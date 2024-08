Chơi tất tay với “Anh trai vượt ngàn chông gai”, doanh nghiệp nổi tiếng đang làm ăn ra sao?

Mới đây, CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán: YEG), nhà sản xuất của "Anh trai vượt ngàn chông gai", công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất của quý II/2024. Theo đó, Yeah1 ghi nhận doanh thu đạt 207 tỷ đồng, tăng 154% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số đó, doanh thu của Yeah1 từ hoạt động tài chính đạt 40 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi giá vốn bán hàng, cung cấp dịch vụ, lợi nhuận gộp của tập đoàn này đạt 16 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Yeah1 trong quý II/2024 đạt hơn 8,5 tỷ đồng, tăng hơn 3,3 tỷ đồng, tương đương với 66% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu là vì doanh thu tăng trưởng lớn nên dẫn tới sự gia tăng cả về lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế.

Tính chung lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Tập đoàn Yeah1 đã ghi nhận 280,6 tỷ đồng doanh thu, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Theo giải trình trong BCTC, gần như toàn bộ nguồn thu của Yeah1 là đến từ quảng cáo và tư vấn truyền thông, với trên 253 tỷ đồng, tăng hơn 2,3 lần. Đây cũng được xem là mảng kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp này trong các dự án sản xuất chương trình truyền hình, sản xuất và phát hành nội dung trên nền tảng mạng xã hội, quảng cáo trên Google và trên truyền hình.

Với kết quả đạt được trong quý II/2024, Yeah1 đã hoàn thành được khoảng 1/3 so với kế hoạch đề ra trong năm.



Trong năm 2024, Yeah1 đầu tư mạnh cho chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: YEG

Doanh nghiệp "chơi tất tay" với Anh trai vượt ngàn chông gai

Trong thời gian gần đây, gameshow truyền hình "Anh trai vượt ngàn chông gai" đang nhận được sự quan tâm và bàn luận sôi nổi của quý vị khán giả. "Anh trai vượt ngàn chông gai" đang được coi là gameshow "hot" nhất hiện nay tại Việt Nam, bên cạnh "Anh trai Say Hi" của nhà sản xuất Vie Channel. Đây là chương trình thực tế có quy tụ 33 sao nam nổi tiếng đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thể thao... như NSND Tự Long, cựu cầu thủ Hồng Sơn, ca sĩ Bằng Kiều, Tuấn Hưng…

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 hồi tháng 5, đại diện lãnh đạo của Yeah1 cho biết, doanh nghiệp đạt 91 tỷ đồng doanh thu từ chương trình truyền hình trong năm 2023, tăng 25% so với năm trước đó. Nguyên nhân chủ yếu là đến từ gameshow "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Trong năm nay, Ban lãnh đạo Yeah1 tuyên bố đặt cược vào "Anh trai vượt ngàn trông gai". Kịch bản của chương trình này được Yeah1 mua bản quyền từ gameshow Call me by fire từ đài Mango (Trung Quốc).

Trọng Hiếu, BB Trần, Bằng Kiều, Thanh Duy và Thiên Minh (từ trái sang) là những nghệ sĩ đầu tiên được tiết lộ tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: YEG

Yeah1 được ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống thành lập vào năm 2006, từ một trang tin điện tử cho giới trẻ. Theo BCTC, tại ngày 31/12/2017, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống giữ vị trí Chủ tịch hội đồng của Yeah1. Vào thời điểm này, ông Nhượng Tống sở hữu 9,85 triệu cổ phần, tương đương với 41,4% vốn chủ sở hữu, trong khi quỹ Vinacapital giữ gần 8,5 triệu cổ phần, tương đương 35,71% vốn chủ sở hữu.

Đến tháng 5/2018, Yeah1 tiến hành niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, với mã cổ phiếu YEG.

Vào thời điểm ngày 30/6/2018, ông Nhượng Tống sở hữu 7,42 triệu cổ phiếu, tương đương 27,12% vốn chủ sở hữu. Quỹ Vinacapital cũng đã thoái bớt vốn và chỉ còn nắm giữ 1,95 triệu cổ phiếu.

Yeah1 từng có giai đoạn sa sút trong giai đoạn từ 2019 – 2020 khi bị lỗ hàng trăm tỷ đồng. Nguyên nhân là do sự cố bị YouTube dừng hợp tác và chịu tác động của đại dịch Covid-19. Sau đó, Yeah1 phải liên tục tiến hành chuyển nhượng công ty con, tái cấu trúc, đồng thời tìm cách thoát lỗ nhằm tránh cổ phiếu của doanh nghiệp bị hủy niêm yết.

Giữa năm 2022, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống quyết định rời khỏi Hội đồng quản trị, với lý do là để tốt cho công ty. Kể từ đó, Yeah1 cũng đã thay đổi chiến lược. Đó là từ đi nhanh, mở rộng, chuyển sang đi chậm và chắc nhằm chờ đợi cơ hội đột phá.

Lãnh đạo Yeah1 báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2024. Ảnh: HL.

Đến năm 2023, Yeah1 đã tìm được hướng đi mới là sản xuất những chương trình chất lượng cao. Kết quả, doanh nghiệp đã ghi nhận được nhiều thành tựu với sự thành công của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đại diện lãnh đạo của Yeah1 cho biết, doanh nghiệp này sẽ đầu tư mạnh và nghiêm túc, "cược tất tay" vào chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" và mùa thứ hai của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".