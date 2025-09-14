Chọn Kia Sorento hay Ford Everest cùng giá gần 1,47 tỷ đồng, bảng so sánh này sẽ cho bạn thấy cuộc ganh đua gắt gao về công nghệ

Giá bán
|Kia Sorento Signature 2.2D AWD
|Ford Everest Titanium+ 2.0 4x4
|Giá niêm yết
|1,469 tỷ đồng
|1,468 tỷ đồng
|Xuất xứ
|Lắp ráp trong nước
|Nhập khẩu Thái Lan
Kích thước
|
Kia Sorento Signature 2.2D AWD
|
Ford Everest Titanium+ 2.0 4x4
|Kích thước tổng thể (mm)
|4815 x 1900 x 1700
|4914 x 1923 x 1842
|Trục cơ sở (mm)
|2815
|2900
|Khoảng sáng gầm (mm)
|176
|200
Trang bị ngoại thất
|
Kia Sorento Signature 2.2D AWD
|
Ford Everest Titanium+ 2.0 4x4
|Đèn chiếu sáng
|LED projector, tự động bật/tắt, tự động pha/cốt
|
LED projector, tự động bật/tắt, tự động pha/cốt, liếc góc lái
|Đèn định vị
|LED
|
LED
|Đèn hậu
|
LED
|
LED
|Đèn sương mù
|
LED
|
LED
|Gương chiếu hậu
|Chỉnh, gập điện
|
Chỉnh, gập điện
|Kích thước mâm / lốp
|20 inch / 255/45R20
|20 inch / 255/55R20
Tiện nghi nội thất
|
Kia Sorento Signature 2.2D AWD
|
Ford Everest Titanium+ 2.0 4x4
|Số chỗ ngồi
|7
|7
|Ghế lái
|Chỉnh điện, nhớ vị trí, làm mát, sưởi
|Chỉnh điện
|Ghế phụ
|Chỉnh điện, làm mát, sưởi
|
Chỉnh điện
|Hàng ghế 2
|Sưởi
|-
|HUD
|Có
|-
|Màn hình sau vô-lăng
|12,3 inch
|12,4 inch
|Màn hình trung tâm
|12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây
|12 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây
|Âm thanh
|12 loa Bose
|8 loa
|Phanh đỗ
|Điện tử, tự động giữ
|
Điện tử, tự động giữ
|Điều hòa
|2 vùng tự động
|2 vùng tự động
|Cửa sổ trời
|Toàn cảnh
|Toàn cảnh
|Đèn viền nội thất
|Có
|
Có
|Cửa cốp
|Mở điện, rảnh tay
|
Mở điện, rảnh tay
Khả năng vận hành
|
Kia Sorento Signature 2.2D AWD
|
Ford Everest Titanium+ 2.0 4x4
|Loại động cơ
|2.2L turbo diesel
|2.0L bi-turbo diesel
|Công suất cực đại (hp)
|198
|207
|Mô-men xoắn cực đại (Nm)
|440
|500
|Hộp số
|8 DCT
|10 AT
|Dẫn động
|AWD
|4WD
Công nghệ an toàn
|
Kia Sorento Signature 2.2D AWD
|
Ford Everest Titanium+ 2.0 4x4
|Hệ thống ABS, ESC, HAC, DBC
|Có
|
Có
|Cảnh báo điểm mù
|
Có, hiển thị camera trên màn hình
|
Có
|Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường
|
Có
|
Có
|Cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ phanh tự động
|
Có
|
Có
|Ga tự động
|
Có, thích ứng
|
Có, thích ứng
|Cảnh báo người lái mất tập trung
|
Có
|
Có
|Cảm biến va chạm
|Trước, sau
|Trước, sau
|Camera
|360 độ
|360 độ
|Giám sát áp suất lốp
|
Có
|
Có
|Túi khí
|6
|7