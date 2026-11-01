Chơi Pickleball nhưng chụp ảnh phản cảm, hot girl gây sốc với bộ ảnh khó hiểu

Màn check-in pickleball của cô gái trẻ khiến cộng đồng mạng không khỏi ngán ngẩm.

Mượn danh thể thao để phô diễn da thịt

Cơn sốt pickleball thời gian qua không chỉ thu hút đông đảo người chơi rèn luyện sức khỏe mà còn vô tình trở thành sàn diễn để một bộ phận người trẻ biến tướng thành nơi "sống ảo" bất chấp thuần phong mỹ tục. Điển hình mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ loạt hình ảnh check-in trên sân pickleball nhân dịp 20/10 với dòng trạng thái khoe năng lượng tích cực. Tuy nhiên, thay vì tinh thần thể thao khỏe khoắn và năng động, điều khiến người xem lập tức cảm thấy ngượng ngùng, bức xúc lại là trang phục hở hang quá đà cùng các góc chụp mang đậm tính khiêu khích.

Cô gái trong ảnh diện bộ đồ màu trắng gồm áo hai dây khoét cổ trễ nải, để lộ gần như trọn vẹn vòng một đầy đặn trước ống kính. Đáng nói hơn, chiếc váy siêu ngắn kết hợp cùng tư thế khom người chuẩn bị đón bóng đã khiến góc chụp trở nên vô cùng nhạy cảm và lộ liễu. Rõ ràng, việc tập luyện với cường độ vận động cao đòi hỏi trang phục phải có độ ôm nâng đỡ an toàn, co giãn tốt và kín đáo để tránh sự cố hớ hênh. Ngược lại, bộ cánh mỏng manh, thiếu tính bảo hộ cùng lối trang điểm kỹ lưỡng, lại gây ra không ít hiểu lầm.

Việc lạm dụng không gian sân tập công cộng để thực hiện những bộ ảnh đậm màu sắc gợi cảm đã bóp méo hoàn toàn ý nghĩa nguyên bản của môn thể thao này. Thay vì tôn vinh nét đẹp săn chắc, sự dẻo dai hay sự kịch tính của từng đường bóng, người chụp chỉ chăm chăm chọn góc máy từ trên xuống hoặc chính diện phần thân dưới để khai thác tối đa yếu tố da thịt. Cách tạo dáng cúi người sâu, hướng thẳng vào ống kính càng làm tăng thêm sự phản cảm, biến sân thi đấu văn minh thành nơi trưng trổ hình thể một cách lố lăng và kệch cỡm.

Hồi chuông cảnh tỉnh về văn hóa sân tập

Ngay sau khi những hình ảnh này lan truyền trên các diễn đàn, cộng đồng mạng đã dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt. Hầu hết người xem đều bày tỏ sự ngao ngán trước vấn nạn người trẻ cố tình biến sân thể thao thành nơi tạo scandal, câu tương tác rẻ tiền. Một bộ trang phục thể thao có thể gợi cảm vừa phải và tôn dáng, nhưng ranh giới giữa quyến rũ và phản cảm thực chất nằm ở ý thức giữ gìn sự chuẩn mực nơi công cộng của người mặc.

Hệ lụy của trào lưu này không chỉ dừng lại ở vài lượt thả tim hay bình luận tò mò nhất thời, mà còn trực tiếp gây ảnh hưởng xấu tới môi trường tập luyện chung. Sân thể thao là không gian cộng đồng dành cho nhiều lứa tuổi, từ thanh thiếu niên đến người lớn tuổi, chứ không phải studio chụp ảnh khiêu khích cá nhân. Việc xuất hiện với những bộ cánh hớ hênh và tư thế nhạy cảm không chỉ làm phiền toái ánh nhìn của những người xung quanh mà còn hạ thấp giá trị văn hóa ứng xử của chính bản thân người chụp.

Đã đến lúc ban quản lý các cụm sân tập cần đưa ra những quy định rõ ràng, cụ thể hơn về trang phục thi đấu nhằm hạn chế tình trạng mượn sân chụp ảnh khoe thân bừa bãi. Đồng thời, mỗi người dùng mạng xã hội cũng cần tỉnh táo và nghiêm khắc hơn trong việc tiếp nhận thông tin, từ chối cổ xúy hoặc thả tương tác cho các nội dung độc hại, dung tục. Hãy để pickleball và các môn thể thao nói chung quay về đúng với giá trị cốt lõi của nó là nâng cao sức khỏe, kết nối cộng đồng bằng tinh thần thượng võ, thay vì trở thành công cụ bất đắc dĩ cho những toan tính nổi tiếng ảo bằng chiêu trò phản cảm.