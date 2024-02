"Chơi trội" trên quốc lộ, hai thanh niên chạy xe máy nhận thông báo bất ngờ trong đêm

Tối ngày 21/2, mạng xã hội đã được một phen xôn xao khi theo dõi đoạn video ghi lại cảnh hai thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm, lái xe máy trên quốc lộ 6 (đoạn qua xã Chiềng Pằng, huyện Yên Châu, Sơn La). Sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo huyện Yên Châu đã chỉ đạo cảnh sát giao thông phối hợp với công an xã điều tra vụ việc.

Chỉ sau hơn một giờ, cơ quan chức năng đã xác định danh tính hai thanh niên và triệu tập cả hai vào cùng đêm đó. Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày. Thời điểm này, Lò Văn L. (SN 1994) điều khiển xe mô tô mang BKS 26B2-566.xx chở theo Lò Văn T. (SN 1998, trú tại Chiềng Pằn, Yên Châu, Sơn La) di chuyển theo hướng Yên Châu đi Sơn La. Họ đã lái xe một cách liều lĩnh nguy hiểm, tạt đầu phương tiện lưu thông ngược chiều, đánh võng trước đầu phương tiện chạy cùng chiều.

Công an huyện Yên Châu đã tạm giữ phương tiện và tiến hành điều tra, xử lý hai thanh niên theo đúng quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và trật tự công cộng.

Hai thanh niên chạy xe tạt đầu, lạng lách trên quốc lộ 6. (Nguồn mạng xã hội)

Cách đây ít ngày, một đoạn clip ghi lại hành vi tương tự như trên cũng được chia trên mạng xã hội và gây ra nhiều tranh luận. Cụ thể, vụ việc diễn ra ở giữa km 1318 đến 1320, qua địa phận xã An Mỹ và xã An Chấn, huyện Tuy An, Phú Yên.

Qua công tác truy xét, cơ quan công an xác định chiếc xe máy có biển kiểm soát 78H1... vi phạm là của Nguyễn Đình Khải, người dân xã An Mỹ. Anh Khải sau đó đã nhận diện người điều khiển xe trong clip là anh trai mình, Nguyễn Văn Kha, 29 tuổi, và người ngồi sau là Kiều Văn Việt, 31 tuổi.

Tại cơ quan công an, hai người đàn ông đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm các quy định an toàn giao thông, bao gồm: không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng; và vi phạm việc không có giấy phép lái xe. Hơn nữa, chủ xe cũng mắc lỗi khi để người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông.

Kết quả của vụ việc, Trạm cảnh sát giao thông Tuy An đã tiến hành tạm giữ chiếc xe máy là phương tiện vi phạm và lập biên bản xử phạt với tổng mức phạt lên tới 11.400.000 đồng.