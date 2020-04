"Chơi dại" mùa Covid-19, Maria Sharapova nhận cái kết ấm lòng trước ngày "công khai bí mật"

Ngôi sao quần vợt từng 5 lần vô địch Grand Slam, đồng thời nổi tiếng về sắc đẹp này đã "nghịch ngợm" công khai số điện thoại của mình trên Twitter, đồng thời kêu gọi các fan của mình nhắn tin cho cô.

Cụ thể, "Búp bê Nga" đã đăng tải một video clip dài 1 phút trên trang Twitter của mình, kèm theo đó là thông điệp: "Tôi chia sẻ với các bạn số điện thoại của tôi này. Hãy nhắn tin cho tôi. Số thật đấy. Hãy kể cho tôi nghe xem các bạn làm gì, hỏi tôi điều gì đó, hay chỉ cần chào thôi cũng được. Mọi ý tưởng đều được chào đón".

Maria Sharapova kêu gọi fan nhắn tin với mình

Trong video clip, Maria Sharapova tươi tắn chia sẻ: "Chào mọi người. Chúc cả nhà một thứ Bảy tuyệt vời, với bất cứ điều gì có ý nghĩa trong thế giới hiện tại.

Tôi đang tìm cách để giao tiếp với tất cả mọi người, bởi tuần trước tôi đã có được một cuộc hỏi đáp thực sự vui vẻ trực tuyến với 150 người trong số các bạn.

Tôi muốn được nhiều hơn nữa. Lý do lớn nhất là bởi chúng ta đang cùng nhau thực hiện giãn cách xã hội, do đó tôi muốn các bạn nhắn cho tôi xem bạn đang nghĩ gì".

Ngay lập tức, Maria Sharapova nhận được phản hồi "không thể tin nổi" từ các fan của mình. Video clip này nhận được gần 4 triệu lượt xem, cùng hơn 22 nghìn like và 2,6 nghìn bình luận. Cùng với đó, dĩ nhiên là một số lượng cực khủng tin nhắn được gửi tới số điện thoại mà cô công khai.

Sau đó không lâu, cô nàng xinh đẹp này tiếp tục đăng một ảnh gif ngộ nghĩnh với chiếc điện thoại đang "nóng bỏng" trên tay khi phải giúp cô trả lời muôn vàn tin nhắn của người hâm mộ.

Tuy nhiên, không ít fan hâm mộ có phần "hậm hực" với những bình luận rằng sẽ tốt hơn nếu cô dùng WhatsApp, để những fan hâm mộ bên ngoài nước Mỹ như họ có thể gửi tin nhắn đến cho cô thông qua ứng dụng này, thay vì nhắn tin SMS.

Cũng trên tài khoản Twitter của mình, "Búp bê Nga" cũng vui vẻ thông báo về việc quyển sách đầu tay của cô sắp được xuất bản. Quyển sách mang tên: "Unstoppable: My Life So Far" của Maria Sharapova hứa hẹn sẽ "bật mí" nhiều góc khuất chưa được biết đến về cuộc đời, sự nghiệp đầy vinh quang, nhưng cũng không kém phần cay đắng của ngôi sao quần vợt xinh đẹp này.

Trong lời giới thiệu về cuốn sách đầu tay của mình, Maria Sharapova viết: "Tôi vẫn thường tự hỏi bản thân mình, rằng tại sao lại viết sách?

Một phần, nó sẽ là câu chuyện của tôi, phần còn lại là để hiểu rõ hơn về câu chuyện ấy. Theo nhiều cách hiểu, tuổi thơ của tôi là một bí ẩn, ngay cả với chính tôi. Người ta cứ hỏi đi hỏi lại tôi những câu hỏi kiểu như: Tôi đến đây như thế nào? Làm thế nào mà tôi làm được? Điều gì đúng, điều gì sai trong những câu chuyện về tôi?

Như tôi đã nói, tôi biết một điều rằng tôi cực kỳ cứng cỏi, khả năng ấy giúp tôi đứng dậy, tiếp tục bước sau những lần vấp ngã. Mọi người đều muốn biết được điều đó từ đâu mà có, bởi họ đều hi vọng có được cơ hội của riêng mình, và tò mò muốn biết làm sao để nắm bắt được nó.

Tôi không bao giờ cố gắng tìm hiểu kỹ điều ấy. Bởi nếu biết kỹ quá, có thể tôi sẽ chẳng còn khả năng ấy nữa. Đấy là cuộc sống của tôi, và tôi muốn viết ra cho mọi người đọc. Tôi từng nói chuyện với rất nhiều phóng viên, nhưng tôi chưa bao giờ nói với họ tất cả những gì tôi biết. Có lẽ bây giờ là lúc mở toang cánh cửa, để trả lời thêm nhiều câu hỏi hơn, nhắc tôi nhớ về ý nghĩa mà cuộc sống đem lại cho mình, trước khi tôi lãng quên nó.

Tôi hi vọng mọi người sẽ đọc hết, cả những điều tốt, lẫn những điều xấu. Câu chuyện của tôi là câu chuyện của sự hi sinh, đánh đổi với những điều mà bản thân tôi từng phải từ bỏ. Nhưng sau cùng, nó cũng chỉ là câu chuyện về một cô gái nhỏ, cùng người cha của mình cùng nhau thực hiện một cuộc phiêu lưu điên rồ đến không thể tin nổi".

Rất nhiều năm về trước, cô bé Maria 7 tuổi cùng cha bước xuống từ một chiếc xe bus Greyhound ở Florida. Thay vì tìm một khách sạn, họ đi thẳng đến học viện quần vợt Nick Bollettieri để bấm chuông vào lúc nửa đêm. Ở đó, chẳng ai chờ đợi họ cả, và cả hai cha con chẳng ai nói được tiếng Anh.

Hai cha con đến Mỹ từ nước Nga xa xôi, với chỉ 700 USD trong túi, cùng giấc mơ cháy bỏng rằng một ngày nào đó, cô bé bảy tuổi Maria Sharapova sẽ trở thành ngôi sao tiếp theo của làng quần vợt thế giới.

Ngạc nhiên thay, họ đã đúng. Mười năm sau, cô gái nhỏ ngày nào đăng quang Wimbledon khi mới có 17 tuổi, trong sự ngỡ ngàng của nhà vô địch đang thống trị quần vợt nữ thế giới - Serena Williams. Mười tám tuổi, Maria Sharapova lần đầu tiên bước lên vị trí số 1 thế giới...