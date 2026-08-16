‘Chơi’ Ferrari lãi hơn cả mua vàng, buôn bất động sản: 3 năm lời gần 8 lần, chủ xe nhận về số tiền quy đổi 446 tỷ đồng

Một chiếc Ferrari Daytona SP3 đời 2023 vừa gây chấn động tại phiên đấu giá RM Sotheby's trong khuôn khổ Monterey Car Week, khi được một người mua bí ẩn trả tới 466 tỷ đồng để sở hữu.

Giá đấu vượt xa mọi dự đoán

Giá "gõ búa" dừng ở mức 16,2 triệu USD, sau đó đội lên 17,825 triệu USD khi cộng thêm phí đấu giá. Con số này vượt xa mức ước tính ban đầu mà nhà đấu giá đưa ra, chỉ từ 10-12 triệu USD, đồng thời xác lập kỷ lục mới cho một chiếc Ferrari Daytona SP3 tiêu chuẩn được bán công khai, không thuộc diện đấu giá từ thiện.

Với mức giá niêm yết gốc chỉ khoảng 2,3 triệu USD, thương vụ 17,825 triệu USD lần này cho thấy nhu cầu thị trường đối với dòng Icona Series siêu giới hạn của Ferrari đang tăng phi mã. Trước phiên đấu giá tại Monterey, một chiếc Daytona SP3 tiêu chuẩn khác từng đổi chủ tại Zurich với giá khoảng 6,7 triệu USD, nghĩa là chỉ trong chưa đầy một năm, mức định giá cơ bản của mẫu xe này đã tăng thêm tới 11 triệu USD.

So với vàng, kênh trú ẩn truyền thống vẫn... thua xa

Nếu đặt lên bàn cân với vàng, kênh đầu tư trú ẩn truyền thống được nhiều người xem là an toàn nhất, khoản lãi từ chiếc Ferrari Daytona SP3 này vẫn vượt trội rõ rệt. Cùng giai đoạn chiếc xe đổi chủ ba lần (đầu năm 2024 đến giữa năm 2026), giá vàng thế giới tăng từ khoảng 2.050 USD/ounce lên quanh 4.350-4.400 USD/ounce, tương đương mức sinh lời hơn gấp đôi, khoảng 110%.

Trong khi đó, riêng chiếc Daytona SP3 đã tăng giá trị tới gần 8 lần so với giá niêm yết gốc chỉ trong khoảng thời gian tương đương. Nói cách khác, dù vàng vẫn là kênh trú ẩn ổn định, mức sinh lời của nó chưa thấm vào đâu so với những siêu xe giới hạn thuộc hàng hiếm và được săn đón như Daytona SP3.

Hành trình 3 đời chủ trong 3 năm

Chiếc Ferrari Daytona SP3 này xuất xưởng từ nhà máy Maranello (Ý) vào tháng 7/2023 và được giao cho chủ sở hữu đầu tiên thông qua một đại lý tại New York vào tháng 1/2024. Chủ sở hữu thứ hai mua lại xe vào tháng 10/2025, trước khi chủ nhân thứ ba giành quyền sở hữu ngay tại phiên đấu giá ở California vào tháng 8/2026.

Số km gần như bằng 0

Xe được sơn màu vàng ba lớp Giallo Triplo Strato, phối cùng các dải sọc đua màu đen (Nero) và họa tiết cờ Ý, nội thất bọc da đen điểm nhấn vàng. Xe còn có nắp capo trần bằng sợi carbon, phần thân dưới carbon được vẽ tay cùng các huy hiệu Scuderia. Mâm xe hợp kim nhôm rèn siêu nhẹ, sơn đen mờ, cỡ 20 inch phía trước và 21 inch phía sau, đi cùng lốp Pirelli P Zero Corsa kích thước 265/30 ZR20 phía trước và 340/30 ZR21 phía sau.

Được cả hai chủ sở hữu trước đó chăm sóc kỹ lưỡng, xe mới chỉ đi được 227 dặm (tương đương 365 km) kể từ khi xuất xưởng, cho thấy đây gần như là một chiếc xe "để ngắm" hơn là để lái.

Sức mạnh thuần túy từ động cơ V12 hút khí tự nhiên

Ferrari Daytona SP3 sử dụng động cơ V12 6,5 lít đặt dọc, hút khí tự nhiên hoàn toàn, không có bất kỳ trợ lực điện hóa nào, cho công suất tối đa 829 mã lực (840 mã lực hệ mét) và mô-men xoắn 697 Nm. Xe tăng tốc 0-97 km/h chỉ trong 2,6 giây, tốc độ tối đa đạt 340 km/h. Sức mạnh được truyền tới bánh sau qua hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Nhờ loại bỏ hoàn toàn tăng áp và hệ thống pin hybrid nặng nề, Daytona SP3 giữ được sự thuần khiết trong vận hành, cho phép động cơ "hít thở" tự do và tạo ra âm thanh gào thét đặc trưng ở dải vòng tua cao mà các siêu xe hybrid hiện đại khó có thể tái hiện.

Vẫn còn kém xa chiếc SP3 đắt giá nhất từng được bán

Hãng chỉ sản xuất tổng cộng 600 chiếc Ferrari Daytona SP3, trong đó 599 chiếc đầu tiên được giới hạn dành riêng cho những nhà sưu tầm đẳng cấp nhất, vốn đã sở hữu ít nhất một chiếc Monza SP1 hoặc SP2. Chiếc thứ 600, mang mã khung "599+1", được chế tác đặc biệt để đấu giá gây quỹ từ thiện, và chính là chiếc đã lập kỷ lục 26 triệu USD tại một phiên đấu giá RM Sotheby's ở Monterey năm 2025, với toàn bộ số tiền được chuyển cho Quỹ Ferrari phục vụ các chương trình giáo dục toàn cầu.

Chiếc Daytona SP3 đắt thứ ba từng được bán là một chiếc đời 2024 màu Rosso Corsa, đã đi được 1.900 dặm (khoảng 3.057 km), được bán với giá 6,7 triệu USD vào cuối năm ngoái.

Ferrari đắt giá nhất lịch sử vẫn là một chiếc 250 GTO

Dù lập kỷ lục riêng cho dòng Ferrari Daytona SP3, mức giá 17,825 triệu USD vẫn còn cách rất xa những chiếc Ferrari đắt giá nhất từng được đấu giá. Vị trí số một hiện thuộc về chiếc Ferrari 330 LM/250 GTO đời 1962, mang số khung 3765, được RM Sotheby's bán với giá 51,705 triệu USD vào tháng 11/2023 — đây là chiếc 250 GTO duy nhất từng được đội đua chính thức Scuderia Ferrari đưa ra tranh tài tại Le Mans.

Xếp thứ hai là một chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962 khác, được RM Sotheby's bán với giá 48,405 triệu USD vào tháng 8/2018, từng giành tới 9 chiến thắng tuyệt đối trong mùa giải 1962. Vị trí thứ ba thuộc về một chiếc 250 GTO đời 1962 được một gia đình sưu tầm và giữ gìn trong gần 50 năm liên tục, trước khi được bán với giá 38,115 triệu USD tại phiên đấu giá Bonhams Quail Lodge vào tháng 8/2014.