Choáng với đất đấu giá ở nông thôn từ mức khởi điểm 7-10 triệu đồng, "đẩy" lên 30-40 triệu đồng/m2

Ngày 19-1, tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An đã diễn ra phiên đấu giá 27 lô đất tại xã Xuân Hòa cũ (nay thuộc xã Vạn An). Mức giá khởi điểm lúc đấu giá đưa chỉ dao động từ 7-10 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, quá trình đấu giá nhiều lô đất đã được mua với giá trên 30 triệu đồng/m2.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo xã Vạn An cho biết vừa qua, xã tổ chức đấu giá 27 lô đất thu được 102 tỉ đồng, trong đó lô cao nhất có giá gần 6 tỉ đồng. Nguyên nhân giá đất cao, theo lãnh đạo xã Vạn An, là do vị trí đấu giá thuận lợi về giao thông, kinh doanh.

Xe ô tô của môi giới, người dân đậu kín đường để tìm hiểu mua đất tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An đầu năm 2026

Trước đó, ngày 16-12, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp Nghệ An và UBND xã Đô Lương tổ chức đấu giá khu quy hoạch Đồng Màu, xóm Phú Đình Yên Sơn, xã Đô Lương, Nghệ An.

Trong đó, lô đất ký hiệu P14, diện tích 293,2 m2 có giá khởi điểm gây choáng với hơn 12 tỉ đồng/lô. Theo đó, mỗi m2 đất thuộc lô đất này là 40 triệu đồng, mức được đánh giá là quá cao so với mặt bằng đất nông thôn nói chung.

Ngoài ra, lô đất kí hiệu P26, diện tích 230,5 m2 (tương đương 38,5 triệu đồng/m2), giá khởi điểm hơn 9,3 tỉ đồng được đấu giá thành công với hơn 10 tỉ đồng, cao hơn mức trả giá liền kề gần 200 triệu đồng. Lô đất ký hiệu P12, diện tích 232 m2 (tương đương 19,1 triệu đồng/m2), giá khởi điểm hơn 4,6 tỉ đồng, được đấu thành công với giá hơn 8,2 tỉ đồng.

Được biết, thời gian gần đây nhiều khu vực tại Nghệ An, giá đất nông thôn tăng chóng mặt, nhiều nơi trong thời gian ngắn giá đất được các "cò đất", môi giới bất động sản đẩy lên cao bất thường.

Mới đây nhất, vào đầu tháng 1-2026, sau khi có thông tin doanh nghiệp đề nghị xin chủ trương khảo sát, nghiên cứu, đề xuất dự án VSIP 4 tại các xã Vạn An, Đại Huệ, Kim Liên, tỉnh Nghệ An, những ngày đầu năm 2026, dòng người đổ về xã Đại Huệ tìm hiểu mua đất rất đông. Đặc biệt, tại khu vực đấu giá đất Rú Cụp, xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An trở nên đông đúc, nhộn nhịp khác thường. Hàng loạt xe ô tô từ nhiều địa phương đổ về mua đất xếp hàng dài trên đường quê.

Giá đất tại khu vực này đã có dấu hiệu tăng lên cao một cách bất thường, nhiều khu vực giá đất được môi giới, "cò đất" đẩy lên 20 đến 30 triệu đồng/m2. Có những lô đất, giá được đẩy lên cao thêm 1 tỉ đồng chỉ trong vòng thời gian ngắn. Tuy nhiên, theo ghi nhận, vào ngày 11-1-2026, sau khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An có ý kiến về vị trí đề xuất đầu tư dự án VSIP Nghệ An 4 của Công ty TNHH VSIP Nghệ An có nguy cơ ảnh hưởng đến không gian quy hoạch của Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thì giao dịch đất ở khu vực này đã lắng xuống. Hiện tại, nhiều người ôm đất ở khu vực này vào thời điểm sốt đất đang đứng ngồi không yên vì giá đất giảm, ít giao dịch.

Cảnh nhộn nhịp tại một khu đất đấu giá tại Nghệ An vào đầu năm 2026

Theo ông Nguyễn Hồ Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Huệ (tỉnh Nghệ An), cho biết việc mua bán đất trở nên nhộn nhịp trong những ngày đầu tháng 1-2026, tập trung đông nhất tại khu đấu giá Rú Cụp, với nhiều phương tiện từ khắp nơi đổ về. Chính quyền địa phương cũng đã thông báo, khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo trước việc giá đất tăng bất thường.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khi có nhu cầu giao dịch bất động sản cần trực tiếp đến UBND xã hoặc các cơ quan chuyên môn để kiểm tra, xác minh thông tin pháp lý, quy hoạch.