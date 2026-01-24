"Chơi chiêu" với cầu thủ U23 Việt Nam, thủ môn U23 Hàn Quốc nhận cái kết đắng trong loạt 11m

Sau 120 phút hòa nhau với tỉ số 2-2, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc bước vào loạt đá luân lưu 11m. Bên phía U23 Hàn Quốc, thủ môn Hwang Jae-Yun liên tục có những tình huống đổ người sang góc phải khung thành.

Đổ người chỉ theo một hướng là một phương án đồng thời cũng là đòn tâm lý mà không ít thủ môn từng áp dụng tại các loạt đá luân lưu 11m. Chân sút đối mặt với thủ môn như vậy có thể sẽ bị phân vân và dẫn đến việc thực hiện cú sút không như ý.

Tuy nhiên, các cầu thủ U23 Việt Nam đã không bị Hwang Jae-Yun làm cho dao động. Lần lượt Văn Khang, Minh Phúc, Quốc Cường, Ngọc Mỹ, Nhật Minh, Xuân Bắc đều đưa bóng vào góc trái khung thành, khiến Hwang Jae-Yun bất lực không thể cản phá.

Và trong cuộc so tài cân não, chính thủ môn U23 Hàn Quốc lại không giữ được chiến lược của mình. Tới loạt sút thứ 7, Hwang Jae-Yun chuyển sang đổ người về góc trái. Nhưng người thực hiện quả đá là Thanh Nhàn lại đưa bóng về góc phải và ấn định chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh

Kết quả, U23 Việt Nam thắng 7-6 U23 Hàn Quốc trong loạt "đấu súng". Hwang Jae-Yun không đổ người đúng hướng bất cứ quả đá nào và U23 Việt Nam đạt tỉ lệ thành công 100%.

Tất nhiên, may rủi là yếu tố quan trọng trong loạt đá 11m. Nhưng khách quan mà nói, có lẽ Hwang Jae-Yun đã không được chuẩn bị một cách tốt nhất cho loạt đá này và phải nhận cái kết buồn.