2900
Khoảng sáng gầm (mm) 176 200

Trang bị ngoại thất

 

Kia Sorento Signature 2.2D AWD

Ford Everest Titanium+ 2.0 4x4
Đèn chiếu sáng LED projector, tự động bật/tắt, tự động pha/cốt

LED projector, tự động bật/tắt, tự động pha/cốt, liếc góc lái
Đèn định vị LED

LED
Đèn hậu

LED

LED
Đèn sương mù

LED

LED
Gương chiếu hậu Chỉnh, gập điện

Chỉnh, gập điện
Kích thước mâm / lốp 20 inch / 255/45R20 20 inch / 255/55R20

Tiện nghi nội thất

 

Kia Sorento Signature 2.2D AWD

Ford Everest Titanium+ 2.0 4x4
Số chỗ ngồi 7 7
Ghế lái Chỉnh điện, nhớ vị trí, làm mát, sưởi Chỉnh điện
Ghế phụ Chỉnh điện, làm mát, sưởi

Chỉnh điện
Hàng ghế 2 Sưởi -
HUD -
Màn hình sau vô-lăng 12,3 inch 12,4 inch
Màn hình trung tâm 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây 12 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây
Âm thanh 12 loa Bose 8 loa
Phanh đỗ Điện tử, tự động giữ

Điện tử, tự động giữ
Điều hòa 2 vùng tự động 2 vùng tự động
Cửa sổ trời Toàn cảnh Toàn cảnh
Đèn viền nội thất

Cửa cốp Mở điện, rảnh tay

Mở điện, rảnh tay

Khả năng vận hành

 

Kia Sorento Signature 2.2D AWD

Ford Everest Titanium+ 2.0 4x4
Loại động cơ 2.2L turbo diesel 2.0L bi-turbo diesel
Công suất cực đại (hp) 198 207
Mô-men xoắn cực đại (Nm) 440 500
Hộp số 8 DCT 10 AT
Dẫn động AWD 4WD

Công nghệ an toàn

 

Kia Sorento Signature 2.2D AWD

Ford Everest Titanium+ 2.0 4x4
Hệ thống ABS, ESC, HAC, DBC

Cảnh báo điểm mù

Có, hiển thị camera trên màn hình

Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường

Cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ phanh tự động

Ga tự động

Có, thích ứng

Có, thích ứng
Cảnh báo người lái mất tập trung

Cảm biến va chạm Trước, sau Trước, sau
Camera 360 độ 360 độ
Giám sát áp suất lốp

Túi khí 6 7

